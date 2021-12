Casa de Galicia: Salinas recibe a legisladores mientras ASSE gestiona la mutualista

Cuatro días después de que la Justicia decidiera cerrar la mutualista Casa de Galicia, generando incertidumbre entre los trabajadores y los usuarios del prestador, este lunes continúan la ronda de negociaciones, asambleas y reuniones entre diferentes actores de la salud donde se está definiendo que sucederá con el centro de salud que, bajo la gestión de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), abrió sus puertas este lunes y funciona normalmente a la espera de la definición.

"El usuario tiene que estar tranquilo de que estamos trabajando con toda normalidad. Las puertas de emergencias, los servicios de urgencia, los IMAE, las policlínicas abren en su horario. No hay nada irregular", aseguró a El Observador la presidenta del sindicato de Casa de Galicia, Flor Costanzo. Los trabajadores, agremiados en la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afucag), tendrán una asamblea a las 11:00 en la que definirán los lineamientos que le presentarán a las autoridades del Ministerio de Salud Pública con los que se reunirán a las 14:00 acompañados de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS).

Según adelantó Costanzo, la idea principal es que el MSP respete el documento firmado en 2001 que prevé cómo mantener los puestos de trabajo de una mutualista clausurada pero, al mismo tiempo, pretende que no se pierdan derechos adquiridos por los trabajadores. "Una cosa es el 2001 cuando cerraban cientos de mutualistas y otra es este 2021", aseguró.

El segundo punto del documento asegura que como los usuarios eligen libremente la institución en la que se atenderán, se congelará el padrón de la institución al momento de su cierre. Entonces, con ese número (Casa de Galicia tenía 42 mil socios) las otras instituciones deben contratar a los trabajadores no médicos del centro de salud clausurado. El problema surge que los médicos no tienen firmado un convenio similar por lo que eso será parte de las negociaciones.

La Federación Uruguaya de la Salud, además, realizará un paro este martes por la situación de Casa de Galicia.

Pero la reunión entre la FUS, Afuncag y el MSP no es la única que se desarrollará en el correr del lunes. A las 9:30 los legisladores frenteamplistas que integran las comisiones de Salud parlamentarias acudirán a reunirse con las autoridades ministeriales. Según dijo el senador Daniel Olesker a La Diaria, se presentará un proyecto de reestructura de Casa de Galicia en donde pueden surgir dos escenarios: Que sea absorbida por ASSE o por otras instituciones del sistema.

Según el senador, la opción de que sea absorbida por ASSE es la más certera debido a que el prestador alquila pisos en el sanatorio de Casa de Galicia y uno de sus hospitales, el Sant Bois, no da abasto por lo que sería bueno que tuviese mayores prestaciones. A su vez, pedirán que la movilidad de usuarios sea regulada y que no quede librada estrictamente a cada usuario.

"Esto tiene que ser hoy. No puede ser dentro de tres o cuatro días, está en juego la salud de usuarios y trabajadores", dijo a El Observador la senadora frenteamplista Sandra Lazo que también acudirá a la reunión. "Que los funcionarios se hayan enterado de su futuro laboral el 23 de diciembre me preocupa. El Ministerio tenía claro que sin presupuesto y sin recursos no salía adelante. Que la situación económica de esta y otras mutualistas era drástica", sentenció.

Una vez terminada la reunión con los legisladores frenteamplistas, a ellos se les sumará el resto de la Comisión de Salud que irá a solicitar información y ver que pasos seguir. "Las propuestas y los planteos los está haciendo el Ejecutivo. En estos momentos creo que hay que trabajar sobre soluciones y no tratar de marcar las diferencias o enamorarse de las propuestas que uno entiende que se deben hacer", dijo a La Diaria el senador nacionalista Amin Niffouri.