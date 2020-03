Comandante del Ejército pidió pase a retiro tras rechazar cargo ofrecido por nuevo gobierno

El hasta hace unos días comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, solicitó el sábado 29 de febrero pasar a retiro voluntario luego de no aceptar el cargo que le había sido ofrecido por el nuevo gobierno y de que los nacionalistas anunciaran que el general Gerardo Fregossi ocupará la cúpula de la fuerza de tierra. El ministro de Defensa Javier García le había ofrecido pasar a integrar el Estado Mayor de la Defensa (Esmade), órgano encargado de asesorar a la cartera en la coordinación y planificación de las actividades de las Fuerzas Armadas, y el único lugar que podía llegar a ocupar por su rango.

Luego de rechazar ese cargo, Feola llamó al exministro José Bayardi (Frente Amplio) y le pidió que lo pasara a retiro voluntario. Para Feola, “después de comandante en jefe no hay cargo que sirva”. “Cuando designan un nuevo comandante en jefe automáticamente lo cesan, pero un soldado no puede ser cesado después de 42 años de servicio. Por eso pedí pase a retiro. Es una cuestión de forma”, explicó este lunes en rueda de prensa luego de la asunción de las autoridades del Ministerio de Salud Pública.

Feola fue a ese acto porque es amigo de la infancia del ministro, Daniel Salinas. De hecho, es padrino de uno de los hijos del nuevo jerarca.

El excomandante en jefe grabó un video para los integrantes del Ejército en el que pidió a “hombres y mujeres que conforman” la institución que “se sientan orgullosos de integrar los cuadros del Ejército”. “Continúen demostrando que ustedes constituyen el más rico de sus recursos. Siéntanse orgullosos de ser parte de un Ejército profesional”, dijo.

“Al no aceptar el destino que me fuera ofrecido por el gobierno electo por voluntad propia pasaré a retiro. Me he sentido orgulloso de haberlos comandado”, agregó Feola, quien destacó en el video que el nuevo comandante en jefe, Fregossi, es un “gran camarada, que supo demostrar que es un gran líder”.

De manera interina, antes de que Fregossi asuma el cargo, el comandante en jefe del Ejército será Marcelo Montaner, quien dirigirá el Esmade. Feola aclaró que administrativamente el Esmade no es “un cargo de menor jerarquía” que el que tenía en el Ejército pero a su entender, luego de ser comandante no hay otro cargo posible.

“¿Cómo sigue su carrera?”, le preguntó un periodista en la rueda de prensa. “¿Mi carrera? El domingo a la feria”, respondió Feola.