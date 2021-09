Comisión de ética colorada: Pérez Banchero pide que se lo saque de la investigación

La disputa colorada que se originó en el Ministerio de Turismo, y que ahora está en el Parlamento, también tiene un capítulo en la interna partidaria. La comisión de ética del Partido Colorado recibió una denuncia de tres convencionales nacionales para que tomara cartas en la disputa entre el exministro de Turismo Germán Cardoso (Batllistas) y el exdirector nacional de esa cartera, Martín Pérez Banchero (Lista 15).

La Comisión de Ética y Conducta Política remitió la denuncia a los dos involucrados que decidieron responder por escrito y no comparecer de forma presencial ante el organismo partidario, según dijo a El Observador Yamandú Fau, integrante del organismo. Mientras que Cardoso remitió el mismo texto que luego leyó en el plenario de la Cámara de Diputados, cuando se debatía sobre la conformación de una comisión investigadora sobre las compras en publicidad durante su administración, Pérez Banchero pidió que se lo saque de la investigación por “falta de legitimación pasiva”.

“En lo que al compareciente corresponde no surge del tenor de la denuncia acto o hecho alguno que violente el Código de Ética y Conducta Política, lo que constituye un defecto en el modo de proponer la denuncia, ergo se torna imposible pronunciarse sobre la cuestión de fondo”, dice la respuesta de Pérez Banchero a la que accedió El Observador.

La denuncia se presentó a raíz de “los hechos de público y notorio conocimiento entre ambos jerarcas, que ocupando cargos de gobierno en representación del Partido Colorado han sido objeto de cuestionamientos respecto de su actuar y su ética”, con base en varias “consideraciones de hechos y fundamentos de derecho”, según dice la carta presentada por los convencionales el 16 de agosto y publicada por La Diaria.

En la denuncia hacen mención a “las mutuas acusaciones efectuadas por los jerarcas” y menciona específicamente la “falta de ética, la inoperancia, el no respeto de la normativa de compras del Estado y el incumplimiento de tareas asignadas al cargo”.

Pérez Banchero denunció a través del semanario Búsqueda una serie de compras en publicidad del Ministerio de Turismo e impulsadas por Cardoso en las que, según su visión, no se respetaron los procedimientos administrativos mientras que el exministro se defendió acusándolo de no cumplir con las tareas que tenía asignadas.

En ese marco es que Pérez Banchero entiende que no debe ser incluido en la investigación de la comisión. “En virtud de la falta de legitimación pasiva referida, póngase fin al procedimiento para con el compareciente”, agrega su respuesta.

Cardoso, por su parte, remitió a la comisión el mismo texto que luego leyó en la Cámara de Diputados y donde defendió su “honorabilidad”.

“Fui y soy un hombre honorable y no voy a permitir que esa condición me sea arrebatada por una injusticia que ha alterado mi vida de manera notoria”, dice el texto que remitió el 9 de setiembre a la comisión y que leyó ante los diputados el 14.

En esa intervención, Cardoso asegura que no fue cesado sino que renunció, destacó que el presidente “reconoció” su gestión durante la pandemia y afirma, una y otra vez, que no se enriqueció.

“Durante mi gestión que se vio injustamente interrumpida por este hecho político, no me enriquecí, no favorecí a nadie y no hubo daño patrimonial alguno al Estado”, dice el texto.

Uno de los principales argumentos de la defensa de Cardoso es que la administración anterior también realizaba compras directas por excepción para contratar publicidad, particularmente las que se realizaban en medios digitales.

“Las contrataciones de pautas publicitarias por parte del Ministerio de Turismo siempre se han realizado en forma directa, por causal de excepción”, aseguró el ahora diputado.

Este martes comenzó a funcionar la comisión investigadora en la que Cardoso es denunciante y denunciado. La comisión no solo indagará en las contrataciones de la administración Cardoso sino que también incluirá la gestión desde el 2010 a pedido del propio exministro.

Al mismo tiempo el Frente Amplio presentó una denuncia penal para que se investigue la gestión de Cardoso en el Ministerio de Turismo. Al exministro no solo se le cuestiona recurrir reiteradamente al mecanismo de compra por excepción sino que también señalan que existen empresas contratadas, con domicilio en Estonia y a las que se les pretendía pagar por adelantado, y a las que el Banco República frenó pagos por entender que contravenían las normas antilavado.

Cardoso renunció al Ministerio de Turismo para asumir su banca en Diputados desde donde impulsó una comisión investigadora al mismo tiempo que el Frente Amplio impulsó otra. Finalmente el oficialismo respaldó la propuesta de Cardoso y la comisión investigadora comenzó a funcionar este martes.