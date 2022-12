Cierre del 2022 en videojuegos: Steam creó una herramienta para ver tu resumen del año

La plataforma de música Spotify realizó uno, El Observador dejó otro en materia de libros, música, series y cine.

Ahora, Steam creó el suyo, el primer resumen del año que esta plataforma de videojuegos ofrece. Se puede acceder en este link.

Llamado “Steam Replay”, le muestra al usuario los cinco juegos que más jugó durante el año, además de dar varios datos sobre los títulos a los que se jugó y cómo se compara con el promedio de usuarios.

De acuerdo con la plataforma, las fechas en las que se recabó la información van desde "el primer segundo" del 1º de enero hasta el último segundo del 14 de diciembre. Asimismo, no se incluyó el tiempo de juego sin conexión a internet o desconectado.

De tal manera, uno de los datos que figura es la cantidad de logros —diversos desafíos que el jugador puede alcanzar en un juego— desbloqueados, cuántos títulos jugó durante el año o la racha más larga de días seguidos en los que se jugó a al menos un juego. Los promedios de Steam son, respectivamente, 21 logros, 5 juegos y 9 días.

También se puede saber qué porcentaje de los juegos jugados corresponden a títulos lanzados en 2022, qué porcentaje fue lanzado en los últimos 1-7 años, y qué porcentaje salió hace ocho años o más.

Finalmente, se muestra una línea de tiempo donde se puede ver, mes a mes, qué juegos ocuparon el tiempo de los usuarios y a cuáles de ellos se jugó por primera vez este año.

