Camaño a Fossati: "Si su traslado es por una denuncia absurda ¿por qué no lo recurre?"

"¿Está certificada para trabajar pero no para salir a los medios? No entiendo. Se reintegró la semana pasada y ahora otra vez se certificó. El jerarca le asignó un destino y dice que tuvo un quebranto de salud antes de llegar", dijo el abogado Diego Camaño a El Observador en relación al traslado de la fiscal Gabriela Fossati y consultado sobre las afirmaciones de ella en las que le adjudicó al fiscal de Corte Juan Gómez haber tomado la decisión de apartarla del caso Astesiano a causa de la denuncia que le hizo el abogado del exjerarca del Ministerio del Interior del Frente Amplio, Gustavo Leal.

Fossati había expresado más temprano a El Observador: "Sacarme de un caso muy avanzado por un absurdo pedido de (Diego) Camaño no admite dos lecturas". Además dijo que no recurrirá la resolución del fiscal de Corte sobre su traslado. "Confío en el Estado de derecho. Fiscalía es un servicio descentralizado y tiene sus controles", explicó.

Camaño respondió: "Se certifica para trabajar pero al mismo tiempo hace declaraciones públicas sobre la denuncia en su contra y su traslado. ¿No está en condiciones de trabajar pero sí de salir a los medios? Dice que no va a recurrir su traslado, pero cuestiona públicamente a su jerarca. Si su traslado es por una denuncia absurda ¿por qué no lo recurre?".

El abogado penalista agregó que "si no hay dos lecturas de su traslado ¿cual es la única lectura de su traslado? ¿Por qué no la dice en vez de generar suspicacias contra el fiscal de Corte? No entiendo, y creo que nadie entiende nada. Genera desconcierto en la población. Y sigue desprestigiando a la Fiscalía", disparó Camaño.

La defensa de Leal integrada por Camaño, junto con los abogado Rodrigo Martínez y Carlos Rodríguez, denunció a Fossati ante el fiscal de Corte por incumplimiento contumaz de las obligaciones funcionales. Un día antes de presentar la denuncia, en la que pidieron a Gómez que le iniciara un sumario con separación del cargo a Fossati, el penalista había visitado al jefe de los fiscales y le había enumerado los reparos que tenía contra la investigación sobre Leal.

Los abogados plantearon que Fossati no debería seguir al frente de una causa por incurrir en faltas graves e insistieron en que se negó a informar los cargos que se le atribuyen a Leal y señalan dudas sobre su objetividad.

Mientras esa denuncia viene siendo analizada por Jurídica de la Fiscalía General de la Nación, Gómez decidió apartar a la fiscal del caso.