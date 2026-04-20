"Los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper bien el...": la fuerte declaración de un jugador argentino tras perder 4-0 con Colombia la final del Sudamericano sub 17; mirá el video

Con una contundente goleada por 0-4 sobre Argentina , la selección de Colombia se consagró este domingo campeona del Sudamericano Sub 17 disputado en Paraguay y conquistó su segundo título luego de 33 años.

Tras el partido, uno de los jugadores de la selección albiceleste largó la bronca e hizo un aviso de cara al Mundial de Qatar de la categoría, en el que ambos combinados volverán a estar entre los clasificados.

“Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper bien el orto como lo hacemos siempre”, dijo Felipe Echenique , jugador de Argentina.

Uruguay 2-3 Chile por el Sudamericano sub 17: tras clasificar al Mundial, la celeste perdió por el quinto puesto

Mirá los tres goles de la selección uruguaya, de Gancheff, Scotti y Brizuela, que le dieron la clasificación al Mundial sub 17

Cuando le preguntaron que le había faltado al equipo en el partido, dijo: “No, no nos faltó nada”

Goleada de Colombia a Argentina en la final

Colombia repitió la hazaña lograda en 1993, esta vez con un doblete de Miguel Agámez y goles de Matías Caicedo y José Escorcia, y aseguró su boleto al Mundial de la FIFA de la categoría a disputarse en Qatar.

Argentina, que tuvo tres expulsados en el partido, jugará el Mundial, al igual que Brasil, que se quedó en el tercer lugar tras ganar en esta jornada por 0-1 a Ecuador, también clasificada.

LUQUE (PARAGUAY), 19/04/2026.- Jugadores de Colombia celebran tras ganar este domingo, la final del Sudamericano Sub-17 entre Argentina y Colombia en la cancha de la Conmebol en Luque (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino El festejo de Colombia en el Sudamericano sub 17 Foto: EFE

Completaron los cupos suramericanos para la cita mundialista Uruguay, Chile y Venezuela.

Los dirigidos por el técnico argentino Diego Placente fueron los primeros en atacar y protagonizaron la mayor cantidad de remates al arco, durante un primer tiempo en el que el conjunto cafetero no lograba concretar jugadas de peligro en el área rival.

El encuentro se volvió disputado pero se interrumpió durante 11 minutos debido a un corte de energía en el estadio de la Conmebol, en la ciudad paraguaya de Luque.

La albiceleste tuvo las situaciones más claras el minuto 44 con un remate de Nahuel Goytia que despejó el arquero Luigi Ortiz, y en el 50 con un zurdazo de Simón Escobar que se estrelló en el segundo palo.

Colombia creció en el ataque y en los últimos segundos del primer tiempo (m.45+15) Miguel Agámez abrió el marcador inesperadamente con un potente remate de media distancia, imposible de detener para el guardameta Valentín Reigia, luego de que Samuel Martínez cediera el pase del gol en un contraataque.

El equipo de Jhon Ospina entró decidido al segundo tiempo y estiró la ventaja en el minuto 54 cuando Matías Caicedo recibió un pase desde la media cancha y, pese a la marca de dos rivales, anotó de cabeza el 0-2 de forma sorpresiva.

Cuatro minutos después, apareció Agámez que venció nuevamente a Reigia y anotó de cabeza el 0-3 (m.58) tras conectar un centro preciso de José Escorcia.

La selección argentina, desmoralizada, trató de descontar con un derechazo de Salinas que Ortiz desvió con una gran estirada y protagonizó infracciones hasta que en el minuto 73 Mateo Mendizábal fue expulsado tras una falta a Eider Carrillo.

El conjunto cafetero confirmó su superioridad en la segunda mitad y sentenció el encuentro con un remate rasante de Escorcia en el minuto 83.

El partido se volvió tenso y Argentina jugó los últimos minutos con 8 futbolistas, tras la expulsión de Alan Alcaraz y de Simón Escobar por acumulación de tarjetas amarillas.

El Campeonato Sudamericano Sub-17 se disputó del 3 al 19 de abril en Paraguay, un torneo que tiene como máximo ganador a Brasil que ha alzado el trofeo en 14 de las 21 ediciones que se han disputado desde 1985.

EFE