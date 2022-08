Carolina Ache: “Niego rotundamente haber intervenido en el trámite del pasaporte de Marset”

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, dijo a El Observador que no intervino en ninguna instancia del trámite de pasaporte del narcotraficante Sebastián Marset y que en ningún momento instruyó a nadie en la cancillería “apurar o agilizar” la expedición del pasaporte, aunque admitió que sí recibió en su despacho al abogado Alejandro Balbi, quien actuó para que Marset obtuviera el documento de viaje uruguayo.

“Cualquiera que diga eso está mintiendo flagrantemente. No hubo ninguna instrucción verbal o escrita mía a ningún funcionario de la cancillería de que actuara en tal sentido. Niego rotundamente haber intervenido en el trámite del pasaporte de Marset”, afirmó Ache, a quien se la vinculó con el asunto a raíz de una comunicación que mantuvo con Balbi.

Ache afirmó que en el mes de noviembre recibió al abogado Alejandro Balbi en su despacho de la cancillería de la misma forma en que recibe a "cualquiera que le pida una audiencia”, pero negó que el abogado de Marset le hubiera hecho algún pedido.

“No tengo nada que ocultar. Balbi me pidió una audiencia y accedí, como hago con todo el mundo. Y tan transparente fui que lo recibí en mi despacho, a la vista de todo el mundo. Y de hecho lo comenté. Está claro que no oculté nada en ningún momento”.

Consultada, la vicecanciller negó que el abogado le hubiera hecho algún pedido en relación al trámite del pasaporte.

“No me hizo ninguna solicitud. Me pidió la reunión para informarse sobre cuánto demoraba la salida de la valija diplomática”, afirmó Ache.

La subsecretaria dijo que no le consta que el abogado la haya invocado en sus comunicaciones con la cónsul en Emiratos Árabes Unidos pero que, si así fuera, no es un tema sobre el que tenga que opinar. “Lo que está claro es que yo no habilité a nadie para que pidiera algo en mi nombre”, concluyó.