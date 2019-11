Cámara TBWA y The Electric Factory, las uruguayas destacadas en El Ojo de Iberoamérica

Cámara TBWA y The Electric Factory fueron las agencias uruguayas más destacadas en El Ojo de Iberoamérica, festival internacional con criterio y mirada latina de la creatividad realizado en Buenos Aires.

En la premiación al desempeño local, Cámara TBWA se llevó el galardón a Mejor Agencia de Uruguay. Gabriel Lista -su director general Creativo- se posicionó como Mejor Creativo mientras que la pieza de la agencia Justo y Nico, para la Secretaría Nacional de Deporte, ganó como Mejor Idea Local. La agencia también recibió un bronce en la categoría Gráfica por Stars, para McDonald's. "Teníamos expectativas de que nos fuera bien. Es un lindo mimo y no deja de ser un incentivo hacia lo que viene. Es consecuencia del trabajo de todo el año, de buscar tener trabajos de calidad", apuntó Lista.

The Electric Factory, en tanto, se coronó como la Mejor Agencia Independiente por tercer año consecutivo y recibió varios premios durante el festival por The Hy Project, trabajo para Ajax Toyota, galardonado como el Mejor Anunciante: Plata en Producción Digital, bronce en Sustentabilidad y finalista en Tercer Ojo. Innovación. "Justamente (los premios) son en categorías fundamentales para la compañía y donde estamos haciendo foco: innovación, sustentabilidad y tecnología. Estamos muy contentos por eso y por seguir haciendo proyectos que para nosotros indican hacia dónde va la industria y el camino de las ideas", señaló el cofundador y jefe de Innovación de The Electric Factory, Juan Ciapessoni.

Publicis Impetu, por su parte, se despachó un bronce en El Ojo Film por "Crecen rápido" para Movistar Uruguay y plata en El Ojo Radio por "Notificaciones", para el mismo anunciante.

Justo y Nico

Justo y Nico fue producido por La Granja Films, premiada como Mejor Productora uruguaya en el festival. Su director, Horacio Gómez, se llevó el premio a Mejor Realizador. El cortometraje relata la historia de un hincha de Cerro que se convirtió en parcial "picapiedra" -como se le dice a los hinchas de Rampla- tras la muerte de su hijo Nicolás. El hijo de Justo Sánchez perdió la vida en un accidente de tráfico cuando regresaba de ver un partido de la primera división uruguaya de Rampla Juniors. Justo, seguidor de toda la vida de Cerro, equipo archirrival de Rampla, se hizo hincha de este cuadro para que la pasión de su hijo siguiera viva a través de él.

"Fue un trabajo bastante artesanal. No fue filmar un comercial, sino reflejar una historia que ya existía. Un mérito es el haber retratado la historia de una manera muy linda y desde el respeto, porque el motor de la historia es una tragedia, un hecho muy doloroso", subrayó Lista. Remarcó que la historia es "muy local" al tratar la esencia del fútbol urguayo barrial, pero que a la vez transmite valores universales, como el amor por el fútbol y entre padre e hijo.

The Hy Project

Partiendo de la base de que los autos eléctricos no emiten sonido y que por eso las personas tienen más posibilidades de ser atropelladas por uno eléctrico que uno a combustión, The Electric Factory desarrolló para Toyota Ajax el dispositivo Hy, que no sólo añade sonido al auto, sino que además fue diseñado para contribuir con el medioambiente.

"Buscamos que e sonido tenga el menor ancho de banda posible en términos de frecuencia, así el sonido oculta o enmascara menos y deja más espacio para los sonidos del entorno, y así buscar que ciertas especies puedan comunicarse más eficazmente", explica el diseñador de sonido, Germán Calzada en el video del caso. Ciapessoni añade que "sonoramente es como una especie de saludo del vehículo a la naturaleza".

El dispositivo fue desarrollado para ser implementado en cualquier vehículo.

El Ojo Desempeño Local

Mejor Agencia: TBWA / Cámara

Mejor Creativo: Gabriel Lista

Mejor Agencia independiente: The Electric Factory

Mejor Productora: La Granja Films

Mejor Realizador: Horacio Gómez

Mejor Anunciante: Toyota UY

Mejor Idea Local: Justo y Nico / EL OJO CONTENIDO

El Ojo Desempeño Local Piezas

GANADOR:

Justo y Nico, de Cámara TBWA para Secretaría Nacional Del Deporte.

1º FINALISTA:

The hy project, de The Electric Factory para Ayax de Toyota Uruguay. Pa: Niko Films. D: Piter Moreira.

2º FINALISTA:

-Obituarios de género, de Amén Uruguay para ONU Mujeres.

3º FINALISTA:

-Stars [Campaña], de Cámara TBWA para McDonalds.

4º FINALISTA:

-Notificaciones [Campaña], de Publicis Impetu para Movistar de Movistar Uruguay.

PREMIOS POR IBEROAMERICA

El OJO FILM

BRONCE: Crecen rápido, de Publicis Impetu para Movistar Uruguay.

EL OJO GRÁFICA

BRONCE: Stars [Campaña], de Cámara \ TBWA para McDonald´s Uruguay

EL OJO PRODUCCIÓN DIGITAL

PLATA: The hy project, de The Electric Factory para Toyota Uruguay

EL OJO RADIO

PLATA: Notificaciones [Campaña], de Publicis Impetu para Movistar Uruguay

EL OJO SUSTENTABLE

BRONCE: The hy project, de The Electric Factory para Toyota Uruguay