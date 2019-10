Cepo cambiario “es un golpe de gracia a la temporada”, según Cámara de Turismo

Las últimas noticias económicas que llegan desde Argentina no son buenas para el turismo uruguayo de cara a la próxima temporada de verano. En la noche de este domingo el directorio del Banco Central (BCRA) anunció un nuevo límite para la compra de dólares a las personas físicas con cuentas bancarias, que pasó de US$ 10.000 a US$ 200 mensuales. La medida que busca preservar las reservas se extendería transitoriamente hasta diciembre.

“Es un golpe casi de gracia a esta temporada de verano que va a ser muy difícil de levantar”, afirmó a radio Carve el presidente de la Cámara de Turismo del Uruguay (Camtur), Juan Martínez Escrich.

El operador reconoció que es difícil desde Uruguay tomar alguna medida para revertir esta dificultad. A modo de idea planteó la posibilidad de que los comercios acepten pesos argentinos, aunque reconoció el riesgo y los costos que eso tiene.

“Hoy por hoy si se mantiene esta medida una de las pocas opciones que tenemos es que aceptemos pesos argentinos y que nuestro Banco República los tome a un tipo de cambio razonable y de estabilidad, que en definitiva es un costo país que tendrá que asumirlo Economía si lo entiende pertinente. Capaz que tomar a un tipo de cambio fijo y que nos den un crédito fiscal por la diferencia (…) Si no aceptamos pesos argentinos, con esta medida creo que el turismo está condenado al fracaso el próximo verano”, alertó.

El cepo cambiario no rige para los consumos con tarjeta en el exterior. Los argentinos pueden pagar en dólares con débito o crédito utilizando la cuenta en pesos que tengan en su país.

En ese sentido, Martínez destacó que las gremiales se han preocupado por tener promociones con este medio de pago como forma de incentivar su uso para todo tipo de gastos. Uno de los sellos más importantes ofrece descuentos de 15% en hotelería para extranjeros. El ejecutivo agregó que entre diciembre y marzo regirán planes de pago en seis cuotas sin recargo para los uruguayos. Esa facilidad también se buscará replicar para los turistas argentinos.

En el mercado minorista argentino, el billete se mantenía clavado en los 65 pesos argentinos en las pantallas del Banco Nación (BNA) y el dólar blue operaba en los mismos 75,50 en los que cerró el viernes pasado previo a las PASO.

La pérdida de competitividad con el vecino país ya impactó fuerte este año. Al cierre de setiembre la llegada de argentinos se redujo un 30% en el acumulado anual con 1,3 millones de visitantes. En el tercer trimestre la retracción fue de 9%, según cifras oficiales.