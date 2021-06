Germán Cardoso, tras escuchas telefónicas a jerarca policial imputado: "No obtuve ninguna información para mi beneficio personal"

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, justificó este jueves las conversaciones que, admitió, mantuvo con el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado Fernando Pereira –imputado por los delitos de omisión del funcionario público, reiterados delitos de abusos de funciones, delito continuado de faena clandestina, delito continuado de revelación de secreto y omisión contumacial de los deberes del cargo–, pero negó que esas llamadas hayan sido para pedirle favores vinculados con la actuación policial, como apuntó el fiscal Jorge Vaz, a cargo de la investigación.

Cardoso dijo que sus llamadas fueron parte de la "responsabilidad" que mantiene como funcionario público y explicó que al imputado, en particular, lo conoce "de toda la vida".

"Yo lo que hice fue llamar para denunciar hechos delictivos, no para mi beneficio personal", dijo a radio Sarandí. "No obtuve ninguna información para mi beneficio personal", remarcó.

De acuerdo a la explicación del fiscal, el coordinador, imputado por distintos hechos, acató las solicitudes particulares del ministro Cardozo enviándole móviles a donde había solicitado. Vaz dio cuenta de numerosas llamadas del ministro a Pereira, según el audio al que accedió El Observador. En uno de los casos, el jerarca pidió información sobre una camioneta incautada en un procedimiento de narcotráfico porque, según detalló el fiscal, la quería para el Ministerio de Turismo.

Cardoso explicó que uno de los diálogos transcurrió en un contexto de violencia en el que su madre se vio amenazada. Dijo que, mientras él participaba de un Consejo de Ministros, ella recibió amenazas telefónicas y, una vez que la situación le fue notificada por su hija, le comunicó al ministro del Interior lo sucedido y le dijo: "Voy a llamar a la Jefatura para ver esto",

"Mi madre no me dijo todo en su momento. Cuando llegué a Maldonado y hablé con ella le dije 'te tienen que haber llamado de un teléfono'. Llamé (a la Jefatura), dije la hora (...) y que había que averiguar el número de teléfono de donde llamaron. Eso es colaborar con la investigación para que no estafen a mi madre y a otras tantas personas más", argumentó.

Sobre otra de las intervenciones, reconoció que también llamó a la policía a actuar por una situación que le fue notificada justificando que, "por su responsabilidad" y tarea pública, su accionar formó parte de lo "normal". A su vez, afirmó que volvería a actuar de la misma manera, de lo contrario, señaló, estaría cometiendo una omisión.

"Si yo como funcionario público constato que hay un hecho que altera el orden público, que están habiendo picadas, ruidos, música, molestias a vecinos y recibo llamadas –que nos pasa todo el tiempo, porque la gente, y más en el interior, llama al jerarca que conoce–, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que llamar a la policía porque estoy viendo y constatando que está habiendo un desorden público que está perturbando la sana convivencia de la sociedad", concluyó.