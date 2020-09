Canto, baile y acrobacias: ¿quién pasó y quién no en Got Talent?

El programa de Got Talent Uruguay de este lunes rompió la tendencia de las últimas semanas, ya que en esta oportunidad el jurado no le concedió el pase directo a la ronda semifinal, el "botón dorado" a ninguno de los participantes que pasaron por las audiciones del certamen televisivo que emite Canal 10. Sin embargo, hubo cinco participantes que recibieron la aprobación del tribunal compuesto por Agustín Casanova, Claudia Fernández, María Noel Riccetto y Orlando Petinatti, y pasaron a la siguiente etapa.

El primero fue Washington Duarte, un cantante de origen brasileño que interpretó una composición propia, cuya letra - en portugués - llevaba impresa en su ropa, inspirada por su historia de abusos y abandonos con la que conmovió al jurado, que le otorgó los cuatro votos positivos. Otras dos cantantes tuvieron una buena jornada también en el escenario: la primera fue Alejandra de Negris, una docente de canto que interpretó un tango de Tita Merello y recibió la aprobación unánime del jurado, y Devorah Izquierdo, una adolescente de 14 años que con su versión de Set fire to the rain de la británica Adele recibió el pase a la siguiente etapa de audiciones.

Además de los cantantes, a la siguiente fase pasó el grupo de ballet folklórico Aborígen, con tres votos positivos, y la cellista Constanza Santini, que empezó tocando su instrumento y luego se lanzó a bailar la canción Billie Jean, de Michael Jackson. Con su cruce de habilidades recibió también tres votos positivos y el paso a la siguiente etapa.

Pero no todos los concursantes lograron convencer al jurado. El melense Carlos Teske y su interpretación de Tiritando, del argentino Donald, Esteban Silva y una versión plenera de A puro dolor, y una versión a guitarra y voz de Chau, de No Te Va Gustar a cargo de Melanie Altieri fueron algunas de las canciones que se esucharon en el programa pero no lograron pasar la barrera.

También hubo tiempo para las acrobacias, a cargo de Julieta Rodríguez, una niña de 12 años de Maldonado que se colgó del trapecio, o del dúo de payasos Zoquetito y Sopapita que tuvo algunos fallos en su presentación y no recibió los votos suficientes. Por su parte, un joven llamado Agustín presentó un show de transformismo que recibió solo dos votos positivos, aunque un reconocimiento general de parte del jurado por su presentación y la visibilización del colectivo.