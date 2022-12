CAF: “Estamos muy ansiosos de trabajar con una agenda más amplia de proyectos con Uruguay”

CAF – banco de desarrollo de América Latina- está interesado en brindar más apoyo a Uruguay en proyectos de infraestructura. El organismo busca potenciar su posición en temas ambientales y verdes. Ya acompaña iniciativas de este tipo en la región y tiene disposición de incluir a Uruguay en el desarrollo de la transición energética.

La semana pasada se realizó la reunión del Directorio de CAF en Montevideo con la presencia de 21 ministros de Economía y Hacienda que forman parte del organismo. Al mismo tiempo, firmó un memorándum de entendimiento con el Mercosur para promover la integración regional y también un acuerdo para sumar recursos para la construcción del puente internacional con Argentina que conectará Bella Unión con Monte Caseros. El documento, firmado con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) autoriza la entrega de recursos no reembolsables por US$ 950.000.

Más allá de ese apoyo puntual, CAF está dispuesto a otorgar otros recursos para nuevos proyectos que quiera llevar adelante Uruguay.

El objetivo de CAF en los próximos años es convertirse en el banco verde de América Latina y promover proyectos de esa naturaleza. Y en esa línea, también brindar apoyo al gobierno para iniciativas de ese tipo.

El vicepresidente corporativo de programación estratégica de CAF, Christian Asinelli, informó a El Observador que anualmente el organismo aprueba US$ 14.000 millones para proyectos en diferentes países de la región. La intención es que para 2026 sean US$ 22.000 millones y para 2030 llegar hasta US$ 30.000 millones. “Hace unos meses, el Directorio aprobó la mayor capitalización en la historia de la institución de US$ 7.000 millones. Eso va a permitir en los próximos años duplicar la cartera de proyectos que tenemos con todos los países de la región”, resaltó.

“CAF es una institución que no impone ideas, proyectos o programas. Lo que hace es sentarse con los gobiernos, ver cuáles son las necesidades y a partir de ahí hacer la hoja de ruta para tratar en los próximos años”, dijo.

Inés Guimaraens

Christian Asinelli

“Lo que CAF quiere ser es el banco verde de América Latina. Eso quiere decir que el 40% de los programas y proyectos que llevemos adelante tengan contenido verde, de medio ambiente, de cambio climático, adaptación y mitigación”, afirmó. El organismo también apunta a otras iniciativas que tengan que ver con la reactivación económica de América Latina y el Caribe, tras superar la etapa del covid-19.

Respecto a Uruguay indicó que el país está terminando proyectos vinculados a saneamiento. “Estamos muy ansiosos de trabajar una cartera más amplia de proyectos”, sostuvo. En ese sentido, expresó que el organismo mantiene intercambios con el Ministerio de Economía (MEF) para ver en qué iniciativas puede brindar apoyo.

“El ministerio está muy interesados en cuestiones verdes. Hace poco salió con el bono que fue muy exitoso. Estamos hablando dentro del Directorio de la CAF sobre nuevos instrumentos que puedan ayudar a Uruguay a trabajar de una manera más cercana a la institución“, expresó.

Comentó que todavía el MEF no ha planteado al organismo ningún proyecto específico sobre el tema, pero reiteró que CAF está de acuerdo en acompañar a Uruguay.

Uno de los focos del organismo es promover la transición energética de la región. “Los países tienen la posibilidad no solo de mejorar sus ingresos fiscales con la transición, sino también ir reduciendo los gases de efecto invernadero a través del uso de energía más limpia. Primero con el gas para después pasar a otras energías como el hidrógeno verde, la energía solar o la eólica”, sostuvo Asinelli.

Resaltó que Uruguay esté avanzando en el desarrollo de iniciativas de hidrógeno verde. “De hecho lo vemos muy bien. En la nueva estrategia que estamos desarrollando de transición energética, el hidrógeno verde es uno de los programas y proyectos que CAF quiere trabajar”, dijo.

El organismo ya acompaña iniciativas de hidrógeno verde que se desarrollan en Argentina y Chile. “Si Uruguay lo quiere trabajar cuenta con la disposición de técnicos y especialistas de CAF para hacerlo”, señaló.

Los aspectos ambientes tienen un destaque importante dentro de la estrategia del organismo. Allí, cada gobierno debe plantear sus prioridades para definir luego trabajos conjuntos con CAF. “La desigualdad está muy fuerte en América Latina. Por eso hay que reactivar las economías e ir hacia la transición justa. CAF está a disposición de los países y los gobiernos para colaborar y ayudar en aquellos proyectos que ellos prioricen”, expuso.