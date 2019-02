Club Banco República organiza una nueva travesía de aguas abiertas

El sábado 16 de febrero se disputará la 29ª edición de la “Travesía de la Bahía de Pocitos” organizada por Club Banco República en Aguas Abiertas.

Ese día habrá una prueba corta de 1.200 metros y una larga de 2.400 metros puntuable para el calendario de Aguas Abiertas de la Federación Uruguaya de Natación (FUN).

El punto de partida y llegada estará ubicado en la playa, sobre la bajada de la calle Buxareo.

La travesía de 2.400 metros se corresponde con la sexta etapa del Campeonato Nacional de Aguas Abiertas de la FUN. Esta se larga a la hora 10.15 y quienes vayan a disputarla deberán ratificar su participación hasta la hora 9.30, en los puestos ubicados en la zona de largada. No se permitirá la participación de nadadores sin chips de medición de tiempo. Tampoco podrán utilizar trajes de neopreno (podrán utilizarlo siempre que la temperatura del agua sea inferior a los 20° C). En caso de usar traje en temperaturas aptas, el participante no obtendrá la clasificación oficial de la prueba.

Se premiará a los primeros cinco ganadores absolutos y por género. Además habrá medallas a los tres primeros por categorías y por género: Juvenil (nacidos en 2004 y 2005 inclusive; 2002 y 2003 inclusive; 2000 y 2001 inclusive), Primera (nacidos antes de 1999 inclusive) y Máster (mayores de 25 años nacidos antes de 1994 inclusive). Habrá medalla para los cinco mejores puestos por género para la categoría Socios del Club Banco República (CBR).

Las preinscripciones para la prueba larga ya están abiertas y se llevan adelante en el sitio web www.kronos.com.uy (los interesados deberán completar los campos con la información solicitada). El pago deberán realizarlo del 1º al 15 de febrero, en el Departamento Físico del Club (Juan Benito Blanco 1289). Podrán hacerlo de lunes a viernes, de 8.00 a 12.00 horas y de 13.00 a 21.00 horas; sábados de 8.00 a 12.00.

Al ratificar la inscripción en el Club deberán adjuntar la fotocopia de la cédula de identidad y ficha médica o carné de salud vigente.