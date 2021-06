Ministerio del Interior: Heber traslada a subjefe de brigada antidrogas y hace otros cambios

Luego de la renuncia de la jefa de Policía de Lavalleja, Blanca Olivera, –quien se retiró por "motivos personales"– el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, debió mover piezas en el ministerio y reacomodó a una serie de jerarcas para suceder al comisario mayor y poblar a la Jefatura de Cerro Largo, indirectamente afectada por este cambio, de gente de su confianza.

En reemplazo de Olivera, asumió en Lavalleja el antes subjefe de Cerro Largo, Jorge Khazzaka, por lo que el número dos lavallejino, el comisario general Ignacio González, desempeñará su rol, ahora, desde Melo.

A su vez, en Florida y Durazno también se produjeron movimientos a raíz del traslado del subdirector de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Álvaro García. El subdirector de la brigada antidrogas fue trasladado a la Jefatura de Policía de Florida para asumir como coordinador ejecutivo en reemplazo de Wilson Aquino, quien será subjefe de Durazno, informó Montevideo Portal y confirmó a El Observador el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Aunque en las últimas horas se manejó que el cambio respondía a la reciente incautación de una tonelada de cocaína en España y, en consecuencia, a la molestia de las autoridades con Uruguay, porque el barco partió desde Montevideo, Heber dijo que la mudanza de cargo de García "no tiene nada que ver" con el hecho. Según justificó, los demás movimientos en el interior ocurrieron debido a la renuncia de la jefa de Lavalleja.

Además de esas modificaciones, Montevideo tendrá nuevo jefe de la Zona Operacional II. En lugar de el comisario mayor Eduardo Darnauchans, quien pasará a retiro, asumirá Johnny Mezquita, antes funcionario de la brigada departamental antidrogas. También dejará su cargo por retiro el director de la Escuela Nacional de Policía, el comisario general Washington Curbelo, quien intervino como perito en la investigación policial por la muerte de la madre de Heber.

En momentos donde la policía está en la mira por recientes casos de corrupción en distintos mandos, el ministro será citado por el Parlamento para responder ante estos sucesos ocurridos en las últimas semanas, luego de que el Frente Amplio resolviera citarlo.

Este martes, en diálogo con Carve, el secretario general del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo – Uruguay (SIFPOM-U), Fabricio Ríos, dijo que obtuvo el visto bueno de Heber para indagar las denuncias de los agentes que son "perseguidos" tras cuestionar irregularidades en las dependencias policiales.

“Sabemos que no es fácil la lucha dentro de la Policía, porque es la única institución que se depura a sí misma. Y está bueno que así sea, pero no está bueno que no permitan denunciar cuando uno entiende que hay una irregularidad o un acto con apariencia delictiva”, destacó. Y agregó: "Los hechos de corrupción se dan en todas las dependencias del Ministerio del Interior, en todo el país. Siempre nos reprimieron hacer denuncias y va a seguir ocurriendo”.

Las declaraciones de Ríos responden al caso investigado en Treinta y Tres, donde el jefe de Policía Gustavo Silveira es indagado por supuestamente omitir una denuncia de corrupción en su Jefatura y sumariar a dos efectivos que denunciaron que policías exigían coimas a cambio de recuperar objetos robados.

A las pocas semanas, la Justicia también imputó al coordinador de la Policía de Maldonado por cinco delitos: omisión del funcionario público, reiterados delitos de abusos de funciones, delito continuado de faena clandestina, delito continuado de revelación de secreto y omisión contumacial de los deberes del cargo tras la revelación de diversas escuchas telefónicas. Entre las conversaciones hubo llamadas con el ministro de Turismo, Germán Cardoso, quién le pidió favores personales vinculados con la seguridad.