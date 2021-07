Colocaron con éxito la mayor emisión privada en la Bolsa de Valores para proyecto inmobiliario

La mayor emisión promovida por privados en la historia de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) fue exitosa y alcanzó su objetivo de captar U$S 165 millones que financiarán la construcción, en tres años, de un megaproyecto inmobiliario de oficinas y residencias en Puerto del Buceo.

La demanda por un monto disponible de inversión de US$ 123 millones fue de US$ 202 millones. Los restantes US$ 42 millones del fideicomiso es aportada por los propios promotores del complejo.

En un acto realizado este jueves 15 en el edificio de la BVM, inversores institucionales -básicamente AFAP- concretaron su interés por invertir en este proyecto inmobiliario (Platinum Complex) promovido por el arquitecto Ernesto Kimelman y el ingeniero Eduardo Campiglia, que se construirá en un predio de casi 10 mil metros cuadrados contiguo al complejo World Trade Center (26 de Marzo y Luis Bonavita). Será, de hecho, el proyecto inmobiliario más grande de la historia de la industria inmobiliaria en Uruguay en construirse como una unidad.

Está previsto que las obras comiencen en setiembre. La construcción generará unos 900 puestos de trabajo entre directos e indirectos y se desarrollará durante tres años. La inversión total será de unos U$S 215 millones, sumado el costo de la construcción más el de las obras de interiorismo (equipamiento, acondicionamiento, amoblamiento).

Platinum será el primer “complejo multimodal” de Uruguay (se adjuntan imágenes). Constará de tres torres: Óvalo, Rombo y Arco. Las dos primeras serán destinadas a oficinas, locales comerciales y espacios para reuniones y para esparcimiento de sus locatarios, mientras que Arco será residencial. Estarán conectadas por una plaza central y tendrán cuatro niveles de subsuelo destinados a más de 700 lugares de estacionamiento.

El nuevo complejo atraerá a 200 nuevos residentes y a unas 4.500 personas que trabajarán en sus oficinas a diario.

“Uruguay está siendo muy atractivo en el mundo para la dotación de servicios. Con esta infraestructura, de primer nivel, seguramente vamos a facilitar la decisión de empresas para instalarse en el país o para que algunas ya instaladas crezcan y se amplíen”, comentó Kimelman.

El diseño del proyecto y de su ingeniería financiera comenzó en 2018. Se prevé terminar la obra en aproximadamente tres años y que la venta de la totalidad de las viviendas se concrete en siete años. El área comercial y las plazas de estacionamiento se destinarán para arrendamiento.

“El complejo da respuestas adecuadas a los nuevos usos y costumbres que dejará la pandemia. Así, los edificios contarán con sistemas de ventilación sobredimensionados, grandes espacios al aire libre materializados en dos plazas exquisitamente tratadas desde el punto de vista paisajístico y en el coronamiento de los edificios Rombo y Arco para el disfrute de sus ocupantes, espacios para homework en el edificio residencial y lugares de esparcimiento amplios y flexibles en los pisos 30 y 31 de la torre Óvalo”, afirmó Campiglia.

A fines del año pasado, el propio Kimelman –en sociedad con Carlos Lecueder– culminó la segunda torre bajo el régimen de zonas francas en el barrio y ya se proyecta construir una tercera torre con el mismo objetivo.