Dirigente de Nacional a Ruglio: "Parece vivir realidades paralelas o es una actitud de ministro alemán de 1930 o 1940"

El delegado de Nacional, Enrique Campos, salió al cruce de declaraciones del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, en las que involucra a los tricolores y cuestionó el procedimiento que el titular aurinegro elige para intentar "decir cosas que no son, pero tantas veces repetidas se transforman en verdad".

En una entrevista que brindó al programa Tirando Paredes de AM 1010, Ruglio volvió a manejar expresiones que ya utilizó en otros momentos: "Queremos que la AUF cambie después de 20 años totalmente dominados por Nacional. Se vio en el Congreso, Nacional votó con las SAD, mientras el resto fue en contra. Han dominado tribunales y arbitrajes con incidencia directa en los campeonatos".

Sobre el tema de la influencia de Nacional en los arbitrajes y tribunales ya lo había expresado en otras ocasiones el año pasado.

Esta vez, el delegado de Nacional en la AUF se manifesó sobre lo que está ocurriendo y en el programa Quiero Fútbol de Sport 890 apuntó a que Ruglio “parece vivir realidades paralelas” o “es un intento propagandístico que lamentablemente nos hace acordar a un ministro alemán de la década de 1930 y 1940 cuando los principios eran buscar un enemigo único, generar unanimidad donde no existen, decir cosas que no son pero tantas veces repetidas se transforman en verdad. No estoy comparando personas. Estoy comparando actitudes y eso me preocupa seriamente”.

¿Por qué se molestó Campos?

En la última reunión en la que participaron los grandes en la AUF, Nacional y Peñarol votaron diferentes posiciones. A raíz de esta situación, aclaró: “Se planteó una moción fuera del orden del día. Nacional no sabía de la moción que se plantearía. No es como comentó el presidente de Peñarol, que Nacional votó con determinados clubes y Peñarol con otros. Se está tergiversando un poco la realidad. Me ha preocupado, y lo digo a nivel personal, no solo como club, por las manifestaciones y atribuciones aparentemente con intenciones o actividades espurias en los arbitrajes y tribunales durante 20 años. También dijo que los árbitros y los tribunales lo han perjudicado. Imagino que Audaf debe estar preocupadísima y debería hacer algún planteamiento al Tribunal de Ética, porque hizo planteos por declaraciones inferiores de este tipo de dichos y se denunciaron dirigentes de varios clubes”.

Y el delegado agregó: “A mí me asombra que después de que se diga que durante 20 años los arbitrajes y tribunales perjudicaron a un club y favorecieron a otro le están atribuyendo intencionalidad y me parece que estaría violentando una cantidad de normas y aspectos que el Tribunal de Ética debería tener en consideración. Me sorprenden que se sigan tolerando este tipo de manifestaciones”.

Según pudo conocer Referí, la gremial que nuclea a los árbitros (Audaf) está estudiando las expresiones del presidente de Peñarol para determinar qué pasos dar.

Para contrastar las expresiones del presidente de Peñarol, Campos dijo: “Habla de 20 años, pero recuerdo en las finales de 2018, por ejemplo, el penal no cobrado a Pablo García, el gol en offside con un metro y medio de claridad a favor de Peñarol, más de seis años de clásicos sin penales a favor de Nacional, los goles en el Capurro con Fénix en 2019, los problemas en el partido con Liverpool en 2022 durante dos días con dos árbitros diferentes”.

Y reflexionó: “¿Cómo puede estar diciendo que Nacional fue favorecido por los arbitrajes y atribuyendo intencionalidad? Parece vivir realidades paralelas, diferentes. O es un intento propagandístico que lamentablemente nos hace acordar a un ministro alemán de la década de 1930 y 1940 cuando los principios eran buscar un enemigo único, generar unanimidad donde no existen, decir cosas que no son pero tantas veces repetidas se transforma en verdad. No estoy comparando personas. Estoy comparando actitudes y eso me preocupa seriamente”.

Campos también se refirió a las situaciones que vivieron dirigentes de Nacional, Antonio Palma, José Fuentes y Gustavo Amoza, que terminaron en el Tribunal de Ética, “por expresiones menores” a las que hizo el presidente de Peñarol. Dijo que no justifica lo que hicieron los dirigentes de Nacional y manifestó: “Está bien si hay que denunciar, pero que denuncien a todos”.

El dirigente entiende que en sus expresiones, sobre el perjuicio que ocasionaron los árbitros a Peñarol, está “trasladando una intencionalidad”.

Además, sobre los cuestionamientos que el presidente hizo al fallo del clásico en el Parque en 2022, entiende que "las decisiones son inobjetables desde el punto de vista jurídico y de las pruebas, sin embargo dice ‘dominan los tribunales’. No. Dominan los hechos, las pruebas y el derecho”.

¿Qué va a hacer Nacional? “Resolverá la directiva. Estoy transmitiendo la opinión con conocimiento de causa de las cosas que conozco y en las que participo en AUF. Deben ser puestas a nivel público, de lo contrario se desinforma a la gente, de repetir muchas veces algo inexacto para que fuera correcto y real”.