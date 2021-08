Carlitos Páez le respondió a Obaldía por la construcción de Casapueblo

El hijo del artista uruguayo Carlos Páez Vilaró, Carlitos Páez, le respondió a la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, María Inés Obaldía, que él mismo regularizó Casapueblo en 1980.

"Quienes dicen que Páez Vilaró no pagó aportes, curiosamente me tocó a mí regularizar Casapueblo en 1980", escribió desde su cuenta de Twitter.

Esta alusión llegó luego de que Obaldía se refiriera este jueves en radio Universal a la edificación como un lugar que se construyó "sin un solo aporte y un solo plano".

"Hay quienes han salido hasta a mostrar Casapueblo y recordar que Páez Vilaró hizo toda Casapueblo sin un solo aporte y un solo plano; y que si no hubiese sido así, no se hubiese hecho. Yo no llego a eso porque este es otro momento", dijo la jerarca.

Los dichos de Obaldía respondían a una pregunta sobre la situación del senador comunista Óscar Andrade y las irregularidades en torno a su casa en el balneario canario de San Luis.

"Estoy segura de que Andrade se va a poner en regla", añadió.