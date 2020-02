Civila: "El gobierno electo confunde el cambio de período con la fiesta de cumpleaños del Presidente"

La decisión del presidente electo Luis Lacalle Pou de excluir al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de la lista de invitados de su asunción presidencial sigue trayendo cola. Esta vez fue Gonzalo Civila, secretario general del Partido Socialista y diputado nacional, el que fustigó la elección del mandatario entrante.

En un hilo en su cuenta de Twitter, Civila aseguró que no pretenden "instalar un clima de confrontación con un gobierno que todavía no asumió", pero que aún así se deben denunciar situaciones "insólitas" que, según él, están sucediendo en la previa al 1° de marzo.

No queremos instalar un clima de confrontación con un gobierno que todavía no asumió pero pasan cosas insólitas y tenemos que decirlas. Abro hilo 👇🏻 — Gonzalo Civila López (@gonzacivila) February 16, 2020

"Durante los 15 años en que el país diversificó más sus relaciones políticas y comerciales con el mundo, nos dijeron que cultivábamos relaciones 'ideológicas' y que los países no tenían amigos sino intereses. Durante los mismos 15 años nos acusaron de imponer mayorías parlamentarias y empobrecer la calidad del trabajo legislativo. Hoy el gobierno electo parece confundir el comienzo de un nuevo período constitucional con la fiesta de cumpleaños del Presidente, seleccionando invitados y excluyendo a países con los que Uruguay mantiene relaciones diplomáticas", publicó el dirigente socialista.

En su hilo, Civila se refiera a los dichos recientes de Lacalle Pou, en los que el presidente electo aseguró que no está dispuesto a que en su asunción esté "esté el dictador Maduro". Lacalle Pou agregó también que es una decisión personal y que se hará cargo de las consecuencias. "Uruguay mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con muchas naciones y con muchos estados. Eso no significa que se invite o no se invite a determinados mandatarios. Es más, si ustedes se acuerdan en campaña electoral esta vez, pero en la anterior también, sugerimos hacer un tratado de libre comercio con Cuba. Una cosa no quita la otra. Que uno tenga relaciones comerciales por el interés nacional es distinto a valorar que se violentan y se violan los derechos humanos, entre otros países en Venezuela” dijo el presidente electo este sábado.

El viernes, el futuro canciller Ernesto Talvi ya había informado que tampoco se invitaría ni a Raúl Castro ni a Daniel Ortega. Alberto Fernández, por su parte, confirmó este domingo que no participará de la ceremonia del próximo 1° de marzo.

El expresidente y senador del MPP José Mujica también se refirió, entre otras cosas, al hecho este sábado previo al recambio del Parlamento. "Están cayendo en lo que nos criticaban a nosotros, están haciendo discriminación ideológica. Decían que nosotros discriminábamos pero yo fui a la Antártida con (Sebastián) Piñera, traté de darle una mano a (Juan Manuel) Santos en el proceso con Colombia", aseguró.

El dirigente del MPP también se mostró preocupado ante el desempeño del futuro presidente: "me da la impresión de que el presidente nuevo no confía un carajo en nadie y se mete en todo".

"No es que le vea poca vida, me parece que empieza a haber una confusión, que gobernar es mandar, y gobernar no es mandar. Autoridad no es autoritarismo, todas estas son cosas que aparentemente se empiezan a percibir, ojalá que me equivoque", agregó.

La ley de urgencia

En el mismo hilo en el que criticó la decisión de Lacalle Pou, Civila también cargo contra la Ley de Urgente Consideración, caballo de batalla de la coalición multicolor en estos meses previos a la asunción del nuevo gabinete.

"En otro hecho inédito, dan a conocer un borrador de LUC que abarca casi todos los capítulos de la vida del país. Parecen dispuestos a abusar de un instrumento excepcional para imponer súbitamente un programa, confundiendo las urgencias de una coalición inestable con las del país", escribió Civila.

"El republicanismo verbal de algunos actores políticos está siendo abruptamente desmentido por sus propios anuncios. Esperemos que medie la reflexión y que el debate que debamos dar a partir del 1° de marzo no sea sobre retrocesos en la calidad democrática del país", concluyó el dirigente.