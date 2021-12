Casos de explotación sexual de menores aumentaron en 2021

El Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescencia (Conapees) informó este martes que actualmente está atendiendo 494 casos de explotación sexual contra menores, lo que significa un aumento de los 410 casos que atendían en 2020. "Confirma un agravamiento del problema que tenemos que asumir como real. Esto pasa y es bueno que se sepa", afirmó en conferencia de prensa el presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala.

Según Abdala de estos casos que están atendiendo en 2021, hay 156 que se dieron a conocer este año y que la mayoría de los casos ya se venían trabajando desde años anteriores. El Conapees trabaja en el proceso de contención de las víctimas que han sido sometidas a explotación sexual.

Para el presidente del INAU en estos números hay aspectos positivos aunque "pueda sonar paradójico". Uno es que hay mayor abordaje interinstitucional para atender a las víctimas y a su vez la mayor cantidad de detección de casos que se ha dado tras la reforma del Código de Proceso Penal que permite que el INAU trabaje junto con la Fiscalía para mejorar la detección. Sin embargo, Abdala admitió que "eso no alcanza" y que se debe mejorar la capacidad de respuesta. La idea del INAU es que haya más equipos itinerantes que estén trabajando en el territorio, sobre todo en el interior del país, para lograr una detección y una judicialización de los casos de explotación.

"Cuando hablamos de invertir en primera infancia estamos hablando de estos temas porque la presencia del estado en el territorio es lo que permite la detección temprana de situaciones de estas características", sostuvo Abdala y agregó que los casos de explotación atraviesan a toda la sociedad. "No alcanza con decir que en mi casa no pasa o en mi familia no ocurrió. Los casos son de la sociedad, por lo que son de cada uno de nosotros", afirmó.

A su vez, el presidente de Conapees, Luis Purtscher, señaló que los casos tienden a darse cerca de las fronteras en los departamentos del norte del país, donde hay una circulación de mercaderías y donde principalmente hay inversiones con mano de obra masculina, como es el caso de UPM II. Esta situación, detalló, genera que haya una red de tráfico entre esos departamentos.

Abdala también manifestó su preocupación por los casos que suceden en las fronteras. "La frontera sin duda es una zona de preocupación. El área de desarrollo de UPM II, como fue de UPM I, la empresa ha actuado con responsabilidad. Eso es otro aspecto positivo. Hay más conciencia de la sociedad", aseguró.

A su vez, el INAU pasó raya de lo que fue la final de las copas Libertadores y Sudamericana en cuanto al protocolo contra el abuso y explotación sexual de menores, que había puesto al instituto en alerta, tal como informó El Observador. Según un informe que presentó la Dirección del Departamento de Espectáculos Públicos al instituto, hubo un solo evento por fuera de la normativa y los protocolos se desarrollaron con normalidad.

La infracción ocurrió el día de la final de la Copa Libertadores, el 27 de noviembre. Se labró un acta porque se identificó la presencia de dos adolescentes en un local donde estaba prohibida la entrada de menores. En este caso se trató de un boliche bailable. Se aplicó el artículo 186 del Código de la Niñez y la Adolescencia que estipula la prohibición de la concurrencia a "casinos, prostíbulos y similares, whiskerías y clubes nocturnos, independientemente de su denominación".