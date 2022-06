Cambio de presidente en la FR con guiño al gobierno y rezongo a los sindicatos

Un guiño al gobierno y un tirón de orejas a los sindicatos, entre otras consideraciones, formaron parte de un conjunto de conceptos que expuso Martín Uría en su primer discurso como presidente de la Federación Rural (FR), una de las gremiales del agro de mayor relevancia en el país. Uría, productor en Río Branco y expresidente de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, asumió el cargo este lunes, al frente de un equipo directivo electo hace 10 días en el 105° Congreso de la FR, en Tacuarembó, donde hubo lista única.

"Es bueno que desde el sector productivo reconozcamos el reconocimiento que se hace desde el gobierno a todo el sector", dijo. Añadió: "Venimos de gobiernos donde a los productores rurales y a las gremiales nos complicaba mucho comunicarnos y hacerles saber lo que nos estaba pasando en el sector productivo, eran personas que no conocían el sector productivo. Antes de ir a hablar y plantearles algún problema teníamos que explicarles qué era lo que estábamos haciendo", recordó.

Agregó que hoy "la situación es otra, el reconocimiento es otro, desde el gobierno se reconoce al sector productivo como pilar de desarrollo del país".

Uría admitió que el sector está pasando por buenos momentos, aunque hay rubros rezagados, con sus problemas, pero que en Uruguay "increíblemente ya ni nos acordamos de la pandemia, hubo un muy buen manejo, Uruguay se está posicionando muy bien en el mundo y eso hay que aprovecharlo, porque los momentos malos van a venir y nos tienen que agarrar lo mejor parados posible".

Aludiendo nuevamente al gobierno, dijo que "entiende y tenemos que aprovechar estos momentos para poder intercambiar opiniones y propuestas y poder caminar en el mismo sentido".

Juan Samuelle

Fernando Mattos, Martín Uría y Mónica Silva.

Lo que se lamenta

"Lamentablemente", puntualizó, "hay algunas organizaciones o sindicatos en el país que no lo ven de la misma manera, y no se quieren subir a ese carro de llevar a este país adelante", de modo que "cuando lleguen esas situaciones menos favorables poder encontrarnos a todos bien parados".

"Tendremos que trabajar desde donde nos toca para aportar y dar nuestro apoyo a ese desarrollo de sector productivo y sobre todo al desarrollo social que pretendemos quienes vivimos en el interior del país", expresó.

Gremiales más fuertes

El nuevo presidente de la FR instó, en otro momento, a fortalecer el gremialismo agropecuario, porque "un gremialismo fuerte es bueno para los productores, es bueno para el interior del país y es bueno para el gobierno tener como referencia a instituciones gremiales fuertes que son en definitiva las conocedoras del interior del país".

"Los que estamos haciendo gremialismo no tenemos que salir a recorrer y a conocer el país, porque vivimos en él (...), somos el principal instrumento que tiene el gobierno para saber qué está sucediendo y escuchar las propuestas que pueden llegar desde ahí", señaló.

En ese marco, hizo un llamado a que los productores se arrimen a las gremiales que hay en todo el interior; "si las gremiales están fuertes, la Federación Rural estará fuerte", afirmó.

También pidió "levantar la mira", dado que hay temas que han estado mucho tiempo sobre la mesa de la FR, sobre los cuales desde el gobierno se comienzan a dar respuestas, por lo cual "como productores tenemos que asumir nuestras responsabilidades".

Sobre la nueva gestión de gobierno en la entidad ruralista, detalló que "es mucho más importante tener un consejo que esté trabajando en consenso, con la misma idea, que quien le toque dar la cara por ese consejo" y que "tenemos un muy buen consejo, con muy buenos integrantes, muy buenos valores, gente inteligente y con ganas de trabajar, no tengo ninguna duda de que vamos a lograr cosas buenas".

Subrayó que en la lista de los consejeros del nuevo período de gobierno hay cinco integrantes que debutan en el ejercicio de esa responsabilidad, “lo cual es muy buena cosa, demuestra la renovación que se va teniendo”.

EO

Uría agradeció a las autoridades, aludiendo a la presencia en el acto de los jerarcas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) –el ministro, Fernando Mattos; el subsecretario, Juan Ignacio Buffa; y la directora general, Fernanda Maldonado–, destacando que han estado acompañando en todas las actividades que se vienen realizando en ámbitos agropecuarios, por ejemplo en el “gran Congreso de la FR en Tacuarembó”. Agradeció la gestión de Mónica Silva, ahora expresidenta, y de cada uno de los consejeros en la gestión que concluyó, e hizo un reconocimiento a los delegados de la FR en distintas organizaciones.

Juan Samuelle

El reconocimiento a Mónica Silva.

"Aprieta el corazón"

Mónica Silva, antes de darle a Uría la campanilla que la que se ordenan las reuniones, como símbolo del traslado de la responsabilidad de la presidencia de la gremial, agradeció a los consejeros y a la FR por lo que definió como un año “gratificante”, lapso durante el cual fue la presidenta. “Seguiremos trabajando por los principios y por el sector rural, en todo lo que podamos ayudar”, agregó.

Luego Sebastián Hampe, tesorero de la directiva saliente, en nombre de la institución presentó un cuadro con la imagen de Mónica –obra del artista Guzmán García Lenguas– y anunció que quedará para siempre en una de las paredes de la sede de la institución, ubicada sobre la Av. 18 de Julio, donde hay obras con imágenes de varios destacados expresidentes de la FR.

“Es un recuerdo a Mónica, es un recuerdo a la mujer, 105, 106 años tuvieron que pasar (desde la fundación), Federación se hizo de un tiempo para que una mujer llevara las riendas de esta querida institución, es un reconocimiento a Mónica y a la mujer”, dijo Hampe, mencionando luego a una cada vez más extensa lista de mujeres que son consejeras de la entidad ruralista.

“No solamente son madres, son abuelas, son productoras rurales, nos bancan a nosotros, gran pilar, sino que también tienen tiempo para hacer gremialismo”, dijo, tras lo cual invitó a contagiar a todas las mujeres, “que vengan y nos inunden acá, ojalá que en breve tengamos a otra mujer a llevar las riendas de la institución”.

Hace un año Mónica se transformó en la primera dama en presidir esta institución, tras una instancia electoral en la que se impuso entonces a Soledad Arrarte.

“Aprieta el corazón”, fue lo único que pudo decir Mónica tras ese momento de la entrega del cuadro, notoriamente emocionada.

La ahora expresidenta dejó ese cargo, pero seguirá siendo integrante del equipo directivo de la FR, como consejera.

Juan Samuelle

Las principales autoridades del MGAP participaron en el acto de cambio de mando en la FR.

Más mujeres en el gremialismo

Maldonado, hoy jerarca del MGAP y exintegrante de la FR, tras felicitar a Uría habló sobre ese mojón en la historia de la gremial que significó la presidencia de Mónica Silva. "Se tomó su tiempo, pero bien valió la pena", expresó con relación a esos más de 100 años que llevó tener una dama al frente de la gremial.

"Es una gran satisfacción ver cada día más mujeres en el gremialismo agropecuario", añadió, trasladando su deseo de "que sean cada día más, para eso estamos trabajando todos, en el sector público y en el privado".

Maldonado también resaltó el valor del intercambio que hubo entre diferentes sectores en el congreso de Tacuarembó y la importancia de contar con instituciones fuertes, lo que "garantiza la gobernanza y ser más eficientes".

Un antes y un después

Buffa, por su parte, explicó sobre "dos trabajos" que se le presentan al gremialismo. Por un lado, "el de siempre, ser un fiel representante de las demandas de los sectores productivos del país (...), una tarea sumamente relevante para el gremialismo y el gobierno, para encontrar la síntesis de las mejores soluciones". El otro, dijo, está "a la diaria", dado que "hoy el gremialismo está presente en la institucionalidad".

Tras indicar que en un "corte grueso" el gobierno dirigen la mitad del dinero que vuelca al sector al MGAP y la otra mitad a la institucionalidad del sector, "la construcción de la política pública de este país depende de lo que el MGAP haga, pero también en gran medida del trabajo en esta institucionalidad" (donde las gremiales tienen sus representantes), aludiendo así a lo que definió como la "responsabilidad de codirigir".

Buffa, hablándole a Mónica Silva, le dijo que las primeras veces tienen "un no se qué", que llegar a ese lugar "me imagino no habrá sido fácil", y que habrá "un antes y un después de vos".

Juan Samuelle

El nuevo consejo directivo gobernará la entidad ruralista en 2022 y 2023.

Desprendimiento individual

El ministro Mattos, quien habló en el cierre del acto de cambio de mando en la sede de la entidad ruralista, felicitó a Uría y le dijo "hasta pronto" a Mónica, aludiendo a que deja la presidencia, pero seguirá en el gremialismo ruralista.

Luego destacó el "desprendimiento individual" que implica ejercer el gremialismo, personas que son receptoras de reclamos de sus mandantes, disponiendo de su tiempo para el beneficio colectivo.

En un conjunto de varias consideraciones sobre la realidad del sector, el ministro habló de una nueva ruralidad, más impersonal, donde muchas veces el productor ya no sabe quién es el que está produciendo al otro lado del alambrado, que de pronto es gente que no participa en ámbitos como las gremiales, existiendo una nueva ruralidad que depara desafíos para la institucionalidad toda en el país, para las gremiales y para el gobierno también.

"¿Estaremos hablando realmente con el espectro agropecuario o nos falta con quien conversar? Es un tema que lo dejo arriba de la mesa, es un tema que debería preocuparnos a todos", reflexionó Mattos.

Aclaró que "eso no va en menoscabo del reconocimiento y del aprecio por la FR, como por otras instituciones señeras de la agropecuaria nacional".

El ministro dijo, a propósito del diálogo de quienes hoy tienen "el honor" de estar en el gobierno y otros actores del sector, que de pronto "no estaremos siempre alineados", pero sí existe la actitud "de canalizar, consultar, recibir la crítica constructiva".

Mattos trasladó también otros conceptos, como el siguiente: "El gobierno está decidido a cumplir su compromiso de racionalizar el gasto, de direccionar los recursos necesarios (…) pero no castigar a aquellos sectores productivos que están manteniendo la actividad económica del país y que de alguna manera van a ser los líderes de la recuperación económica a la que todos aspiramos".