Coldplay inicia este martes su maratón de 10 conciertos en Buenos Aires 

La legendaria y multitudinaria banda británica Coldplay comienza este martes 25 de octubre el primero de sus 10 conciertos en Argentina en el estadio de River Plate, en el marco de su gira mundial "Music of The Spheres World Tour".

Estos 10 conciertos constituirán un hito histórico en de los shows en vivo en Argentina al realizar la mayor cantidad de conciertos consecutivos en el Monumental de Nuñez y superar el máximo de nueve marcado por Roger Waters en su visita de 2012.

Además de este martes, la banda liderada por Chris Martin tocará el miércoles 26, viernes 28 y sábado 29 de octubre. Además también tocarán el martes 1ero de noviembre, el 2, el 4, 5, 7 y 8 del mismo mes.

Las puertas del estadio abrieron a las 17 horas, mientras que los shows estaban anunciados a partir de las 19 horas. Entre las bandas teloneras, Zoe Gotusso se presenta a las 19.15 horas y H.E.R. a las 20 horas. Coldplay comenzará a tocar a las 21.15 horas. Ambas teloneras serán las que abrirán los 10 conciertos de la banda británica.

De todos los conciertos que el grupo dará en Argentina, el del día 28 tendrá la particularidad de contar con la presencia de Jin, el mayor de los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS, quien se sumará en la interpretación de "My Universe", una colaboración entre ambas formaciones que quedó registrada en el álbum que impulsó esta gira.

Esta noticia que provocó una verdadera conmoción entre las fans locales de los surcoreanos, al punto que decidieron acampar en los alrededores del estadio para poder estar presentes, llegó justo en momentos en que se anunció que el grupo juvenil hará una pausa hasta 2025 para cumplir con el servicio militar obligatorio de su país.

En diciembre del año pasado Coldplay había anunciado solamente un concierto para octubre de este año pero la respuesta del público fue obligando a sumar nuevos días hasta llegar a 10. La sensación provocada por esta visita hizo que la banda decidiera que los conciertos de los días 28 y 29 de octubre sean transmitidos en vivo en miles de salas cinematográficas en más de 70 países. Sin embargo, en las últimas semanas se habían prendido algunas alarmas en torno a estos shows cuando Coldplay anunció la postergación del tramo brasileño de su gira, que debía realizarse entre el 11 y el 22 de este mes, por problemas de salud de Chris Martin.

Más allá de esto, tanto la producción local como la propia banda se encargaron de llevar paños fríos para los fans que ya comenzaban a mostrar signos de preocupación. Y de paso también para los brasileños, a quienes se les confirmó que el grupo estará allí en marzo próximo. A pesar de haber anunciado en 2019 que no volvería a girar para no agravar el calentamiento global, el grupo de Chris Martin decidió poner en marcha este ambicioso tour que estará signado por una gran cantidad de iniciativas de sustentabilidad y compromiso ambiental, incluyendo la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol por cada entrada vendida. El "Music Of The Spheres World Tour" apuntará a alimentar completamente el show con energía renovable de muy bajas emisiones, con instalaciones solares en cada lugar, aceite de cocina usado, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores que se almacenarán en la primera batería recargable móvil para espectáculos.