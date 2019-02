Comesaña estalló porque se filtró la alineación de Colón: "Son unos alcahuetes"

El entrenador uruguayo de Colón de Santa Fe, Julio Avelino Comesaña, se enojó en la conferencia de prensa de este jueves porque se filtró en la prensa el equipo que paró en la práctica del miércoles para jugar este viernes a la hora 19 contra Vélez Sarsfield en el José Amalfitani.

Consultado sobre la posible alineación del equipo, el técnico que llegó procedente de Junior de Barranquilla, expresó: "Con respecto a la posible alineación simplemente me tocaría aceptar o negar lo que ustedes ya saben. Lamentablemente en todos lados pasa, pero se ha ido cortando el escape de información privada. Yo me metí en la página de Vélez y no encuentro ni rastros de los concentrados, de los entrenamientos del posible equipo. Y sin embargo, vi en algo que me mostraron, porque yo no uso Twitter, todos los detalles de la práctica de ayer, con la distribución de los jugadores en la cancha, todo exacto y ustedes no están", dijo el técnico en conferencia de prensa refiriéndose a los periodistas presentes: "La información se recibe de adentro", agregó.

"Hay una palabra muy fea 'alcahuetes', pero es una realidad, está lleno, y hay gente que quiere ganar con la prensa, porque si la prensa los nombra son felices pero no se dan cuenta del daño que le hacen al club al daño y también el daño que le hacen a ustedes, porque si a Colón no le va bien todos perdemos", agregó.

"Hay que respetar para dar la información y punto. Yo pondré una carpa de circo, vamos a poner varias, vamos a entrenar encerrados en un sótano, escondiendo. El problema es quién da la información que no debe dar, porque es un tema que le atañe a nadie más que al cuerpo técnico, y si yo llego a cambiar el equipo hacen un papelón los que dan la información y también quienes la dan", concluyó el extécnico de Sud América, Racing y River Plate.