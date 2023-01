Cine bajo las estrellas: con películas premiadas y esperadas, vuelve un clásico de las noches de José Ignacio

El verano está hecho de clásicos y el Festival Internacional de Cine de José Ignacio es uno de los grandes.

Desde hace trece años, el JIIFF propone una de las carteleras más atractivas del verano a partir de películas que ya recorrieron con éxitos diferentes festivales del mundo —en especial el festival de Cannes— y se estrenan por primera vez en el país.

En otras oportunidades, el evento ha tenido en sus pantallas los estrenos de películas como Parásitos, Retrato de una mujer en llamas, The Florida Project, Drive my car, entre otras.

Este año el festival se realizará del 14 al 22 de enero en las tres sedes gratuitas establecidas en diferentes partes de José Ignacio: la Bajada de los Pescadores, la chacra La Mallorquina —ubicada a 3 kilómetros del pueblo— y Pavilion VIK, un domo frente al mar que recibió al evento por primera vez en 2022 y que repetirá este año.

Como cada año, las funciones comienzan al atardecer y el acceso y la entrada es libre, aunque habrá un sistema de reservas para las funciones en Pavilion VIK, que tendrá capacidad limitada por ser un espacio cerrado. Se hacen por la web y el cupo es de dos personas por reserva. En ese lugar también se realizarán el resto de las funciones en caso de lluvia.

Además de la competencia oficial, sección principal del festival donde se proyectan las películas de la programación, el JIIFF volverá a presentar la competencia de cortometrajes, donde habrá varios cortos uruguayos que se exhibirán. Un jurado compuesto por el actor uruguayo César Troncoso, el director y productor argentino Gastón Solnicki y Alejandra Trelles, programadora de Cinemateca y directora de su festival, elegirá al ganador, que le dará a su responsable un pasaje a la próxima edición del Festival de Cannes.

José Ignacio Film Festival: programación y películas

La apertura del festival será el sábado 14 en la Bajada de los Pescadores y estará a cargo de una de las grandes películas europeas del 2022: se trata de Triangle of sadness, la última producción del irreverente cineasta sueco Ruben Östlund, que con esta película ganó su segunda Palma de Oro consecutiva en Cannes, uno de los premios más codiciados del cine —antes lo había ganado por su película anterior, The Square—. Junto a esta producción se exhibirá Terapia de pareja, de Joaquín Bravo.

Triangle of sadness

Al día siguiente, en Pavilion VIK, se presentará The Banshees of Inisherin, de Martin McDonagh. Elogiada y esperada, esta película se estrenará en febrero en salas nacionales bajo el título Los espíritus de la isla y todo apunta a que será una de las animadoras de la temporada de premios que se viene. La historia se desarrolla en una remota isla irlandesa donde Pádraic (Colin Farrell) queda devastado cuando su amigo, Colm (Brendan Gleeson), decide terminar con su amistad de toda la vida. The Banshees of Inisherin será acompañada por el cortometraje Alex, de Pablo Schulkin.

Los espíritus de la isla

El martes 17 también en Pavilion VIK se estrenará Corsage, de Marie Kreutzer, que irá en doble función con el corto Nélida, de Celeste Lois y Marina Artigas. La película del miércoles, en tanto, será R.M.N. del rumano Cristian Mungiu, otro ganador de la Palma de Oro, que irá acompañada de dos cortometrajes: El visitante, de Lucía Nieto, y Noches de abril, de Gonzalo Pintado. Será en La Mallorquina.

Corsage

Las últimas dos funciones del festival también incluyen películas para anotar. Una de ellas será Close, del cineasta belga Lukas Dhont, una de las cintas europeas más aclamadas de los últimos meses, que se podrá ver el viernes 20. Esa noche, que tendrá lugar en Pavilion VIK, también se estrenará Exoesqueletos, el corto documental de la realizadora y ex periodista de El Observador Mariana Castiñeiras.

Close

El cierre en la Bajada de los Pescadores estará a cargo de Holy Spider, cinta del director Ali Abbasi, quien ya había estrenado su película anterior, Border, en este mismo festival. El último cortometraje será Los nuevos románticos, de Santiago Banchero. La noche de cierre tendrá lugar el sábado 21.

Holy spider