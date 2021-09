Cinco hábitos de los multimillonarios para ser exitosos que podés aplicar a tu vida diaria

Muchos de los multimillonarios comparten costumbres y hábitos que los llevaron a tener éxito en los negocios y que cualquiera podría implementar en sus vidas diarias.

El especialista en psicología emprendedora Rafael Badziag entrevistó a 21 multimillonarios de alrededor del mundo durante cinco años. En particular, eligió empresarios que hayan amasado ellos mismos sus fortunas y plasmó sus experiencias en el libro The billion dollar secret: 20 principles of billionaire wealth and success.

Badziag encontró que las personas más ricas del mundo comparten cinco hábitos específicos. Todo esto, detalla, va acompañado del desarrollo de rutinas y rituales que les permiten obtener resultados a largo plazo.

LEVANTARSE TEMPRANO

Para un multimillonario no hay nada mejor que el sol de la primera mañana o incluso más temprano. Este es el hábito más común entre todos los empresarios relevados y, en su mayoría, lo señalaron como algo crucial en su día a día.

Algunos, como Jack Dorsey, CEO y cofundador de Twitter, se levantan temprano para salir a correr. Otros simplemente para aprovechar la mañana. Según Badziag, en promedio se despiertan a las 5:30 a.m.

LEER MUCHO

Desde biografías de referentes hasta periódicos e incluso revistas sectoriales. Cualquier cosa es buen material de lectura para los exitosos, que realizan esta actividad con regularidad. Por caso, Warren Buffett asegura que se pasa un 80% del día leyendo.

Por lo general, apunta el especialista, eligen libros que les resulten valiosos y les aporten algo. Por eso, muchas veces optan por alguno que brinde una buena lección de management. Sin embargo, siempre están los que prefieren las novelas clásicas.

LLEVAR UNA VIDA SANA

Sin importar la edad, uno de los secretos de los magnates es que incluyen mucha actividad física en sus jornadas. Casi todos ellos tienen un estricto régimen de ejercicio, además evitan el tabaco y siguen dietas saludables.

La rutina madrugadora por lo general incluye un poco de ejercicio. Esto, indican, les da energía vital, fortaleza mental y claridad para pensar durante el día laboral. A su vez, les provee de la disciplina y persistencia deportiva y trabajo en equipo.

SER DISCIPLINADO

Hacen lo que sea necesario para alcanzar el éxito y ellos mismos se ponen una vara alta. Saben que si quieren ganar tienen que trabajar duro y de manera constante. Esto no implica que de vez en cuando a más de uno en algún momento le gane la pereza.

"No son súperhumanos o perfectos autómatas del trabajo. A veces se sienten sin ganas, pero la diferencia es que ellos no dejan que la flojera les gane", afirma el autor del libro.

GUSTO POR LA CONTEMPLACIÓN

Pareciera algo simple, quizá sin gran productividad. Sin embargo, es una de las actividades más practicadas por los multimillonarios del mundo. Simplemente contemplar, estar solos y tener tiempo de pensar y reflexionar.

No quiere decir que al mismo tiempo no estén haciendo otra cosa. Muchas veces lo hacen mientras meditan o realizan actividad física. Pero casi todos se toman un momento para cuestionarse y dejar que los pensamientos fluyan.

Fuente: El Cronista - RIPE