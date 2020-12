Calamaro sobre Rompan todo: "Van a faltar artistas por omisión o celos inconfesables"

Apenas se estrenó días atrás la serie Rompan Todo. La historia del rock en Latimonamérica, se abrió la polémica. Que faltan artistas, que hay pocos uruguayos, que no hay brasileños, que faltan muchos argentinos, que son todos artistas de Gustavo Santaolalla. Y así.

Hubo quienes la consideraron de baja calidad y la falta de artistas consagrados los enfureció, y otros que la disfrutaron tal como está, sin reclamos.

Pero el cantante argentino Andrés Calamaro, que aparece en pequeñas escenas de la serie de Netflix, fue uno de los que se expresó públicamente sobre el tema este martes a través de su cuenta de Twitter.

En principio pidió ponerle "cerrojo y candado" a la serie, y anunció que explicaría por qué.

Vamos a echarle candado y cerrojo al Rompan Todo. Lo que realmente falta es amor y amistad. Conozco bien el tema de los productores de éxitos y las compañías de discos. Es como es. Si hace falta lo puedo explicar.



Buenos días — Bradpitbull 666 (@bradpittbull666) December 22, 2020

Los productores de éxitos son muy celosos, pueden ningunear el talento (y los éxitos) de sus pares, luego una MAJOR TOM produce el documental y van a destacar los productos de esta empresa. Conozco la interna y la historia del Rock en América ... de haberla visto. https://t.co/kAMI7xUino — Bradpitbull 666 (@bradpittbull666) December 22, 2020

Entonces Calamaro coincidió con quienes dicen que faltan músicos y grabaciones que estuvieran por fuera de la órbita de Santaolalla y dio las razones de por qué cree que eso es así.

Van a faltar artistas y grabaciones fuera de la órbita de Gustavo y CBS SONY ... Por omisión o celos inconfesables que a mi me constan. Nada de Cachorro, ni de Alvaro, ni de Joe Blaney ni de Gustavo B. NI éxitos de Warner o Universal. Los rivales y adversarios. https://t.co/kAMI7xUino — Bradpitbull 666 (@bradpittbull666) December 22, 2020

Luego hizo una especie de justificación con que el músico se fue del país en 1979 y se perdió parte del rock de los 80, y a pesar de lo dicho antes, lo consideró "un caballero". Sin embargo, volvió a hablar de celos.

En la música no todos tenemos el mismo concepto de sana competencia. Luego Gustavo, que es un caballero, se fue de Argentina en 1979. Quizás no ha visto de cerca la escena en los ochenta y noventas. No digo que sean celos ni todo lo contrario. Le estimo mucho a Gustavo. https://t.co/kAMI7xUino — Bradpitbull 666 (@bradpittbull666) December 22, 2020

Soy amigo de Gustavo y también de Sony Latino ... Hablo com amigo y conocedor. Se porque falta lo que falta, conozco a todos, además de la historia porque ... la escribimos nosotros. Son celos ... más que intereses económicos, quizás un poco de estrategia ... rara. — Bradpitbull 666 (@bradpittbull666) December 22, 2020 Los que faltan son los éxitos artísticos de Álvaro Villagra, Cachorro López, Joe Blaney, los míos propios, los de Gustavo Borner, los independiente y los de Warner.

Saint es muy buen amigo mío pero es como es. https://t.co/C93xzZttqi — Bradpitbull 666 (@bradpittbull666) December 22, 2020

Calamaro también consideró que cuando Santaolalla dejó la Argentina "no había más lugar que para Charly y Spinetta", como luego sucedió con Soda Stereo o Los Redonditos de Ricota.

Luego Gustavo se abrió de la escena en los setenta y no fue por política ni coyuntura. Se fue buscando una vida mejor como migrante. No habías mas lugar que para Charlie y Luis Alberto. Como en los ochenta con Soda y Patricio. El contexto la circunstancia adversa. — Bradpitbull 666 (@bradpittbull666) December 22, 2020

Estamos en democracia y la escena musical está peor que nunca por la voracidad de la empresa digital, destruyeron la música grabada desde dentro, como hacen siempre con todo. Esto es Gustavo y Sony, si no nos gusta fundamos un partido político y ganamos las elecciones .. — Bradpitbull 666 (@bradpittbull666) December 22, 2020

Luego de todas estas consideraciones el músico aseguró que no le molesta no estar en Rompan Todo con todos sus éxitos, pero advirtió que sabe cómo son las cosas en el ambiente porque es su oficio desde hace 40 años. Entonces volvió a recordar que Santaolalla no se fue del país por la situación política sino porque no era tan bueno como otros que ocupaban la escena.

A mi no me molesta no estar en ROMPAN TODO con mis mejores discos, cero me molesta. Pero se como son las cosas, los músicos nunca pedimos nada, nadie nos prometió nada, no nos indignamos ya ... Luego las cosas son como yo las digo porque es mi oficio hace 40 años. — Bradpitbull 666 (@bradpittbull666) December 22, 2020

Gustavo se fue del país porque no era tan grande como el bipartidismo del rock, no por Montoneros que se fueron en 1975 ... Es muy bueno y buena persona, un maestro, pero Soluna no era grande como Charlie o Luis. Esto es como es. Somos MUY amigos y espero que no se ofenda. — Bradpitbull 666 (@bradpittbull666) December 22, 2020 tengo muy conversado el tema de los celos entre productores de éxitos ... porque me llama mucho la atención semejante personalidad coral y distintas ... soy muy celosos, hace tres años grabamos con GB y mis amigos pasaron dos años sin hablarme, otros productores ... — Bradpitbull 666 (@bradpittbull666) December 22, 2020 Posta que estuve en primera fila para ver y aplaudir a mis amigos de todas las épocas, vi explotar a Soda y Redondos a quienes conozco desde hace siglos ya ... Conozco a Soda y REDO mucho antes de Cemento, antes de los primeros demos ... — Bradpitbull 666 (@bradpittbull666) December 22, 2020

Calamaro continuó su hilo haciendo mención a distintas bandas que vieron su explosión en los 80 y 90. "Todos mis amigos fueron más grandes que yo", dijo, y aseguró que jamás fue envidioso de su éxito.