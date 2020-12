COFE asegura que no habrá acuerdo por evolución salarial en el Presupuesto

El sindicato de trabajadores de los funcionarios públicos asegura que no va a haber acuerdo con el gobierno por el artículo 4 del proyecto de Presupuesto, que define la evolución del salario de los trabajadores, porque las negociaciones no han llegado a buen puerto.

“No va a haber acuerdo. Las conversaciones siguen siendo con pérdida salarial para los trabajadores y no lo vamos a aceptar”, dijo a El Observador el presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Martín Pereira.

Los trabajadores estuvieron reunidos este martes con representantes del gobierno pero no lograron avanzar. Al mismo tiempo, avanza en la Cámara de Senadores la votación del proyecto de Presupuesto que debe ser aprobado antes del viernes 4.

“Por el tiempo que queda va a ser muy difícil que se pueda lograr algo”, agregó Pereira.

El proyecto de Presupuesto establece que en enero de 2021 se pague el correctivo inflacionario de 2020 y que ese sea el único ajuste de 2021. De esa manera, si la inflación al terminar este año fuera de 9,3% (proyección en mediana de la última encuesta de expectativas del Banco Central para cierre de año), el aumento será de 4,3%, por lo que se daría una pérdida del poder adquisitivo durante ese año.

La idea del Poder Ejecutivo es que esa pérdida sea recuperada en los años siguientes pero el propio senador blanco Jorge Gandini aseguró que de votarse tal como está redactado va a haber una pérdida de salario real.

“La pérdida acumulada no la recuperan. Esa es la verdad. Hay una parte que no la recuperan”, dijo entrevistado en El Espectador el pasado 23 de noviembre. Gandini explicó que al primero de enero de 2024 tiene que estar “recuperado el salario” y deberían tener “lo mismo que ahora”. Sin embargo, hay una pérdida acumulada que no se va a recuperar.

“A partir del 1º de enero de 2022, los aumentos salariales propuestos por el Poder Ejecutivo incluirán un componente de recuperación del poder adquisitivo de las remuneraciones de los funcionarios públicos, de manera tal que al finalizar la vigencia de este Presupuesto, el nivel de salario real no haya sufrido deterioro, conforme al Índice Medio de Salarios Real del Gobierno Central publicado por el Instituto Nacional de Estadística. La mencionada recuperación deberá estar culminada el 1º de enero de 2024”, dice el artículo 4 votado en la comisión de Presupuesto del Senado.

Sin embargo, los senadores oficialistas ya habían advertido que ese artículo sería modificado con la esperanza de que exista un acuerdo con COFE. Los trabajadores no están dispuestos a perder salario real y eso es lo que tranca las negociaciones.

Hasta antes de la votación del Presupuesto en el plenario, las negociaciones habían sido encabezadas por el senador blanco Jorge Gandini. Sin embargo, esta semana, con los senadores votando en la cámara, las conversaciones empezaron realizarse entre el Ministerio de Economía, Presidencia y COFE.

Diego Battiste

Los legisladores confiaban en llegar a un acuerdo con COFE porque durante las reuniones iniciales había habido un acercamiento. Desde ambos lados reconocieron que estuvieron “a punto” de firmar un acuerdo. Sin embargo, el acuerdo nunca llegó.

Para la bancada oficialista lograr un acuerdo con COFE que le permita paz sindical por el tema salarial durante cinco años sería un gran logro que “ni el Frente Amplio consiguió”, según dijeron a El Observador fuentes parlamentarias. El proyecto de Presupuesto es el que define de dónde salen los recursos para el pago de salarios.

Con esta decisión, según los trabajadores y reconocido por Gandini, el gobierno incumple su promesa de campaña de que los funcionarios públicos no pierdan salario real.

Desde el Ministerio de Economía se sostiene que los trabajadores públicos no perderán salario real. La ministra, Azucena Arbeleche, dijo a Telenoche a inicios de agosto, luego de presentar el proyecto al Parlamento, que en el texto de presupuesto quinquenal “no hay pérdida salarial” para los trabajadores públicos.

Si bien todavía quedan algunos días antes de que venza el plazo constitucional que tiene la Cámara de Senadores para aprobar el proyecto, en COFE son pesimistas respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo. "Excepto que interceda el presidente no va a haber acuerdo", dijo Pereira.