Bomberos controló "fuego violento" que provocó destrozos en depósito de chatarra en Piedras Blancas

La Dirección Nacional de Bomberos combatió y controló un "fuego violento" que se desató en las últimas horas del miércoles en un depósito de chatarra en la zona de Piedras Blancas .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

De acuerdo al parte oficial de los hechos, el incendio se desató sobre las 23:45 en un depósito ubicado en las calles Escuchas y Camino Repetto .

Al lugar concurrió una dotación de Bomberos de Maroñas, quienes constataron la existencia de un "fuego violento" en el lugar.

Una persona murió esta madrugada tras incendio de vivienda en Rivera

Un ómnibus de Tala Pando se incendió en la Ruta 8: estaba vacío porque había hecho trasbordo minutos antes

Producto de la intensidad de las llamas, se dirigió a la escena para colaborar una unidad de Casavalle y una cisterna de 30 mil litros del Cuartel Centenario .

"Debido al material combustible, fue necesario emplear líquido espumógeno, logrando controlar el foco a tiempo, evitando la propagación a edificaciones linderas", informaron.

El techo del lugar, revestido de tirantería de hierro y chapas de zinc, sufrió un "colapso total" producto del incendio.

No se registraron personas lesionadas ni otras estructuras afectadas.

La investigación de causa y origen se encuentra a cargo del Departamento de Investigación de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos.