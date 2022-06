Chris Namús cayó en Canadá: “Llamé a mi novio para decirle que no quería boxear más”

La boxeadora uruguaya Chris Namús volvió a pelear este jueves en Montreal, Canadá, y nuevamente fue derrotada en el primer round por nocaut técnico, esta vez por la local Mary Spencer, invicta, en una pelea a ocho rounds en peso super welter.

Namús cayó tres veces en el primer round, por lo que el referí dio por terminada la pelea.

“Pensé que por lo menos iba a estar los ocho rounds peleando, pero me sorprendió con su potencia”, dijo la uruguaya luego del combate, en declaraciones al canal de YouTube 120 Seconds. "En ningún momento me noqueó, me tumbó por fuerza. Nunca me pasó de que me quede doliendo el rostro, ahora siento un dolor muy fuerte por la potencia de esta mujer", comentó.

La boxeadora contó que su primera reacción al bajar del cuadrilátero fue dejar el boxeo, aunque después cambió de parecer. “Cuando recién bajé del ring, lo primero que hice fue llamar a mi novio (el cantante Mariano Bermúdez) para decirle que no quería boxear más, que hasta aquí llegué”, señaló.

Luego reflexionó. “Pero también me doy cuenta de que estoy regalando categoría, estoy peleando en mi peso natural”, dijo la uruguaya que en el pesaje previo al combate dio 68,130 kilos ante los 68,719 de Spencer.

“Creo que si bajo de categoría me podría ir mejor o por lo menos no sentiría tan fuerte las manos de mis oponentes, que obviamente no son de este peso naturalmente y a la hora de la pelea pesan bastante más que yo”, analizó de cara al futuro de su carrera.

“Y poder conseguir peleas en categorías más abajo (de peso) y con rivales más accesibles, porque salté de de una olímpica a otra olímpica”, agregó en referencia a la anterior pelea ante la británica Natasha Jones, con quien también perdió en primer round en el mes de febrero.

“No era la pelea que tenía que haber tomado enseguida”, dijo sobre el combate con Spencer.

De todas formas, destacó que en su carrera no se ha negado a pelear ante rivales de mayor nivel. “Nunca le dije que no a ninguna rival”, señaló.

“Hace un rato quería abandonar todo, estoy muy triste, es normal, pero cuando pasen los días me van a dar ganas de volver al gimnasio y buscar otra pelea”, señaló la boxeadora de 34 años.