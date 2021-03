Comercio e Industria: dos pesados que negociarán salario con una realidad compleja

El año pasado cuando entrado marzo la economía se desplomó nadie pensó que la pandemia seguiría hasta hoy. En medio de una crisis sanitaria, con cientos de empresas afectadas, el desempleo al alza y miles de personas en seguro de paro los Consejos de Salarios tuvieron que adaptarse a esa realidad. No hubo mesas de negociación como se acostumbraba en el último tiempo, y se acordaron en algunos casos o votaron por mayoría en otros ajustes generales por el lapso de un año en gran parte de los sectores de actividad, bajo los parámetros que dio el Poder Ejecutivo.

Esos acuerdos vencerán en pocos meses y el gobierno junto con empleadores y sindicatos tendrán que volver a resolver qué hacer. El punto de partida es otra vez complicado porque el problema gigante de la pandemia ha durado más de la cuenta.

La particularidad de la nueva ronda que debería arrancar en julio es que una buena parte de los sectores que tendrán que negociar han sido golpeados con fuerza por las restricciones de la pandemia en 2020, y en el arranque de 2021 todavía siguen sufriendo los coletazos. Eso es claro en el comercio y los servicios, y en la industria manufacturera. ¿Qué pasó desde la firma de los acuerdos puente hasta ahora en esos sectores?

Comercio y servicios

El comercio y los servicios fue uno de los que llevó la peor parte. Tras un desempeño relativamente favorable entre julio y setiembre en pleno rebote, la actividad se volvió a deteriorar notoriamente en el cuarto trimestre, cuando la variación real de las ventas marcó un retroceso de 15,8% interanual.

Los últimos datos divulgados por la Cámara de Comercio mostraron que el 2020 se fue con una caída real de las ventas de 7,9%. Casi todos los rubros registraron retrocesos significativos, con excepción de juguetes e informática, rubros que ya arrastraban un dinamismo interesante. En esta línea favorable, también se ubicaron los minimercados y supermercados, que tras caer en forma significativa durante 2019 mostraron caídas menos pronunciadas en 2020 de 2,5% y 0,6% respectivamente.

Pero la situación general fue de retrocesos marcados (de entre 4% y 20%) en la mayoría de los rubros como ópticas, agencias de viajes, restaurantes y confiterías, papelería y oficina, electrodomésticos, indumentaria, vehículos, cuidado personal y hoteles. Incluso, en algunos casos como restaurantes y confiterías, y hoteles, las caídas fuertes de 2020 se suman a otras significativas observadas durante 2019.

Y cuando se analizan los registros de ventas por tamaño de empresas, las microempresas fueron las más impactadas, con un retroceso de 19,4%, al tiempo que las grandes pudieron evitar caer, con una variación nula. El comercio al por menor y mayor tenía a febrero unos 221 mil cotizantes, 10 mil más que en setiembre de 2020.

Las proyecciones en el arranque de año no son demasiado alentadoras, al menos por ahora. Por ejemplo, los servicios vinculados al turismo como la hotelería y la gastronomía no tuvieron en verano el empujón de su principal motor, los visitantes extranjeros que no pudieron llegar al país por el cierre de fronteras. Y la zafra por semana Santa que en los papeles podría aportar algo de oxígeno a una delicada situación tampoco será gran cosa dado el rebrote de casos.

La nueva ola de contagios también da lugar a la incertidumbre en el resto del sector comercial respecto a cómo será su actividad en los próximos meses, en un contexto de caída del consumo, deterioro del empleo, pérdida de poder adquisitivo y consumidores muy cautelosos en sus decisiones de gasto.

Industria

La industria y el agro

Del lado de la industria manufacturera las cosas no son muy distintas. El corazón de la producción industrial terminó el año que pasó con un descenso de 6%. Tras la caída del segundo semestre de 2020 el sector ensayó una recuperación interesante hasta noviembre, pero luego vino un nuevo retroceso en diciembre por el rebrote de casos. A los problemas del mercado interno se sumó que la industria tampoco tuvo la demanda adicional que genera la temporada estival.

La foto muestra que hubo rubros que aunque cayeron sintieron menos el impacto, como por ejemplo los alimentos. Y hubo otros en que sucedió lo contrario porque directamente perdieron ventas o se paralizaron por varios meses. Es el caso de la fabricación de vehículos, una actividad dependiente casi enteramente de Brasil o la producción textil, que acumularon caídas de dos cifras en su producción.

En lo que respecta a los indicadores laborales siguieron presentando caídas en enero, pero se apartaron de la conducta de meses anteriores en direcciones diferentes: la contracción del Índice de Horas Trabajadas empeoró, alcanzando un 9,7%, en tanto la merma del Índice de Personal Ocupado se moderó y fue de un 5,2%. En lo más duro de la pandemia se perdieron 20 mil puestos laborales y en meses posteriores se recuperó algo más de la mitad.

En el caso del agro, la caída fue de 0,4% en comparación a 2019, con un repunte de 7,8% interanual en el último trimestre. Dentro de un panorama complicado a nivel general, es uno de los sectores que muestra un horizonte algo más alentador. Ello hace pensar que debería liderar la recuperación de la actividad, tomando en cuenta el escenario de buenos precios y la recuperación de la demanda a nivel internacional. Varios rubros de exportación mostraron buen desempeño en el primer bimestre de año, movidos por el mercado chino y en menor medida por Brasil.

La otra actividad con panorama alentador es la construcción, aunque en ese caso la negociación salarial será recién en 2023. Tampoco negociará en esta oportunidad el transporte de pasajeros, la salud privada y los bancos privados.

Empleo versus recuperación salarial

Hasta ahora el gobierno no ha dado mayores pistas sobre qué camino seguirá la nueva ronda de negociación. Aunque sí se ha esbozado la idea de que los lineamientos de ajuste pondrán foco en la recuperación del mercado de trabajo como prioridad.

Del lado de los empleadores hay ya algunas voces que son favorables a repetir la fórmula de acuerdos transitorios como pasó el año pasado. En un escenario todavía de incertidumbre sobre el desempeño futuro de la economía la firma de acuerdos largos no seduce demasiado.

La nueva instancia salarial tiene un ingrediente extra y es el compromiso asumido por el gobierno de empezar a recuperar el salario perdido durante el período puente, si es que la actividad crece en 2021 como está proyectado. Este es un punto en el que el PIT-CNT insiste y que habrá que ver cómo se termina plasmando en los papeles. Un punto importante es que la contracción de la actividad en 2020 terminó siendo casi el doble de lo esperado originalmente. Eso implica que la pérdida salarial será de entre 4 y 5 puntos tomando en cuenta el diseño de la fórmula que está vigente. Así la recuperación podría procesarse más lento de lo estimado en junio pasado.

Si bien se espera que a mitad de año los efectos de la pandemia se moderen a medida que avance la vacunación, los efectos negativos sobre el empleo todavía perdurarán.

La mediana de expertos que participó de la última encuesta de Expectativas del BCU proyecta que el empleo recuperaría los niveles prepandemia recién en 2023. Dada la realidad del mercado de trabajo gran parte de la discusión girará otra vez sobre qué variable priorizar, si los ingresos o el empleo.

Este mes había casi 74 mil personas en seguro de paro y el desempleo era de 10,7% según los últimos datos a enero.