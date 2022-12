Caminera exhorta a no compartir ubicación de radares móviles en rutas

Policía Caminera exhortó a no compartir la ubicación de los radares móviles que se desplegarán este verano para controlar la velocidad en las rutas nacionales.

Los nuevos dispositivos adquiridos por el Ministerio del Interior ya se encuentran en funcionamiento. Si bien la intención es no revelar dónde se encuentran situados cada vez que se muevan, Briozzo ya había adelantado a El Observador que se posicionarán en “zonas conflictivas o con mayor flujo vehicular”.

"Lo hemos visto en redes sociales, que enseguida avisan a la población. Exhortamos a que no. Una persona que quizá viene realizando maniobras imprudentes, que viene poniendo en riesgo la vida de otros conductores, le estamos avisando que hay un control policial", expresó la vocera de esta división del Ministerio del Interior, Vanessa Briozzo, en declaraciones a Telemundo.

De tal manera, indicó que la gente aminora la velocidad "no solo en el momento donde está el radar sino que ya se queda con esa sensación de que no sabe si va a haber otro radar más adelante", por lo que "continúa respetando" el límite durante todo el trayecto. Eso no pasa con los radares fijos, comparó, ya que "son efectivos en ese lugar donde están, pero luego que se pasan se olvidan del limite de velocidad".

Así, lo mejor es que la población salga “con calma, tranquilos” y no “transmitir el nerviosismo por las fiestas” al tránsito, comentó la vocera de Caminera.

“Sabemos que la ruta va a estar cargada, es una época donde comienzan las licencias y las vacaciones, y a eso se le suma este fin de semana con las fiestas tradicionales”, afirmó, según consignó Telemundo. Por ello, insistió en que este fin de semana (24 y 25 de diciembre) y el siguiente (31 de diciembre y 1.º de enero) los ciudadanos cumplan con las normas de tránsito —particularmente con los límites de velocidad— para evitar siniestros.

Asimismo, instó también a evitar las rutas en las horas pico: “Luego del mediodía y próximo a las 17:00 se espera el mayor flujo vehicular, sobre todo por Ruta Interbalnearia hacia el este. Y mañana por la mañana, entre las 10:00 y las 13:00, también”, aseguró.

Cómo funcionan los radares

Al momento que pase un vehículo por encima de la velocidad permitida, el radar sacará una foto y registrará el día, la hora y la velocidad. Pero a diferencia de los fijos —donde las personas pueden seguir su camino— más adelante del sensor habrá efectivos de Policía Caminera a quienes le llegara una notificación a su tablet. De esta manera, se detendrá al conductor.

"La prioridad es la velocidad", aseguró la vocera a El Observador. Aun así, también los radares detectarán, y en consecuencia notificaran a los efectivos, cuando un pase un vehículo con la matrícula requerida.

A pesar de que ya están operativos, “posiblemente” no multen hasta el 1.º de enero, para que “la gente se familiarice”, sostuvo la funcionaria