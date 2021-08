Cardoso pedirá comisión investigadora y comparecerá ante el partido: "He sido víctima de un ataque furibundo"

"He sido víctima de un ataque político furibundo", dijo el colorado Germán Cardoso luego de haber presentado la renuncia como ministro de Turismo. Ahora volverá a su banca en Diputados y seguirá en actividad política. "Me voy con la cabeza en alto, me voy con el respaldo de mi sector político pero me voy al Parlamento a dar la pelea política".

"Lo que se dice en la pulpería hay que repetirlo en la comisaría, vamos a los documentos, a las acciones", apuntó, en referencia al exdirector del rubro Martín Pérez Banchero, quien denunció irregularidades que fueron rechazadas por Cardoso. El jerarca saliente dijo que se siente "con la más absoluta tranquilidad de conciencia" y "con la paz de haber cumplido". Opinó que "las diferencias y el enojo entre dos personas" llevaron "a una discusión de estado público con acusaciones políticas fuera de lugar". A su vez, "generan una situación de incomodidad al gobierno y al presidente de la República", reconoció ante los periodistas y con expedientes de la cartera en mano. Cardoso brindó declaraciones a la prensa la noche de este viernes en la casa del expresidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. Es el tercer ministro colorado que deja el gobierno en el año y medio del gobierno de Luis Lacalle Pou. "Voy a pedir una comisión investigadora, yo mismo la voy a pedir para esclarecer todos estos hechos, no tengo absolutamente nada que esconder", expresó Cardoso. La comisión parlamentaria investigará –según pedirá– cómo fueron los procedimientos de compras durante su mandato y durante el periodo anterior, del Frente Amplio. "Creo que le debo dejar el paso libre al gobierno y al presidente para defenderme de las falsas acusaciones y presentar toda la documentación donde la tengo que presentar (...) Soy un eterno agradecido a mi colectividad política, voy a dar los pasos que tenga que dar", agregó. Leé también Colorados tras el caso Cardoso: el errático comportamiento de un socio “confiable” "Es una diferencia entre dos dirigentes del Partido Colorado. Soy un agradecido a mi partido. Voy a comparecer ante el partido. Todo se ha hecho dentro de lo que la ley marca y dictamina (...) A las personas nos definen las acciones que tomamos. Y yo hoy estoy convencido que estoy tomando la mejor de las decisiones para clarificar todo lo que haya que clarificar", afirmó. Sobre Cardoso, Sanguinetti reconoció el "esfuerzo que ha hecho en todo este periplo en el ministerio, defendiendo al país, tratando de defender la industria turística". En esa línea, valoró el "desprendimiento" de la coalición de gobierno y el "sacrificio". Para el expresidente, "ahorra un debate político, o preserva (que) un debate político sea descontrolado en los medios en estas horas". Admitió que "ninguna situación de conflicto es buena". Sanguinetti y Lacalle Pou se reunirán "la semana que viene, lunes o martes" para definir quién ocupará el cargo y así "contribuir a la buena marcha del gobierno", según precisó el líder colorado.