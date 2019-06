Caputto eleva recurso judicial para anular ejecución de bienes por US$ 15 millones

Citricola Salteña (Caputto) decidió impugnar judicialmente la validez de la resolución que tomaron parte de sus acreedores de rematar sus bienes por US$ 15 millones, que estaban como garantes de Obligaciones Negociables (ON) emitidas en 2016 y que los accionistas resolvieron ejecutar anticipadamente este lunes en una asamblea en la Bolsa de Valores de Montevideo.

El fideicomiso estructurado para la gestión de los bienes en garantía fue creado hace tres años atrás y consta de 28 padrones –la mayoría rurales, pero también urbanos y suburbanos – con un valor de garantía de los inmuebles de US$ 21 millones, pero que en caso de ejecución sería de US$ 15,7 millones. La votación concluyó con la decisión afirmativa correspondiente al 50,35% del total de los tenedores de ON. En la situación actual, los bienes propiedad del fideicomiso pueden ser rematados en un plazo de 30 días tras un procedimiento administrativo que no requiere de instancias judiciales.

No obstante, desde Caputto se entiende que en el estado de concurso actual en que se encuentra la compañía, “la resolución de los créditos resulta imposible”, según un documento elaborado por los asesores legales de la firma al que tuvo acceso El Observador.

“El crédito de los obligacionistas no fue aún verificado en el concurso, está sujeto a la moratoria provisional decretada por el juez concursal y a los términos de reestructuración de los pasivos que se acuerde en el convenio a celebrarse entre la sociedad y sus acreedores”, argumenta el escrito, que fue utilizado como insumo para frenar la decisión de los tenedores de las ON este lunes.

La empresa había solicitado el concurso de acreedores, que fue aprobado por la Justicia en febrero de 2019.

A su vez, se agrega que el propio mecanismo de ejecución de garantías establecidas a favor de los accionistas, determina que “no podrán en ningún caso hacerse efectivas en un plazo inferior a siete meses, contados desde el comienzo de la ejecución”.

Esta situación, se aclara, implica que los remates de los bienes no podrán ser llevados a cabo en lo que resta del corriente año y del comienzo del próximo.

En este sentido, Caputto asegura que tras los créditos percibidos a través del Fondo Citrícola votado en el Parlamento -por unos US$ 3,6 millones - la zafra de 2019 está transcurriendo con normalidad, cosechándose naranjas, mandarinas y limones, con varios embarques ya realizados rumbo a Estados Unidos reanudando el flujo normal de su operativa.

La mayoría de los predios que pueden ejecutarse se encuentran en la zona norte de Uruguay, principalmente en Salto y cuentan con plantaciones citrícolas que incluyen variedades de frutas, infraestructura, sistema de riegos, accesos e invernáculos. Incluso alguno está a 5 kilómetros de las Termas de Daymán, lo que le otorga “un valor inmobiliario como alternativa al valor de producción citrícola”, según se apuntó la emisión de las Obligaciones Negociables en su momento.