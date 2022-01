Cachila, Pinocho y Catusa: el legado de tres figuras que se defiende en el primer carnaval sin ellos

Pasaron 685 días desde el último carnaval. Una pandemia pateó las puertas después del último tablado y la fiesta popular más grande del país quedó en silencio durante todo ese tiempo, 685 días en los que la cultura nacional perdió a grandes referentes. Ahora otro carnaval empieza y el recuerdo de tres figuras representativas de esta celebración vuelve a subir al escenario: Waldemar “Cachila” Silva, Ariel “Pinocho” Sosa y José María “Catusa” Silva.

Hay algo en lo que sus familias están de acuerdo: el mejor homenaje que podrían hacer es volver a la fiesta de Momo.

“Un legado de sangre”

La noche empieza a caer sobre Montevideo y en un galpón de Barrio Sur los tambores llaman, repican y se contestan de una forma que sólo ocurre en Cuareim 1080. Un calendario de cartón hace tangible la cuenta regresiva y anuncia: "Faltan 9 días". La comparsa volverá a subir al escenario del Teatro de Verano, pero será una actuación más.

Hace poco más de un año, Waldemar “Cachila” Silva, fundador y director responsable de la comparsa, falleció a causa del covid-19. Y algo estaba claro: Cuareim 1080 tenía que volver a los escenarios en el próximo carnaval. “Es lo que a él le hubiese encantado, que la comparsa esté arriba del escenario”, explica Mathías Silva, uno de los hijos de Cachila, sentado en un cuartito al fondo del local de ensayos mientras la banda toca aquel inconfundible himno y el coro repite “1080 de Cuareim”. Aunque falta una voz.

Con el pasar del tiempo y la evolución de la situación sanitaria, la concreción de un nuevo carnaval era una incertidumbre que no terminaba de definirse. “¿Cómo planteas un espectáculo que es casi una comedia musical con 60 artistas y 500 trajes? Es muy difícil ante esa incertidumbre. Estábamos en la duda. El corazón nos empujaba pero la realidad también. Estábamos ahí en el medio y lo de Pinocho nos dio ese sacudón como para decir 'bueno, vamos'. El carnaval es eso: es locura, es pasión. A veces hay que cometer locuras y ahí fuimos”, comenta Silva.

Cachila, es el nombre del espectáculo. Así, tan sencillo y a la vez significativo, será un repaso por la vida un candombero de ley. "Para que el que lo conoció descubra otras cosas o se acuerde de historias, y el que no lo conoce entienda lo que mi viejo representó para la cultura. También para que mucha gente tenga esa despedida que no tuvieron, porque fue en el medio de un momento fuerte de la pandemia”, adelanta.

Cuareim 1080 se prepara para salir al Desfile Inaugural de Carnaval 2022

Los Silva crecieron entre tambores, trofeos y trajes de colores. Nacieron adentro de Morenada, la icónica formación que fundó su abuelo Juan Ángel Silva en el corazón del Mediomundo, y después vieron a sus padres, Waldemar y Margarita, sacar Cuareim 1080. “Crecimos viendo a Rosa Luna y Martha Gularte que venían a visitar a mi madre, o Lágrima Ríos a mi abuelo. Era común tener esos personajes en la vuelta. Lamentablemente mi mamá falleció ya hace 20 años y dese ese momento el viejo nos fue armando para que nosotros tomáramos la posta en algún momento. Hubiésemos querido que esto no pasara nunca, pero sentimos esa responsabilidad de estar preparados y de responderle a todo ese laburo que hicieron nuestros viejos”, dice Mathías, ahora uno de los directores de la comparsa.

Es fácil entender por qué las conversaciones de la familia Silva podían empezar de muchas formas, pero siempre terminaban igual: hablando de la comparsa. El 31 de diciembre de 2020 no fue diferente. Cuando el resto de la familia se fue a dormir, quedaron Mathías, Wellington y Guillermo en la mesa junto a Cachila. “En ese momento él dijo 'hasta que no me digan cómo sale la comparsa nadie se va de acá'. Estuvimos hasta las 8 de la mañana hablando. A los dos días empezaron a saltar los síntomas, entonces esa última charla es la que tenemos en la cabeza y la que nos impulsa a hacer todo", explica.

Cuareim 1080 se prepara para salir al Desfile Inaugural de Carnaval 2022

Ponerse al hombro este desafío no fue fácil para la familia, porque Cachila era "uno más de la barra". Y lo recuerdan cada día. "Lo extrañamos mucho, es muy difícil. En el barrio lo encontrás en cada rincón, en cada historia, en cada persona. Es el orgullo de lo que el nos dejó y esa responsabilidad de seguir adelante. Él nos enseñó esa responsabilidad hacia la cultura y también el tema social. Nosotros tenemos nuestro centro cultural donde tenemos la olla, merenderos, se realizan talleres. También eso: la comparsa no es solo un lugar donde vas a tocar o a bailar. Es una familia".

El movimiento se intensifica, las bailarinas toman sus lugares mientras en otro rincón una cantante prueba el vestido que usará en el desfile y más allá se repasa la letra del espectáculo. Los tambores se secan recién pintados por Agó Páez, mientras los técnicos ensayan. Todos usan tapabocas, y no hay que explicar por qué.

Cachila fue un embajador del candombe, dentro y fuera de fronteras. Mathías comenta que su padre se encargó de atraer a la cultura del candombe a muchos artistas que ahora también se están poniendo al hombro el homenaje. "Marcel Keoroglian, Pitufo Lombardo, Pinocho Routín, Hugo Fattorusso, Juan Steiner, Nacho Cardozo. Toda esa gente le tenía un cariño muy especial y han dejado varios trabajos para abocarse a este espectáculo. Eso es de las cosas lindas que te deja el viejo también, todas esas puertas abiertas y estos amigos, que están abocados a este espectáculo desde el corazón y eso nos genera una responsabilidad de responderle a ellos también", sostiene su hijo.

Cuareim 1080 se prepara para salir al Desfile Inaugural de Carnaval 2022

Marcel Keoroglian sale con Cuareim hace 12 años. Pero tiene claro que este no es un año más. Este año intrepreta a Cachila. “Se vive de una forma muy especial. Siempre lo teníamos a él parado al lado, ensayando con el celular en la mano porque tenía mil cosas para coordinar", dice y recuerda las noches que pasaban escuchando los fallos mientras el barrio sacaba las banderas por los balcones. "Él te hacía sentir como uno más de las calles del barrio y nos abría las puertas. Este año es por el honor. La comparsa tiene que estar y todos los que podemos dar una mano y estar de la mejor forma que podamos para colaborar, porque es una cuestión de honor y un compromiso con el alma", sostiene.

El coreógrafo Ignacio Cardozo tomó la responsabilidad de estar a cargo de la puesta en escena del espectáculo. Es algo "difícil y a la vez placentero". Explica que lo vive con muchos nervios pero también con mucha emoción, y sobre todas las cosas, responsabilidad. "En los años anteriores siempre opinaba, sugería, pero este año la puesta en escena y la dirección artística corre por mi cuenta". Sostenidos por un texto "fenomenal y las canciones, las coreografías, y todos los elementos hacen que vos puedas llevar esto adelante".

Hay un momento en el que se extraña más. Esos momentos donde se siente más la ausencia. "Cada vez que hemos empezado a ensayar el tema final es ahí donde más se lo extraña a Cachila, es el lugar en donde no está esa voz que escuchábamos siempre. No está tampoco en la silla que se sentaba siempre en el ensayo. Pero están sus hijos, su familia y una cantidad de gente en una mezcla muy interesante", señala Cardozo.

Waldemar "Cachila" Silva

Será una celebración, un homenaje, que buscará entretener al público y acercarlo a la alegría de aquel hombre que tanto hizo por la cultura afro-uruguaya. A su vez hay algo de transcendencia que subyace en la emoción de los componentes de la comparsa. Cachila fue uno de los que posicionó al candombe en el lugar en el que se encuentra hoy. Y no fue fácil.

"Hoy tenemos esta posibilidad de que el candombe esté reconocido, tenga cierta popularidad dentro del uruguayo y hay que trabajar con esa responsabilidad, sabiendo que cada pasito que damos es para que esta cultura siga creciendo por ellos. Mónica Ramos, Daniel Correa, Héber Píriz, "Cheché" Santos, Julio Sosa "Kanela", Gustavo Oviedo, un montón de gente que ha hecho un montón por esta cultura y se nos han ido. Veo una savia nueva, jóvenes, cabezas que quieren continuar con esto, se preocupan por entender la historia y seguirla. Somos parte de eso estamos muy orgullosos de este legado, es un legado de sangre que tenemos que defender toda la vida", sentencia Mathías Silva.

Pinocho: El gran showman

A 15 minutos de allí, en el Club Paysandú, suena La Decana y la lluvia se aguanta para que la noche sea la fiesta que Ariel "Pinocho" Sosa y sus Zíngaros acostumbraban a tener el día antes del Desfile Inaugural del Carnaval.

“La voy a pinochear”, advierte Gonzalo Sosa mientras sostiene en alto un traje de Zíngaros del último carnaval que está a punto de ser rifado entre el público. “Mañana les pasamos por arriba”, pinochea. “Los Zíngaros siempre salimos a ganar y lo vamos a seguir haciendo, por todos los zíngaros y por mi papá”, concluye y el público aplaude, silva y se emociona.

“Pinocho”, una de las figuras más reconocidas del Carnaval uruguayo, murió el pasado 24 de setiembre. Este año su conjunto sube a los escenarios con un espectáculo que resuena en la memoria: El gran showman. “Increíblemente, el espectáculo tenía ese nombre de antes y ahora tomó un sentido más importante con su pérdida. El gran showman del carnaval fue mi padre. En eso estamos, con el corazón y el recuerdo de él todos los días”, dice Gastón a El Observador, quien ha heredado la dirección de los Zíngaros con el respaldo de los componentes y de la hinchada. "Siempre digo que es una familia que mi padre me dejó, porque realmente es así. Hay gente que me conoce desde que soy un niño, me vio crecer y ahora me ve asumiendo este nuevo rol".

Recuerda que su padre “en ningún momento” dejó de hablar del conjunto. "Siempre me decía 'prometeme que vas a sacar el conjunto y que cada vez que esté en la calle yo voy a estar presente, que cada vez que los Zíngaros estén en un tablado la gente se va a acordar de mí'. Era increíble porque una persona que se estaba apagando no dejaba de pensar en el conjunto, que era su vida, porque carnaval y los Zíngaros eran su vida".

Pinocho llamó a Aldo Martínez cuando estaba preparando el Carnaval 2021 y juntos le dieron forma al espectáculo. "Siempre tuvo una idea base que era un espectáculo de El Gran Showman. Lo único que cambió fue una de las parodias que iba a ser Ray Charles pero él decidió que fuese Tabaré Vázquez", dice quien va a ponerse en la piel del expresidente.

Zíngaros se llevó el primer lugar en la categoría Parodistas, y Aldo Martínez recibió una mención especial por su personificación del expresidente Tabaré Vázquez

El gran showman, inspirado en la película que cuenta la vida del empresario circense P.T. Barnum, será el hilo conductor. "Pasó, como pasa en la película, que al final el gran showman le pasa la posta a su amigo porque él decide retirarse. En este caso me dejó un poco a cargo antes de lo previsto en la dirección de este circo", explica Martínez, y reafirma que "de Pinocho está todo" en el espectáculo. "Ese es nuestro desafío: que cuando se abra un telón, vuelva Zíngaros a un tablado o al desfile, estén los Zíngaros y esté Pinocho".

Hay una idea que se repite: se podría estar de acuerdo con él o no, pero la pasión con la que vivía el carnaval la tenían muy pocos. "No creo que vaya a haber otro como él. Pinocho es carnaval", concluye Martínez.

“Tratamos de mantener la esencia que tenía, el corazón y la garra. Fue un año complicado para todos, pero teníamos una pérdida y era importante para nosotros emocional y artísticamente, porque el conjunto es otro sin Pinocho, se siente. Intentamos que su esencia esté intacta y que se sienta”, dice Carolina Favier, una de las voces del conjunto. Carolina, además, está esperando a Federica Sosa Favier, la nieta de Pinocho: “Estoy gestando a su nieta, así que va a salir al escenario. Es doble la emoción”.

Parodistas Zíngaros en el Desfile Inaugural de Carnaval 2022

Justamente, Favier cantará sobre el ciclo de la vida. Las pérdidas y las bienvenidas. "Nos duele a todos, pero hay que vivir con eso. Él siempre soñó con su nieto o su nieta, tuvo nietos del corazón pero no había tenido nietos propios y se enteró que íbamos a ser papás. Creo que lo imaginó, lo soñó y está ahí, al firme”, comenta.

Explican que la despedida del conjunto será un homenaje. "Tratamos de no caer en el golpe bajo porque no lo es para nosotros. Es un homenaje y tenerlo presente”, sostiene Favier.

A la salida del club, sentada hacia el final de las gradas, una mujer lo recuerda. Intercambia fotos del artista, fotos del showman, con la compañera de banco como si fueran figuritas. Y por un momento ahí está, presente en Carnaval.

El legado de Araca

La categoría de Murga también perdió a uno de sus grandes figuras. José María “Catusa” Silva, histórico referente de Araca la Cana, falleció a fines de enero del año pasado.

Ahora todo está listo para regresar pese a la ausencia. Faltan apenas unas horas para dar comienzo a la mayor fiesta popular del Uruguay y Patricia Silva atiende la llamada de El Observador, explica que los últimos días se viven con muchos nervios, ansiedad y responsabilidad. “Lo vivimos como un carnaval muy atípico en todos los sentidos y extrañando siempre la figura de mi padre, que estaba en todos los detalles. Estaba en la letra, en la ropa, a la hora de salir y la hora de llegar, él estaba en todo. Se extraña un montón en cada cosa que hacemos”, cuenta quien ahora es la directora general del conjunto. Junto a su madre, Lilián, y Freddy López tomaron el lugar de la dirección de La Bruta.

José María "Catusa" Silva

Mentiras verdaderas es el nombre del espectáculo que prepararon para el regreso al Concurso Oficial y está basado en lo que su padre había planificado para el carnaval que no fue, el de 2021. “Había una base que padre había escrito: la presentación y el final de la retirada. Se trató de seguir con la idea para que la murga pudiera hacer el último saludo escrito que él no pudo llegar a hacer, así como el final de la retirada que también fue escrita por él. Es lo último que escribió para la murga”, explica Silva, y agrega que el principio de la retirada, antes de sus propias letras, será un homenaje al fundador de Araca, escrita por la dramaturga Jimena Márquez.

Al igual que en el caso de Zíngaros, Araca la Cana tuvo que dar prueba de admisión debido al cambio de directores. Ese día, cuando Álvaro Recoba leyó la ficha técnica del conjunto, con el nombre de Catusa como letrista, el aplauso y la emoción fueron espontáneas.

Llega Araca la Cana al Templo de Momo con su espectáculo “Mentiras Verdaderas”🎭🥳 pic.twitter.com/JjXMNimFCp — DAECPU (@daecpu_oficial) November 8, 2021

“Es una situación muy difícil porque es un legado que hay que seguir. Él quería que el día que no estuviera la murga siguiera su rumbo y es una responsabilidad enorme. El homenaje mayor es que Araca siga saliendo”, dice Patricia, y explica que ese será el camino de la murga en adelante: seguir el legado de Catusa, el legado de Araca la Cana, respetando su esencia y su forma.

"Nos gustaría que dentro de este carnaval se recordara a figuras, no solo como mi padre, sino como Pinocho, como Cachila y todos los que han quedado por el camino. Que tengan su mayor homenaje defendiendo la fiesta como corresponde. Va a ser un carnaval muy emotivo en todos los sentidos", concluye Silva, en un sentimiento que parece compartido.

Por más que se noten las ausencias, los conjuntos mantienen la esencia de sus referentes. Estarán en cada toque de la cuerda, en cada parodia, en cada saludo al carnaval y en los aplausos de cada despedida.