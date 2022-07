Carlos Benavídez dejó Independiente, se va a Alavés de España y dejó un mensaje enigmático

El volante uruguayo Carlos Benavídez, dejó este viernes a Independiente de Avellaneda y es nuevo futbolista de Deportivo Alavés, equipo en el que jugaba a préstamo Facundo Pellistri y que descendió a la Segunda división española.

El rojo de Avellaneda, aún no terminó de pagar el pase de este futbolista que perteneció en su momento a Defensor Sporting.

El volante de 24 años, antes de viajar hacia España, se despidió en su cuenta de Instagram con un mensaje en el que cuenta algunas cosas y se guarda otras.

"El día 30-06 se termino mi vinculo contractual con el Club Atlético Independiente de Avellaneda. Me brindé siempre a mi máximo de posibilidades profesionales, Viví momentos hermosos y me reservo para mi lo que me hicieron vivir últimamente. A la institución, a su pasional hinchada , a mis ex compañeros , cuerpo técnicos, utileros y a todos los funcionarios del club agradecerles de corazón por estos 4 años de mi carrera y les deseo el mayor de los éxitos en el futuro. (No crean todo lo que sale en las redes, porque está más que claro que la mayor parte de las cosas que se dijeron no son así!)

GRACIAS ROJO!🇦🇹", escribió Benavídez.

El futbolista sufrió en el rojo dos roturas de ligamentos cruzados y en cuatro años solo pudo jugar 38 encuentros, en los que convirtió tres goles.

En los últimos días, hubo muchas idas y vueltas entre su agente y los directivos de Independiente para que pudiera continuar en el club, lo que finalmente no sucedió.

Deportivo Alavés, en tanto, ya lo anuncia como nuevo fichaje en sus redes: