Cinco empresas filiales uruguayas en el ranking global de GPTW

Tras publicarse un nuevo ranking global de Great Place to Work (GPTW) cinco empresas con filiales en Uruguay fueron reconocidas por sus buenas prácticas dentro del ámbito laboral. En el primer puesto se ubicó DHL Express; en el décimo quedó Roche, en el décimo cuarto DirecTV; en el vigésimo Mercado Libre y en el vigésimo cuarto el banco Santander.

Las 25 empresas líderes fueron seleccionadas entre 10.000 compañías alrededor del mundo luego de que se realizara la encuesta global anual en la que se recaban las opiniones de los empleados. La encuesta representó las voces de 19,8 millones de empleados en 106 países.

Para ser consideradas, las empresas deben ser identificadas como empleadores de excelencia a nivel global, apareciendo en al menos cinco listas de los mejores lugares para trabajar en Asia, Europa, América Latina, África, América del Norte o Australia, durante 2020 o principios de 2021.

DHL Express –primera en el ranking global– obtuvo 47 premios en las listas nacionales que abarcan los cinco continentes por aplicar buenas prácticas de trabajo.

"Estar en este ranking hace sentir una mezcla de orgullo, alegría, responsabilidad, sentimiento de pertenencia y de conexión a nivel mundial con todas las filiales de DHL del mundo", dijo a El Observador la gerente de recursos humanos, Ana Terán.

La empresa global apuesta constantemente a tener el mejor ambiente de trabajo, poniendo el foco en los empleados porque son "el centro de todo". Esto, en palabras de Terán, logra formar un equipo motivado, comprometido y fidelizado que luego entrega un servicio de calidad a los clientes.

Pero no siempre es sencillo bajar a tierra la visión de la empresa. Por eso, Terán destaca la visión crítica que tiene DHL sobre su trabajo y la apertura a recibir feedback de sus empleados. Los ayuda a mantener la consciencia de lo que realmente importa: "cuidar el ambiente y buscar siempre mejorarlo para seguir creciendo como equipo y como personas", explicó.

Empoderar a los empleados

En el puesto número diez se ubicó la empresa farmacéutica Roche. Carina Negrin, people & culture business partner para Uruguay, Paraguay y Bolivia dijo a El Observador que para la empresa entrar en el ranking de World´s Best Workplaces 2021 fue un logro. Ellos lo veían como un objetivo porque su foco siempre fue generar un excelente lugar de trabajo para todos.

La empresa se destaca por impulsar tres líneas de acción: balance entre la vida personal y la vida laboral, impulso del desarrollo personal y conexión con el propósito.

"Entender que más allá de colaboradores de la empresa somos seres humanos genera un diferencial", explicó Negrin haciendo referencia al primer punto.

Roche es una empresa con sucursales en más de 100 países y con más de diez mil colaboradores presta especial atención a la colaboración entre sus empleados "Es un lugar inclusivo, integra distintos países, culturas, edades, géneros y formas de trabajar", explicó Negrin.

Además, agregó que Roche es una empresa que continuamente está impulsando el desarrollo y brindando oportunidades para sus empleados mediante metodologías ágiles que buscan mejores resultados y, por sobre todo, empoderar a los colaboradores.

La conexión con el propósito es uno de los indicadores que a nivel global da por arriba de la media. En Roche el lema es “hacer ahora lo que el paciente necesita mañana” y se transmite a todos los trabajadores. Esto lo refleja el 91% de la sentencia "mi trabajo tiene un significado especial: no es `solo un trabajo´'', contó Negrin.

Una experiencia significativa

Great Place to Work distinguió a AT&T Latin America Corp con la posición 14 del ranking de los mejores lugares para trabajar en el mundo, considerando las operaciones de 11 países con AT&T México, Vrio, DirectTV Latino América y Sky Brasil.

Mariana Benítez, responsable de prensa de DirecTv Uruguay contó a El Observador que es la segunda vez que la empresa recibe el reconocimiento aunque este año lograron una mejor posición. Entiende que la razón principal es la prioridad que se le da a que cada persona dentro de la compañía para que tenga "una experiencia significativa".

"Lograr este puesto en el ranking de los mejores lugares para trabajar en el mundo, se debe 100% al aporte único de cada una de las personas de la compañía y a la combinación perfecta que crean al trabajar como equipo", concluyó.

Well being de los empleados

En el vigésimo puesto se ubicó Mercado Libre. La gerenta de Recursos Humanos de Mercado Libre, Soledad Delfante, comentó a El Observador que la empresa se enfocó en tres aspectos.

En primer lugar, en el contexto particular por la pandemia, redoblaron el compromiso con el cuidado y bienestar en materia de well being, yendo más allá de los beneficios y prácticas ya existentes. "Nos obligó a explorar nuevas y diversas formas de abordar temas tan relevantes como la salud mental y el cuidado de los equipos de forma integral", explicó Delfante.

En segundo lugar, trabajaron para continuar evolucionando la agenda de Diversidad e Inclusión.

En tercer lugar, cómo el negocio impacta directamente en la sociedad, buscar seguir creciendo en el equipo y contribuyendo a que miles de pequeñas empresas y emprendimientos puedan mantenerse y crecer, generando también nuevas oportunidades de empleo.

Delfante aseguró que esta distinción por parte de GPTW refuerza el compromiso de las más de 1200 personas que forman el equipo de Mercado Libre Uruguay.

Los 25 líderes

Esta es la tabla de las 25 empresas elegidas por Great Place to Work y Fortune.