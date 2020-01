China y EEUU firmaron el esperado primer paso para poner fin a guerra comercial

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el viceprimer ministro chino Liu He firmaron este miércoles un largamente esperado comercial que incluye un fuerte aumento de las compras de la potencia asiática.

China aceptó importaciones adicionales de bienes estadounidenses por US$ 200.000 millones en dos años, según el texto firmado en la Casa Blanca por Trump y Liu.

Esa cantidad incluye US$ 32.000 millones en productos agrícolas y marinos, casi US$ 78.000 millones en bienes como aeronaves, maquinaria y acero y US$ 52.000 millones en productos del sector de energía.

Sin embargo, deja en su lugar la gran mayoría de los aranceles impuestos por US$ 360 mil millones en productos chinos por el presidente Trump, y genera pocas concesiones chinas sobre los aspectos clave de su modelo económico que más han frustrado a EEUU, desde el uso de subsidios hasta el robo de propiedad intelectual.

Al inicio del evento, el presidente Donald Trump dijo: "Hoy damos un paso trascendental, uno que nunca antes se había dado con China, hacia un futuro de comercio justo y recíproco al firmar la fase uno del histórico acuerdo comercial".

Agradeció a cada una de las figuras de su administración y al presidente chino Xi Jinping: "un gran amigo, con quien tengo una gran relación. Las negociaciones fueron duras pero logramos esto que nadie pensó que se lograría".

Y agregó: "Es algo que se debió hacer hace 25 años, pero ya no importa. Se logró".

Esperanzas de "fase dos"

Más temprano, altos representantes comerciales de ambas potencias dejaron la puerta abierta para que se dé inicio a una nueva ronda de negociaciones que busque lograr la "fase dos" del acuerdo.

Larry Kudlow, asesor de la Casa Blanca, dijo a CNBC que si China cumple con el acuerdo se podría abrir un nuevo capítulo entre los países. También estimó que este pacto agregará 0,5% al PIB de EEUU en 2020 y 2021.

En tanto, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que en esa ronda podría haber nueva rebaja de aranceles. Y agregó que algunos asuntos de tecnología y ciberseguridad se resolverán entonces.

"Creo que una serie significativa de temas de tecnología están en la fase uno. Hay otras áreas de servicios que serán tratadas en la fase 2. Hay ciertos temas de ciberseguridad estarán en la segunda fase", indicó Mnuchin a la cadena CNBC.

"Habrá más temas con los cuales lidiar y los abordaremos", indicó.

Con AFP y Diario Financiero-RIPE