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Bomberos controló "fuego violento" que provocó destrozos en depósito de chatarra en Piedras Blancas

De acuerdo al parte oficial de los hechos, el incendio se desató sobre las 23:45 horas en un depósito ubicado en las calles Escuchas y Camino Repetto

19 de marzo de 2026 12:43 hs
Bomberos controló incendio en Piedras Blancas

Bomberos controló incendio en Piedras Blancas

Fotos de: Dirección Nacional de Bomberos
Video de: Dirección Nacional de Bomberos

La Dirección Nacional de Bomberos combatió y controló un "fuego violento" que se desató en las últimas horas del miércoles en un depósito de chatarra en la zona de Piedras Blancas.

De acuerdo al parte oficial de los hechos, el incendio se desató sobre las 23:45 en un depósito ubicado en las calles Escuchas y Camino Repetto.

Al lugar concurrió una dotación de Bomberos de Maroñas, quienes constataron la existencia de un "fuego violento" en el lugar.

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Producto de la intensidad de las llamas, se dirigió a la escena para colaborar una unidad de Casavalle y una cisterna de 30 mil litros del Cuartel Centenario.

"Debido al material combustible, fue necesario emplear líquido espumógeno, logrando controlar el foco a tiempo, evitando la propagación a edificaciones linderas", informaron.

El techo del lugar, revestido de tirantería de hierro y chapas de zinc, sufrió un "colapso total" producto del incendio.

No se registraron personas lesionadas ni otras estructuras afectadas.

La investigación de causa y origen se encuentra a cargo del Departamento de Investigación de Siniestros de la Dirección Nacional de Bomberos.

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