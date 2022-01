Cóctel de factores mueve los precios de los granos al alza

El precio de la soja sigue subiendo por los ajustes de producción previstos para Brasil, la suba del precio del petróleo y la posibilidad que se abre para compras chinas en Estados Unidos (EEUU).

Los modelos meteorológicos siguen mostrando limitadas precipitaciones para el sur de Brasil y al recorte esperado de producción –unos 10 millones de toneladas menos respecto a los pronósticos originales del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA)– se suma la situación proyectada en Argentina y Paraguay –aún incierta- sobre el rendimiento de los cultivos, que se define en febrero.

La situación de conflicto inminente en Ucrania y los ataques a instalaciones petroleras en Medio Oriente pueden más que la mejora reciente del clima en el Mercosur, lo que configura una situación ideal para la producción en Uruguay. Agua y buenos precios suman para que se configure un escenario de optimismo en el mediano plazo.

Las lluvias han sido oportunas para despertar las plantas de soja en estado vegetativo, señaló Marcos Uranga, responsable comercial de LDC en Uruguay, para entrar en una etapa de llenado de grano con expectativas más auspiciosas.

Aunque se especula que un cese de hostilidades provocaría el descenso de los precios del trigo, para el caso del maíz, donde la falta de humedad en zonas de Brasil y de Argentina fue el fundamento determinante para la tónica alcista, el clima en Sudamérica seguirá determinando el rumbo del mercado de granos en las próximas semanas.

La demanda china de soja está relativamente floja por la caída de los márgenes de molienda. El mercado está activo, aunque sin presiones significativas sobre la oferta más allá de la posibilidad de exportaciones desde EEUU.

A nivel local, luego de las lluvias de esta semana las sojas de primera tienen margen de recuperación –excepto en el litoral norte, con menores lluvias, donde se perdió algo de potencial–. Los cultivos del resto del país tienen un potencial muy bueno, así como los de soja y maíz de segunda.

Juan Samuelle

El precio de la soja, sobre los US$ 500 la tonelada.

Soja arriba de US$ 500

Con un mercado relativamente firme con precios arriba de US$ 500 la tonelada de soja, la incertidumbre climática y los mayores costos de la siembra, los productores prefieren esperar antes de cerrar contratos.

En trigo se observa un rebote por la especulación vinculada a dificultades logísticas y posibles sanciones a Rusia por un eventual ataque a Ucrania: en dos días el precio en Chicago subió unos US$ 20 –7% a 8%–, a lo que se suma que las condiciones de los cultivos en EEUU no son las mejores.

El mercado de trigo había sorprendido con pérdidas acumuladas en torno de los US$ 55 por tonelada en los dos meses precedentes por las enormes cosechas del hemisferio sur.

Más allá del stock, la tensión entre Rusia y Ucrania, dos de los mayores proveedores mundiales de trigo, continúa siendo hoy el principal fundamento de las subas y el argumento para que los fondos de inversión dejen atrás un mercado sobrevendido.

Según últimas estimaciones del USDA la cosecha 2021/2022 de trigo en Rusia dejó 75,5 millones de toneladas, de las cuales se exportarían 35 millones, mientras que para Ucrania fueron calculadas en 33 y en 24,2 millones de toneladas, respectivamente.

EO

Demanda por trigo tranquila

En Uruguay la demanda de trigo está tranquila con precios que bajaron hasta 10%: se vendió cosecha a US$ 290 y US$ 295 y los precios ahora están a unos US$ 260 a US$ 265.

Se espera que se reactive la demanda desde Brasil, para seguir cerrando negocios de trigo a precios a un poco superiores.

El maíz acompaña a la soja y el trigo. Las pérdidas productivas para el maíz en Argentina están limitadas a los maíces de primera y se precisa esperar para ver cómo compensan los maíces tardíos y de segunda. Se espera una merma del potencial, lo mismo que en Uruguay. Los precios de maíz seco están firmes en US$ 290 y los maíces partidos a unos US$ 260, con un ligero aumento.