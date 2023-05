Chats entre Lacalle y Astesiano: las dudas que quedan tras el archivo de la investigación sobre el director de Inteligencia

La fiscal Sabrina Flores decidió archivar la investigación contra el director de Inteligencia, Claudio Correa, en la que intentaba determinar si el jerarca policial había eliminado chats entre Luis Lacalle Pou y el excustodio presidencial, Alejando Astesiano, del celular de este último. Para archivar la causa, la fiscal señala en su dictamen, citando la pericia del teléfono del excusotodio, que en ese móvil solo había registro de llamadas de Whatsapp entre Lacalle y él pero no mensajes.

"Existen varias posibilidades que podrían explicar la ausencia de comunicaciones entre ambos usuarios, como ser que las comunicaciones nunca se consumaron, que fueran eliminadas y el sistema UFED no pudo recuperarlas, etc.", expresa la pericia de Científica realizada el 8 de diciembre y que es citada por Flores en su dictamen de archivo.

Pese a que la fiscal no lo menciona, sí existen chats entre Astesiano y Lacalle y están en la carpeta fiscal a partir de la pericia que la fiscalía realizó del celular del presidente. En esa pericia, se recuperaron una parte de los mensajes en un análisis que se hizo buscando por "palabras clave". Esto confirma que del celular de Astesiano sí se eliminaron esos chats pero lo que no pudo determinar la investigación es quién lo hizo ni cuándo.

El paso a paso

Inicialmente, los chats entre el presidente y el excustodio no fueron tomados para la investigación judicial. La entonces fiscal del caso, Gabriela Fossati, había dicho a El Observador a fines de noviembre de 2022 que había excluido esos chats "por requisito" de Presidencia.

Según su versión, desde el gobierno le manifestaron que para entregarle el celular voluntariamente (Presidencia era dueña del teléfono) era necesario que no estuvieran esos mensajes por cuestiones de privacidad y a la fiscal le pareció "sumamente razonable". Por ese entonces, el foco de la investigación era la trama de los pasaportes rusos.

Si bien inicialmente desde Presidencia negaron ese requisito, días después Lacalle Pou dijo en rueda de prensa que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, le había transmitido al fiscal de Corte, Juan Gómez, que estaba preocupado por la reserva de las conversaciones personales del mandatario.

El 4 de diciembre, el director de Comunicación de la Fiscalía, Javier Benech, transmitió un mensaje de la fiscal Fossati que decía que "la propia Presidencia" ofreció los chats. "Voluntariamente se ponen a disposición los elementos y se va a tratar de recuperar lo que se pueda recuperar de esa comunicación", indicó.

El 9 de diciembre, el ministro del Interior Heber concurrió a la fiscalía con el director de Policía Científica, Favio Quevedo, y le entregaron a la fiscal un pendrive que contenía lo que esa institución había podido extraer de las conversaciones entre Lacalle y Astesiano que constaran en el celular del excustodio.

En la solicitud de archivo que formuló la nueva fiscal del caso, Sabrina Flores, y que la fiscalía divulgó este viernes –luego de que El País y La Diaria publicaran la noticia del archivo– consta que en ese pendrive que llevó Heber no existían mensajes de texto ni WhatsApp, solo registros de llamadas.

Sin embargo, está claro que existen chats entre el presidente y su custodio. No solo porque el presidente pidió reserva por privacidad, sino porque existen capturas de esas conversaciones que fueron enviadas por Astesiano a otras personas, entre ellas, el entonces número tres de la Policía, Jorge Berriel. Fossati pudo corroborarlo cuando, en feria judicial (fines de diciembre y enero), mandató realizar una pericia al celular de Lacalle Pou, previo ofrecimiento del gobierno a hacerlo.

Así, concurrieron a sede de Policía Científica el presidente, el ministro del Interior y la fiscal Fossati, según reconstruyó El Observador. Fossati invitó a participar al fiscal de Corte, quien en primera instancia le dijo que lo iba a pensar y luego decidió no concurrir. En ese entonces, se buscó en el celular palabras claves relacionadas a la indagatoria, esa información fue extraída y forma parte de la carpeta fiscal. En ella se prueba que sí había mensajes entre el presidente y su custodio, a diferencia de lo que figuraba en el celular del imputado.

Para Fossati, el principal sospechoso de haber eliminado esos mensajes que constaban en el celular de Lacalle y no en el de Astesiano era el director de Inteligencia Claudio Correa, quien incautó el celular aquella noche en Suárez y Reyes. La fiscal Flores, que continuó la investigación, entiende que no hay elementos para, a esta altura de los hechos, creer que eso fue así.

"Si bien es conveniente la coordinación entre Fiscalía y Policía, lo que en el presente operativo parecería no fue el ideal, en el procedimiento en particular, no se observan irregularidades que puedan dar lugar a reproche penal", expuso la fiscal en su dictamen.

Aunque el dictamen no contrasta esa pericia realizada el 8 de diciembre –de donde no se pudieron extraer las conversaciones, ni siquiera determinar que existían– y la pericia realizada al celular del presidente poco tiempo después, lo cierto es que Científica no pudo determinar cuándo se borraron esos chats. Ese dato acercaría a la fiscalía a saber quién lo hizo y si fue con intenciones de ocultar información.