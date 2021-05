Vacunación: inmunólogos recomendarán priorizar a las embarazadas ante la evidencia de mayor riesgo por covid-19

Tras la muerte de dos embarazadas por covid-19 –la primera de 34 años murió este jueves con 24 semanas de gestación y la segunda de 27 años este domingo con cinco meses de embarazo– el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, le pidió a la Comisión Nacional Asesora de Vacunación (CNAV) que se reúna este miércoles para analizar "los criterios de inmunización a embarazadas".

En la reunión, la CNAV evaluará que se priorice a esa población como un grupo de riesgo, como se está realizado en varias partes del mundo con base en recomendación de las agencias de medicamentos internacionales, según dijeron integrantes de la Comisión a El Observador. El asunto también estuvo sobre la mesa en una reunión de coordinación que tuvo en la tarde de este lunes el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).

Los inmunólogos entienden que la evidencia actual indica que las embarazadas tienen mayor riesgo y, por lo tanto, podrían ser un grupo en sí mismo para la vacunación, tal como se hizo con los pacientes en diálisis, los que sufren cardiopatías o los trasplantados.

La Sociedad Ginecotocológica del Uruguay (SGU) coincidió con ese diagnóstico. Las embarazadas tienen mayor riesgo de enfermarse de forma grave por covid-19, según los ginecólogos.

El miembro de la directiva y ginecólogo Gerardo Vituriera explicó a El Observador que "todas las embarazadas tienen una susceptibilidad a todas las infecciones respiratorias" y recordó que "la gripe H1N1 fue la primera causa de muerte materna en 2009 en Uruguay".

Para el ministro de Salud Pública, la muerte de las dos embarazadas "seguramente tiene que ver con la variante P1, que está generando mayor internación en personas jóvenes, que incluye a las embarazadas y que está generando en personas de entre 20 y 40 años 13 veces más internaciones en CTI y de 40 a 60 años, ocho veces más", explicó en una rueda de prensa en Rocha y agregó "parecería que –la variante P1–está generando un cambio en la selección de los pacientes que ingresan a CTI".

En este sentido, el integrante de la Sociedad Ginecotocológica explicó que los primeros casos reportados en China no mostraban mayor riesgo en embarazadas, sin embargo, "en el último año" la evidencia mostró que estas personas, una vez contagiadas de covid-19, están expuestas a mayor riesgo de transcurrir la enfermedad de manera grave, que el riesgo que tendrían por su edad. "No es que tienen el mismo riesgo que una persona de 80 años, pero tienen más que si no estuvieran embarazadas", señaló Vituriera.

¿Cuándo se puede aplicar la vacuna?

Por su parte, la inmunóloga Victoria Frantchez explicó que la vacuna puede aplicarse en cualquier momento del embarazo. "Siempre se recomienda, para todos los fármacos, que sea después de la semana 12, que es cuando se está formando el feto", explicó, pero añadió que "pueden vacunarse en cualquier momento".

Para la SGU lo "ideal" también es que es la vacunación se aplique después de las 12 semanas de gestación –tres meses–. "Frente a los números –de contagios– que se dan en Uruguay, creemos que es importante vacunar a las embarazadas", dijo Vituriera, quien coincidió con Frantchez sobre que vacunar antes de las 12 semanas de gestación "no es que está terminantemente prohibido", sino que "es una recomendación".

Para los ginecólogos no hay distinción entre los diferentes laboratorios, porque tanto Pfizer como Sinovac son efectivas para reducir el aumento de la morbimortalidad en la población general y en las embarazadas, según concluyó la SGU tras analizar las dosis disponibles –excepto la de Astrazeneca que está recomendada solo para mayores de 70 años–.

Desde la CNAV también recomiendan vacunar a las embarazadas tanto con Pfizer como con Sinovac. En este sentido, Frantchez explicó que las vacunas que no se pueden aplicar en esas personas son las de virus vivo y ninguna de las vacunas contra el covid-19 utiliza esa tecnología.

Sin embargo, la vacuna de Pfizer demostró en algunos estudios publicados en marzo que los anticuerpos generados por la madre se transmiten al recién nacido también, por lo que "podría ser una opción" considerar con el MSP destinar esas dosis para las embarazadas, siempre que haya vacunas disponibles y en función de las personas que estén en estado de gravidez, explicó el ginecólogo presidente de la SGU e integrante del GACH, Claudio Sosa, quien aclaró que igualmente "no hay motivos" para no aplicar Sinovac a esas personas.

Desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) ya habían recomendado, el 28 de abril, priorizar la vacunación a embarazadas "que presenten riesgo alto de exposición o de infección severa", aunque el comunicado no detalló de qué manera se haría.

El MSP remarcó que "no se debe rechazar a una embarazada al momento de concurrir a vacunarse ni solicitar receta médica. Puede recibir tanto CoronaVac como Pfizer", debido a que la cartera recibió varios casos de gestantes que habían concurrido a los vacunatorios y no las habían inoculado por estar embarazadas.

A su vez, los ginecólogos también consideraron que las mujeres que recién tuvieron a sus hijos constituyen población de riesgo y también deben vacunarse.

"Vacunación inadvertida"

Las mujeres que se vacunaron con la primera dosis sin saber que estaban embarazadas, podrán aplicarse la segunda inyección el día que les corresponda, dijo Frantchez.

Por su parte, el integrante de la SGU pidió que las embarazadas tengan "tranquilidad" sobre esa situación. Si bien los ginecólogos recomiendan que la segunda dosis también se de a las 12 semanas de embarazo, "hay que poner en la balanza" la peligrosidad de no completar correctamente la inmunización al reagendarse, explicó Vituriera.