Cartelera semanal de subastas

LUNES 27

Inmueble en departamento de Maldonado. Castor entre Delfín y Timón, a la altura de Parada 39 de la Playa Mansa, a 6 cuadras de la Rambla. Padrón N°: 13077/002. Superficie edificada propia: 65,33 m2 más terraza. Uso exclusivo de Jardín y Fondo de 248 m2.Sin base en dólares. En sede de Anrtci – avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 14.30. Assad Hajjoul. Tel.: 2900 3099.

MARTES 28

Apartamento en zona de Parque Batlle. En calle Julio César 1629 entre Feliciano Rodríguez y 4 de Julio. Dos superficies 51.86 m² – Unidad N° 003, Padrón N° 34344/003. 1 1⁄2 dormitorio, living-comedor, cocina, baño. Uso del bien común de patio F. Sin base en dólares. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 13.30. Francisco Javier Fasanello. Tels.: 4312 2017 - 099 101 197.

Propiedad en departamento de Maldonado. Casa “Establecimiento El Maná”. Calle Arcobaleno entre avenida Martiniano Chiosi y Joaquín Torres García (Localidad catastral Maldonado). 1) Padrón Nº 1934 - Sup 900 m² Área Edif. 69 m² s/ced. cat. 2) Padrón Nº 1935 - Sup 900 m² Área Edif. 259 m² s/ced. Cat. Dirección: Calle Arcobaleno entre avenida Martiniano Chiosi y Joaquín Torres García, a la altura de Parada 16 de la Playa Mansa, a 5 cuadras de la Rambla – Padrones N°: 1934 y 1935. Superficie edificada: 1) Padrón Nº 1934 - Sup 900 m Área Edif. 69 m s/ced cat piscina y barbacoa - 2) Padrón Nº 1935 - Sup 900 m Área Edif. 259 m2 - casa de 2 plantas. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 14.30. Mario Flores Costa. Tel.: 099432412.

Vehículo. Automóvil Fiat Palio ELX - Año 2005. Combustible: nafta. Matrícula: B547233 – Padrón Nº 474757 Maldonado – Tipo: Sedán 4 puertas. Sin base en moneda nacional. En avenida 8 de Octubre 4154 esquina Joanicó. Hora 14.30. Mario Molina Alonso. Tel.: 099 634 318.

1/5 avas partes del bien inmueble. Ubicado a 200 metros de avenida César Mayo Gutiérrez y la intersección con ruta 102 (Wilson Ferreira Aldunate) -Av. César Mayo gutiérrez 3009 esquina mismo Gral. Osvaldo Rodríguez. Padrón N°: 43.853 con terreno de 2.526,20 m² – Área edificada 252 m2 (según Cédula Catastral). Sin base en moneda nacional. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 15.30. Daniel Orellano. Tel.: 099 613 455.

Vehículo. Camioneta Chevrolet S10 Pick UP – 2010. Motor 2,4 L - 4x2 D/C – a nafta- doble cabina. Motor N° 6Y0027188, Chassis N° 9BG138AXOAC406590, Padrón N° 118297, Matrícula NAQ8871 de la Intendencia de Flores. Sin base en dólares. En avenida Dr. Luis Alberto de Herrera 1894 esquina Santiago Gadea. Estudio Iocco. Tel.: .2916 6910.

MIÉRCOLES 29

Apartamento en el Cordón. En avenida18 de Julio 1866 esquina Eduardo Acevedo - Apto. 205 de Edificio “Montecarlo”. Padrón N°: 14.806/205, Superficie: 40 m². Base de 179.664,45 UI (equivalente a $ 747.476 - con facilidades). Ejecución judicial simplificada Ley N°18.125. En edificio del BHU – Dr. Daniel Fernández Crespo 1508 – piso 3. Hora 13.30. Javier Ramos Mastalli. Tel.: 099 685 653.

Bien inmueble en Punta Gorda. Solar de terreno con mejoras de 748 m2 c/15 mts. de frente en la calle Belastiqui 1440 entre Caramuru y Palmas y Ombues. Padrón Nº 187.182 – disponible. En calle 25 de Mayo 604 – planta baja de edificio Barreiro y Ramos . Ciudad Vieja. Estudio Fain. Tel.: 2916 4731.

Tanques y equipamiento para industria. Ordenado por Juzgado Ldo. de Concursos de 2do. Turno en autos “Compañía de Oleos y Mantequillas SA”. En calle Gobernador Vigodet 2524 esquina Timoteo Aparicio. Hora 13.30 Milton Berardi. Tel.: 099252100.

Propiedad en departamento de Artigas. Sin base en dólares. En calle Aparicio Saravia N° 22 casi 18 de Julio. Padrón N° 4836. Superficie de terreno: 347 m² - Área edificada (datos según Dirección de Catastro): 225 m2. Frente: 8,56 metros. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 14.30. Assad Hajjoul. Tel.: 29003099.

JUEVES 30

Campo agrícola en departamento de Soriano. Área de 260 hectáreas, en paraje Cololó. En un solo lote – venta exonerada de impuestos. Sin base en dólares. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 12.30. Juan Pablo Carrau. Tels.: 24011267 – 093880943.

Bien inmueble en barrio Colón. En calle Eduardo Raíz N° 1829 entre Carve y Matto Grosso. Área Terreno 388m² - Área edificada. 89 m². Sin base en dólares. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 13.30. Pablo Fattorini. Tel.: 099 669 431.

Propiedad en departamento de Soriano. Bien inmueble, solar de terreno con el edificio en el construido y demás mejoras en ciudad de Mercedes Sin base en moneda nacional. En calle 18 de Julio 366 (en Juzgado Letrado de ciudad de Mercedes). Hora 14. Richard Brunelli. Tels.: 4523 1500 – 099521820.

Gran planta en el Centro. En Avenida 18 de Julio 1044 esquina Río Negro/Entrepiso 201 – 149 m². Al frente. Edificio DIRI - Ex oficinas de RAI (Radio y Televisión Italiana). Remate por ejecución Hipotecaria - Padrón Nº 6566/201. Sin base en moneda nacional. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 15.30. Gerardo Gomes de Freitas. Tel.: 2916 8861.

Bien inmueble en barrio Reducto. En calle Vilardebó 1256 esquina Abayubá. Padrón Nº 176.647 - Superficie: 66,84 m². Sin base en dólares. En sede de Anrtci – Avenida Uruguay 826 esquina Andes – Ciudad Vieja. Hora 14.30. Pablo Borsari Brenna. Tel.: 099 688 946.

Campo en departamento de Colonia. Área de 25 Has. 8750 mts. Ubicado sobre Ruta 52 Nueva Helvecia – Cufré. Entre Kmts 140 y 141, con 202 mts de frente a la ruta. Padrón 21.837 - Indice Productividad 143. Apto para todo tipo de explotación. Mejoras: Casa antigua ( 1914) con 5 ambientes para reciclar, baño, cocina y corredor cerrado, galpón de 13 x 27 mts. con techo de zinc, galpón ordeñe 12 x 5 techo zinc, pozo de agua, aguada de cañada, corriente eléctrica. Base de U$S 46.575. En calle Rosario 307 (Club Rosario Atlético). Hora 15. Edgardo Pignataro. Tels.: 455 465 60 - 099 521 124.

VIERNES 31

Vehículo. Camioneta Dodge – Modelo Caravan. Modelo rural de 4 puertas, año 2002. En calle 25 de Mayo 604 - planta baja de edificio Barreiro y Ramos - Ciudad Vieja. Hora 14.30. Estudio Fain Rematadores. Tel.: 2916 4731.

LUNES 3 DE JUNIO

Lotes varios. Food truck eléctrico equipado con cocina y toldos tipo mini bus (nuevo). Conjunto de herramientas nuevas, electrodomésticos, maquinaria de panadería e instalaciones comerciales. En calle Buenos Aires 424 esquina Zabala - Ciudad Vieja. Hora 14 (Continúa el día marets 4). Bavastro e hijos. Tel.: .

SEMANALES Y OTROS

MARTES 28

Castells (Galicia 1069 - Centro) 9 hrs. Materiales para construcción.

Castells (Galicia 1069 - Centro) 14 hrs. máquinas y herramientas

Remates Yaro (Yaro 1121 - Palermo) 14 hrs. Piezas de mobiliario, juguetes, electrodomésticos, adornos, menudencias y antigüedades.

MIÉRCOLES 29

Bavastro e hijos (Misiones 1365 – Ciudad Vieja) 14 hs. Mobiliario y antigüedades.

Castells (Galicia 1069 - Centro) 14 hs. Muebles, objetos de arte y adornos

Prilassnig (Tomas de Tezanos 1146 - Pocitos) 16 hs. Alhajas, relojes y monedas.

JUEVES 30

Bavastro e hijos (Misiones 1366 – Ciudad Vieja) 9 y 13:30 hs. Remate de los días jueves.

Castells (Galicia 1069 - Centro) 9 hs. Electrodomésticos y mobiliario de oficina.

Castells (Galicia 1069 - Centro) 14 hs. Bazar, menudencias y objetos vintage.

Prilassnig (Tomas de Tezanos 1146 - Pocitos) 16 hs. Antigüedades, platería criolla y juguetes.

Prilassnig (Tomas de Tezanos 1146 - Pocitos) 18.30 hs. Pintura nacional.

José Luis Rivero (Centro Comercial de ciudad de Melo – Cerro Largo) 15 hs. Campo de 65 hectáreas – a 20 kilómetros de distancia de Melo. Base: US$ 1.900 la hectárea.

SÁBADO 1°

Mario R. Suhr (Km. 17 de ruta 5 - a 500 metros de Anillo Perimetral) 14 hs. Maquinaria vial y otros.

DOMINGO 2

Remates González (Washington Beltrán 127 entre 18 de Julio y Mitre – Santa Lucía) 14 hs. Mobiliario antiguo noble , de estilo, y rustico del campo - aparadores en roble mesas de cocina, salon y ratonas, bibliotecas, cristaleros, alacenas, roperos, billar Brunswick antiguo - mesa de carolina con bolas y tacos, carabina remington Rolling Block y mucho más.