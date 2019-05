Caso Lola: fiscal intentará negociar la pena con el Cachila a cambio de información

El fiscal Jorge Vaz lo intentó y está dispuesto a insistir: la posibilidad de negociar un acuerdo con el único procesado hasta el momento por el homicidio de la adolescente argentina Lola Chomnalez sigue abierta, aunque solamente si este hombre –apodado el Cachila– dice quién más participó del crimen. Y eso significa decir quién asesinó a la joven, ya que no hay pruebas que indiquen que haya sido el imputado.

El fiscal y la jueza del caso Rossana Ortega entendieron que sí hay elementos suficientes –como el propio testimonio– como para inferir que el Cachila presenció y colaboró en el asesinato. El hombre de 33 años fue procesado como presunto coautor del delito.

"Es una posibilidad. Tenemos las herramientas y queremos llegar a la verdad", dijo Vaz a El Observador. Realizar acuerdos con los delincuentes es una alternativa que tienen los fiscales desde que funciona el nuevo Código del Proceso Penal, y a la que también pueden recurrir aun en los causas que hayan comenzado antes de noviembre de 2017 y que están enmarcados en el sistema penal anterior, como es el caso de este crimen. La figura lleva por nombre proceso abreviado, y habilita a los fiscales a ofrecer penas más benevolentes a los acusados, a cambio de que confiesen el delito que se les imputa o aporten información que contribuya a esclarecer la investigación.

Pero hay limitaciones para realizar estos pactos, y una de ellas es que la pena mínima del delito del juicio no supere los seis años, y así ocurre en este caso, ya que el Cachila es acusado de un homicidio simple –agravado por alevosía–, y tiene dos años como mínima de prisión.

"Si no confiesa, no (habrá acuerdo). Negocio si él me da información veraz y que sea comprobable. Si no, voy a seguir adelante con la investigación", dijo el fiscal.

Más pruebas

Con seguir adelante con las indagaciones, el fiscal quiso decir, como ejemplo, que pedirá recabar "testimonios nuevos". O sea, citará a declarar a personas que todavía no habían sido interrogadas por la Justicia en los cuatro años y medio que lleva la investigación, aunque por el momento espera por los fundamentos del fallo de la jueza Rossana Ortega.

El fiscal no quiso adelantar, para no entorpecer la investigación, si los indagados son de Barra de Valizas, el lugar al que pertenecen los restantes los implicados en el crimen, según creen los padres de Lola, Diego Chomnalez y Adriana Belmonte.

La adolescente fue asesinada el 28 de diciembre de 2014 y su cuerpo apareció dos días después a 1.400 metros de Aguas Dulces.

La investigación tiene cerca de "10 líneas", agregó el magistrado, y una de ellas, aunque no es la más importante, es la posibilidad de que el asesino material se hayas suicidado. Esa es una de las hipótesis manejadas en el informe que elaboró el Ministerio Público Argentino para contribuir al esclarecimiento del caso y que fue entregado a Vaz por los padres de la víctima a principios de mayo y que el fiscal recibió como una "colaboración amistosa".

Los detalles de ese documento, que es un estudio del expediente llevado a cabo por el licenciado Luis Disanto, fueron difundidos por El País este jueves. El experto forense citó la declaración que hizo en su momento una mujer que declaró que "su hermano podría ser el autor de la muerte de Lola", y que basaba sus sospechas en "antecedentes" de ese hombre. Y entonces se sugiere: "No descartaría realizar la exhumación del cadáver, evaluando la factibilidad de estudio genético comparativo con el material hallado en la mochila" de la adolescente.

Pero Vaz analizó esa sugerencia con cautela. "No soy el dueño de la verdad y veré lo que pasa en el futuro, pero no es una línea fuerte como la que estoy convencido que tengo, aunque no la descarto", aseguró. No toma ese consejo como prioridad, dijo también, porque no cree que haya elementos objetivos que señalen que ese hombre haya estado en Valizas cuando sucedió el homicidio.

El informe también destaca que se cree que el asesino es uno solo, que contaba con "recursos para resolver situaciones críticas y un grado de organización adecuado a sus propósitos" y que, por supuesto, era más fuerte que la joven.

No se hace mención a que alguien más lo haya ayudado, cuando para Vaz eso es un hecho ya que logró la imputación del Cachila como coautor aunque las pericias de ADN tomadas en las pertenencias de la víctima concluyeran que los rastros son de una persona distinta al procesado.

"Todas las pericias realizadas por los expertos, incluyendo el análisis de las heridas y de la escena, concluyeron que participó más de una persona", dijo el fiscal.