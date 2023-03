Colorados insisten en nombrar "Jorge Batlle" al aeropuerto y descartan el Puente de las Américas

El Partido Colorado volverá a insistir en nombrar "Presidente Jorge Batlle" al Aeropuerto Internacional de Carrasco pese a la negativa expresada por Cabildo Abierto. "No hay ambiente en el partido para llevar el homenaje al Puente de las Américas, así que vamos a ir por el aeropuerto y vamos a ir", dijo a El Observador el senador Germán Coutinho, tras la sugerencia del senador frentista Mario Bergara de cambiar el sitio.

"Ya se lo comuniqué al Frente Amplio y ellos volvieron a transmitir que si no está la coalición no lo votarán, y por lo tanto vamos a insistir, y en su momento se verá plantearle formalmente al Frente que vote en el plenario lo que ya salió por unanimidad en comisión", sostuvo el legislador colorado, quien añadió: "Veremos que actitud toma Cabildo Abierto. No nos vamos a quedar solo con el argumento del Frente de que si no está toda la coalición no lo votan".

Varias organizaciones vinculadas al mundo aeronáutico habían concurrido al Parlamento para reclamar que se mantuviera el nombre oficial de la principal terminal aérea del país, que recuerda al primer uruguayo en realizar un vuelo en solitario, Cesáreo Berisso. Pese a que el cambio se aprobó en comisión de Transporte y Obras Públicas, los liderados por Guido Manini Ríos –que no integran ese ámbito– nunca confirmaron su apoyo para que se vote el homenaje en el plenario.

El senador Manini Ríos manifestó este miércoles en Twitter que Batlle "sin dudas merece un homenaje de todos los uruguayos", pero no le parece "justo" dejar de homenajear a quien consideró un "pionero". "Acompañaremos el justo homenaje al Dr. Jorge Batlle con la designación con su nombre de una Avenida, Ruta, Puente, o lo que se entienda más apropiado", añadió el cabildante.

El aeropuerto de Carrasco comenzó a planificarse en 2003 durante el gobierno de Batlle como una manera de reactivar la industria de la construcción tras la crisis, y terminó concretándose tres años después durante el gobierno de Tabaré Vázquez por una inversión mayor a los US$ 165 millones.