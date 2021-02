Codicen acorta a un metro la distancia entre alumnos en los salones de primero de liceo

La distancia de los bancos de las clases de primero de liceo podrán estar a un metro y no a un 1,5 metros, tal como establecía el protocolo hasta ahora. La medida alcanza tanto al ámbito público como al privado.

El Consejo Directivo Central (Codicen) recibió el visto bueno del Ministerio de Salud Pública (MSP) para acortar las distancias en las aulas del primer año de secundaria con el fin de incrementar la presencialidad.

El consejero Juan Gabito dijo a El Observador que el tema se trató este miércoles en la sesión del órgano que dirige la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y aclaró que la distancia de 1,5 metros se mantiene para los niveles a partir de segundo año, así como un metro en Primaria. Según Gabito, esta nueva medida para las clases de primero de secundaria “hará que entren muchos más alumnos en el salón”.

Para el resto de los niveles, tanto de secundaria como de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) “habrá que ver caso a caso” de qué manera se organizará el año lectivo porque la máxima es que “todos los alumnos vayan todos los días” a clase.

Para resolver el problema locativo, Primaria recibió varias ofertas de gobiernos departamentales que aportaron centros culturales o teatros (incluso el Teatro Solís) para convertirlos en aulas.

Diego Battiste

Salón de liceo

Gabito explicó que se verá “caso a caso” y que se saldrán a buscar más espacios por fuera de las instituciones educativas. En este sentido, el presidente del Codicen, Robert Silva, dijo a El Observador que un equipo de arquitectos está trabajando “en todo el país” para evaluar los locales ofrecidos por las intendencias.

La intendencia de Canelones, por ejemplo, ofreció 35 centros de barrio de todo el departamento que el equipo del Consejo está evaluando por estos días.

Otro de los cambios habilitados por el MSP, que trató el Codicen en la sesión de este miércoles, es que se incrementó de cuatro a ocho las horas de permanencia en los locales. Gabito explicó que esta medida no tendrá impacto en el sector público, pero sí en el privado.

De hecho, en una reunión días atrás los colegios le habían solicitado a las autoridades que revisen esta posibilidad, debido a que varias actividades, por ejemplo, de los colegios bilingües, quedaban por fuera debido a esta reducción horaria, según explicó el presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep), Juan Carlos Noya.

Los colegios apostarán a la presencialidad este año. Según contó Noya, las instituciones con espacios edilicios reducidos alquilaron locales adicionales y contenedores.

En su último informe, el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) sugirió que, tal como está la situación epidemiológica en estos momentos, con un nivel de transmisión comunitaria en tres, siendo cuatro el más extremo, en Primaria las clases sean presenciales y en Secundaria que sea "compatible con los criterios de distanciamiento". Los científicos consideraron en varias oportunidades que la educación debe ser "lo primero en abrir y lo último en cerrar".

La "utopía"

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) tiene una visión escéptica sobre el nivel de presencialidad que se podrá alcanzar este año en los liceos. Para el vicepresidente del sindicato, Marcel Slamovitz, la forma en la que las autoridades están preparando el inicio de las clases es “absolutamente caótica”.

Según contó, el pasado 29 de enero el Codicen le informó a Fenapes que este año la educación iría hacia la presencialidad plena y se le ordenó a los directores de los liceos que busquen y propongan locales para los cursos. “Todos los que conocemos el Uruguay, desde Montevideo a Artigas, sabemos que es absolutamente inviable, presencialidad plena lamentablemente no va a haber”, sostuvo Slamovitz, aunque aclaró que los docentes "reivindican la presencialidad".

El principal impedimento para que eso suceda, según el gremio docente, es "la reducción de horas" docentes en comparación con el año pasado. “Hoy hay más de 2.500 docentes, según el relevamiento que hizo la Fenapes, que perdieron el trabajo", afirmó.

Por su parte, Mariana Romanelli, del colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública, dijo que están "más preocupados que el año pasado", debido a que la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) afirmó mediante un comunicado que la directora general de Primaria, Graciela Faberyo, les expresó que "hay que aumentar, en la medida de lo posible, la presencialidad aunque considera que la presencialidad plena es una utopía".

ENTREVISTA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA pic.twitter.com/JDTDxLZDaB — FUM-TEP (@FumTep) February 13, 2021

El Observador se comunicó con Fabeyro para consultarle sobre esas afirmaciones, quien respondió que dijo "utopía en el sentido de que no es posible en este momento, sino que va a ser gradual. Todos lo soñamos, pero no va a ser posible" y agregó que "el 1° de marzo no van a estar todos los centros abiertos, va a ser un proceso incremental de acuerdo a las posibilidades de cada centro educativo".