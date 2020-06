Claves sobre la economía circular en 40 palabras (segunda parte)

Por Ing. Mariana Robano

La Economía Circular presenta diversas estrategias en las que la regeneración, el ecodiseño y la certificación son componentes clave. Los desafíos para su fortalecimiento y la incorporación por parte de las organizaciones y personas requieren miradas renovadas, compromisos y acciones que requieren de análisis, comunicación y alianzas. Con este espíritu, invitamos a tres referentes a comentar su visión sobre la Economía Circular en no más de 40 palabras. Son personas que trabajan desde distintos ámbitos geográficos y dentro de la cadena de valor; son María José González (@MJCoque Tw), Coordinadora del Proyecto Biovalor (@biovalor Tw), Agustín Correa (@agustin_cl Tw), Gerente de Nuevos Negocios de TriCiclos (@TriCiclosB Tw) y Paula Iharur (@PaulaIharur Tw) Coordinadora General de CTPlas (@ctplas Tw).

¿Cuáles son los cuatro desafíos ambientales más importantes de la próxima década?

MJG: A nivel local cambiar la visión respecto a los residuos, entendiendo que son un potencial recurso y lograr el balance entre la extracción de los recursos y la forma que se retornan al ambiente (en particular los nutrientes). A nivel global minimizar las emisiones vinculadas al cambio climático y disminuir el alto nivel de pérdidas y desperdicios de alimentos.

AC: Materiales sanos, seguros y reciclables. Reducir al máximo nuestras emisiones de CO2. Uso del agua y justicia social.

PI: Iniciar el camino para la producción y consumo responsables (ODS12), trabajar hacia la construcción de ciudades y comunidades más sostenibles (ODS11), educación de calidad (ODS4) y trabajar para la construcción de infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación (ODS9).

¿Para que las empresas y las organizaciones puedan lograr su transformación, cuáles son los cuatro pasos clave?

MJG: Comprender realmente por qué es necesaria la transformación. Estar convencidos de iniciar el proceso de transformación, sin marcha atrás. Asumir el compromiso a nivel personal, siendo coherentes entre lo que sucede en las organizaciones y lo que sucede a nivel doméstico. Comenzar con acciones graduales, que vayan aumentando en el tiempo, asumiendo compromisos alcanzables.

AC: Aprender y sensibilizarse. Entender que trabajar estos temas es una garantía de trascender en el tiempo. Medirse, lo que no se mide no se gestiona. Trazar un plan de acción convincente para mejorar las fallas, validado por los colaboradores, gerencias, directores y stakeholders. Manos a la obra, entendiendo que no sólo hace falta hacer menos mal si no que hacer más bien. Regenerar ecosistemas y comunidades.

PI: Pensamiento sistémico: trabajar para efectuar un análisis integral de la organización para poder revisar y entender cómo impactan las decisiones y actividades individuales como parte del sistema en el que está inmerso la organización. Transparencia: en la transición hacia un modelo circular y sustentable, las organizaciones en general deberían tener una política más abierta frente a las propuestas, y actividades en general, comunicando en tiempo y de forma clara su proceso de toma de decisiones y sus implicancias. Innovación y asociatividad: la asociatividad como forma de entender y crear nuevos modelos de negocios más abiertos que permitan comenzar a trabajar con un enfoque integral de todo el ciclo de vida de los productos y servicios que se ofrecen. La innovación como gran aliada de este proceso. Optimización del valor: es un pilar fundamental de la economía circular, la relevancia que se le da a que las organizaciones deben focalizarse en mantener el valor de sus productos, componente y servicios durante el mayor tiempo posible.

¿Qué cuatro conceptos te gustaría comunicarle al gobierno, a la dirección de las empresas, a las personas que trabajan en esas empresas y a quienes utilizan los productos o servicios, usuaria/os o cliente/as?

MJG: Gobierno: el abordaje de los temas ambientales permite al bienestar general y es fuente de creación de empleo. Directores de empresas: con el tiempo los clientes van a exigir productos con trazabilidad respecto a su gestión ambiental y va a influir en sus patrones de decisión de consumo. Colaboradores: sumarse a las propuestas de la organización es un beneficio colectivo y también personal. Clientes o usuarios: revisen sus criterios a la hora de comprar, cuales son los motivos por los que eligen uno u otro producto, sean responsables.

AC: Gobierno: estamos en crisis, Directores de empresas: hay oportunidades en las crisis, Colaboradores: juntos vamos a salir de la crisis, Clientes o usuarios: corresponsabilidad, ayúdanos a hacer nuestro mejor trabajo.

PI: Gobierno: la importancia de tener una visión integral del tema contrastándola con la realidad local a través del aporte de la visión técnica para la toma de decisiones acertadas. Empresas: la incorporación de la economía circular es el camino para trabajar en la reducción de costos, innovar y generar un mejor relacionamiento con sus clientes y proveedores. Que la economía circular sea vista como un gasto para su empresa es un dato erróneo. Colaboradores: transmitir la importancia de cuestionar y revisar procesos en el quehacer diario de la organización desde un lugar en el que todos pueden contribuir. Cuestionen, propongan que es el camino como agente de cambio. Clientes: el consumidor es el protagonista. Tenemos que tomarnos un momento para repensar con franqueza cuál es nuestro rol como consumidores y revisar qué estamos eligiendo y por qué.

Reflexión final

MJG: La transformación solo es posible si se da un cambio cultural profundo donde cada uno de nosotros: comprende a fondo la interdependencia con nuestro entorno y las demás personas. Redefine el concepto de progreso siendo mucha más creativos en la búsqueda de soluciones a nuestras necesidades Pone en valor las acciones compartidas, donde se prioriza el bien general a los beneficios individuales, logrando una vivencia profunda, gratuidad; como en la naturaleza.

AC: Poner a las personas en el centro es el camino que debemos seguir, tomando la Economía Circular como el nuevo estándar mínimo exigible a las empresas y legisladores. Ya no tenemos tiempo infinito para actuar, lo podemos hacer bien, ágil y creativamente.

PI: Repensar y mejorar el funcionamiento de la cadena de valor tan compleja como la del plástico, requiere de grandes esfuerzos y una mayor cooperación de todos los grupos de interés, desde los transformadores de plástico hasta las empresas de reciclado, las empresas consumidoras de plástico en sus diversas formas y formatos, así como los consumidores finales pasando por el estado y gobiernos territoriales y entidades técnicas. También exige innovación y una visión compartida para fomentar la inversión en la dirección correcta.