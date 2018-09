Colocación de reproductores en la Expo Prado descendió 27%

Las ventas de reproductores durante la Expo Prado 2018 –la 113ª Exposición Internacional de Ganadería de la Asociación Rural del Uruguay– experimentaron una caída en volumen –27%– y en valor –32,78%– en relación a los registros de la Expo Prado 2017, “lo que es un claro reflejo de la situación del sector”, reflexionó a El Observador Alejandro Carvalho, director de exposiciones de la ARU.

Según datos del área contable de la ARU, se comercializaron 182 productos por US$ 420.710, lo que establece un precio promedio de US$ 2.311,6 por ejemplar.

Precios destacados

El máximo de las ventas de la Expo Prado fue para uno de los bovinos, el Gran Campeón mocho de cabaña La Hormiga, de Zaina SRL, que se vendió en US$ 16.000.

El remate estuvo a cargo de los escritorios Valdez y Cía y Alejandro Ilundain. La inversión la realizó cabaña Isla Larga, de Raquel Arrarte de Echeverry.

El máximo en las ventas de los ovinos se pagó por la Gran Campeona Texel PI. El escritorio Aramburu Negocios Rurales colocó por US$ 8.000 el 50% del ejemplar expuesto por cabaña Illescas –cotizado por lo tanto en US$ 16.000–, de Lucas La Cava, adquirido por cabaña Doña Angelita, de Amalia Etcheverrigaray Lamadrid.

En equinos, una potranca de Cuarto de Milla, de cabaña El Albardón, se colocó a US$ 3.840 y fue el máximo de la especie.

Así lo vieron los rematadores

Alejandro Dutra, de Escritorio Dutra, mencionó que hubo “ventas muy selectivas, con una demanda que estaba muy cautelosa. Esto sucedió, creo, porque la gente aún no está pensando en echar los toros o los carneros a los ganados o a las majadas. Los valores también estuvieron más tranquilos, sobre todo si se los compara con el año pasado. Faltaron los precios de destaque que tuvimos otros años”.

Alejandro Zambrano, de Zambrano & Cía, analizó que “en general la gente fue más cautelosa, en todos los casos. Fue un año más tranquilo, lo que es lógico, pero siempre con mercado y con colocación. El Prado hace un buen tiempo que no es un lugar de mercado muy fluido, sino que la gente elige puntualmente, es muy selectivo. Se dan algunos precios importante por animales destacados, pero en general es un lugar donde la gente busca algo puntual. No es un mercado reponedor de reproductores”.

Alejandro “Nano” Núñez, de Valdez y Cía, tras precisar que el escritorio participó solo en ventas de Hereford y Angus, señaló que “hubo menor oferta que otros años, con buen porcentaje de colocación. Estuvo mejor el mercado del Hereford, con el máximo y varios toros de US$ 7.000 a US$ 9.000. En Angus anduvieron de US$ 3.000 a US$ 4.000”.

Finalmente, Federico Rodríguez, de Federico Rodríguez Negocios Rurales, opinó que “fue un mercado con colocaciones puntuales, hubo mucho más cautela, pero con valores que fueron muy razonables”.