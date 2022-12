Catehua: El proyecto de un estudio de arquitectura uruguayo que fue premiado internacionalmente

El proyecto realizado por el estudio uruguayo en México obtuvo una mención honorífica en la última edición de los International Architecture Awards, organizado por The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design y The European Center for Architecture Art Design and Urban Studies. Se trata de uno de los premios más destacados en el ámbito de la arquitectura, paisajismo y urbanismo del mundo.

Con su primera torre residencial totalmente habitada, el hotel en pleno funcionamiento y la reciente inauguración de su primer sector comercial, el proyecto de usos mixtos Catehua –creado por el estudio uruguayo y destacado por los premios LADI 2018 como Mejor Proyecto de Usos Mixtos de Latinoamérica– continúa posicionándose como una excelente opción para invertir, vivir y comprar en la ciudad mexicana de Monterrey. El proyecto de más de 100.000m² se ubica en un punto estratégico del sector industrial y universitario de Monterrey. Está conformado por 455 departamentos distribuidos en tres torres residenciales, 4.500 m² para uso de oficinas y cowork, una plaza comercial y áreas de recreación, así como un hotel City Express con 150 habitaciones pensado para el turismo de negocios. “Queríamos hacer algo diferente y para nosotros no había mejor manera de lograrlo que conseguir a gente que tuviera otros ojos”, comenta Rodolfo González, director general de Lemura Desarrollos, la empresa responsable del proyecto. Tras haber ganado el primer premio en un concurso por invitación y superado las propuestas arquitectónicas de algunos de los principales estudios mexicanos y estadounidenses, Gómez Platero sigue sumando logros en uno de sus principales programas: los proyectos de usos mixtos. Este tipo de programa arquitectónico se define a través de un objetivo: la combinación de tres o más usos diferentes en un solo desarrollo inmobiliario como la presente combinación de residencias, oficinas, locales comerciales y hotel que define a Catehua.

A su vez el estudio –que cuenta con proyectos en 36 ciudades de 13 países latinoamericanos- acompaña este tipo de piezas urbanas con la generación de espacios públicos de calidad, devolviéndole a la ciudad nuevas áreas de encuentro, disfrute y bienestar para sus comunidades. Martín Gómez Platero, arquitecto, director y fundador del estudio que ya cuenta con más de 170 colaboradores, sostiene que “los espacios públicos son clave para el desarrollo de las ciudades”. “Cuando imaginamos el futuro debemos pensar en cómo queremos que sea la vida en sociedad, cuáles son los desafíos a superar para que los espacios públicos donde desarrollamos nuestras relaciones sociales nos hagan felices”, agrega. Con respecto al proyecto, Martín Gómez Platero afirma: “Para Catehua consideramos estos conceptos, integrando varios programas a un espacio público de calidad justo encima de una de las estaciones de metro más importantes de la zona universitaria. Todo esto genera un movimiento y una sinergia de usos que ha generado un éxito de ventas casi sin precedentes en la ciudad de Monterrey”.