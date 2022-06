Cómo comprar un iPhone por US$ 400 menos: el auge de los celulares usados o seminuevos

No querés gastar más de mil dólares en un teléfono. Pero querés uno de buena calidad. Encontrar un dispositivo en Uruguay con estos requisitos es posible gracias al auge que en los últimos tiempos están teniendo los smartphones usados o también llamados “seminuevos”.

El Market Place de Facebook es la gran feria informal de este negocio. Dentro de la plataforma de Mark Zuckerberg también hay grupos. Según un relevamiento hecho por Cromo, hay al menos una decena que buscan unir a compradores y vendedores.

Inés Guimaraens

Los grupos de Facebook se prestan para comprar dispositivos usados de forma rápida.

A diferencia de utilizar el Market Place, pertenecer a un grupo permite que en tu pantalla inicial te vayan apareciendo con frecuencia smartphones nuevos que la gente quiere vender.

“Celulares Uruguay Compra-Venta-Permuta” es el más popular: tiene 33.700 usuarios y hay de todo. Rotos, con problemas en la cámara, pantallas rajadas y problemas de conectividad. También hay nuevos, que vienen con cargador y hasta con caja.

¿Cómo los venden? Algunos usuarios lo hacen funcionar como una subasta pública: postean fotos del celular, detallan sus características y piden que les oferten. Los comentarios se empiezan a llenar. “¿Aceptás 6.500?”, comenta un usuario. Otros pretenden cambiarlo por uno de la misma gama o similar. El desenlace de la operación se concreta por privado.

Inés Guimaraens

Los teléfonos que se venden en los grupos son de todo tipo.

En los grupos también hay quienes indican que son de determinado barrio y preguntan si alguien vende un dispositivo por cierta cantidad de dinero.

Los precios son tan variados como los smartphones mismos. Un iPhone 6S, por ejemplo, se consigue por $ 5.500, un iPhone 12 de 64 GB en caja y con accesorios a $ 32.000. Un Huawei Y5, del 2017, lo venden por $ 1.800.

Hay grupos que buscan dar más seriedad al también llamado mercado de segunda mano. Y sus administradores estipulan reglas claras: “Reiteramos que solo se van a aceptar publicaciones con descripción y precio. Es un grupo de compra/venta de equipos móviles, PCs y similares. No ropa, vehículos, ni artículos del hogar. Compartir videos en vivo motivo de expulsión”, indicó el usuario “Marce” en el grupo “Compra, vende o cambia tu celular Montevideo”.

Los que se venden en Mercado Libre

La principal compañía en comercio electrónico de Latinoamérica también tiene un segmento destinado a smartphones usados. Hoy son más de 7.000 los que se venden en Uruguay bajo esta categoría.

Los que más hay son iPhones: más de 3.400. Después los Samsung (más de 1.700), seguidos por Xiaomi (500) y Huawei (400). También se venden productos usados como Nokia, Motorola, LG, Sony Alcatel.

Mercado Libre busca defender a los usuarios que adquieren este producto con su programa “Compra Protegida”. Este sistema da al comprador 30 días de “garantía” por si se arrepiente o si el producto tiene un problema. También tiene 21 días para reclamar su dinero si lo que compró no le llega a su domicilio.

El precio ficticio que no existe

Tanto en Mercado Libre como en Facebook, los usuarios suelen poner precios ficticios en las publicaciones. Esos precios no representan el valor real por el que terminarán vendiendo el producto.

¿Por qué lo hacen? Para que aparezca en los primeros lugares cuando el comprador quiere buscar “los más baratos”. Así, un smartphone que puede llegar a valer 10.000 pesos, en realidad se pone a la venta por $ 150. Hay algunos que incluso ponen $ 1.

Según pudo saber Cromo, Facebook no puede controlar este aspecto ni influir en la publicación. Tampoco Mercado Libre que, si bien tiene filtros de ingeligencia artificial que impiden que un usuario ponga precios poco creíbles, no es posible decirle que ponga un valor real y no esos $ 150.

Si verdaderamente está interesado en ese producto, el usuario debería pedirle al vendedor que modifique el precio de la publicación para poder pagar a través de esa plataforma. Porque el sistema de compra protegida de Mercado Libre va a cubrir por $ 150 y no por lo que el usuario pague por afuera.

Hay tiendas que también venden productos usados

Además del mercado informal, las tiendas también comercializan productos usados. “Hay una aceptación de parte del cliente de que un producto usado es un producto de buena calidad”, comentó Tristán Larcade, director de Market.uy, una de las principales tiendas de telefonía móvil del país, con 42 puntos de venta.

De la totalidad de smartphones que comercializa este lugar, estiman que el 18% son los seminuevos. “Y es una cifra que ha crecido en el último año”, aseguró el experto.

Cuando decidieron meterse en este negocio en mayo de 2021, vendieron 25 teléfonos. Comparado con mayo de este año el crecimiento fue de 900%

Los productos usados que más tientan a los usuarios son los iPhone. El 70% de los productos usados que comercializa esta compañía llevan el logo de la manzana mordida.

La compañía de Larcade adquiere esos teléfonos usados a una compañía japonesa. Esa empresa realiza una subasta sobre distintos modelos categorizados de manera distinta según el “roce” o uso que han tenido. Los productos que adquieren tienen alguna imperfección estética que son imperceptibles para los usuarios, aseguró Larcade. El experto en el rubro aclaró que verifican que no tenga ningún fallo en su hardware ni en su sistema operativo y todos se venden con garantía.

El caso de Mobidoc

Federico Sterenstein, director de Mobidoc, compra y vende teléfonos usados en su tienda. Al igual que Larcade, percibe que los iPhone son los más buscados en este segmento. Considera que la vida útil de estos dispositivos, sumado a que no es necesaria demasiada publicidad para dar a conocer su potencialidad, es algo que seduce a todos los usuarios.

Inés Guimaraens

Los precios más baratos del iPhone seducen a muchísimos usuarios.

Desde que se ha metido en este negocio, percibe un crecimiento generalizado del sector. “Funciona igual que el de los autos usados”, comentó.

Sterenstein considera que es una oportunidad interesante para quienes quieren tener un buen teléfono, pero no pretenden desembolsar las cifras que piden los fabricantes por uno nuevo. Y también sirve para darle una nueva vida a esos smartphones que, de otra forma, podrían transformarse en chatarra electrónica.

Pexels

Pueden conseguirse iPhones por US$ 400 menos.

Mobidoc vende estos productos usados con IVA incluido. “Nos hemos ocupado de que sea un negocio claro y legal”, comentó. Y los precios parecen tentadores: oscilan entre US$ 150 (iPhone 6S) a US$ 999 (iPhone 11 Pro Max).

En general, se pueden ahorrar unos US$ 400 entre comprar uno y otro. El iPhone 11, por citar uno de los modelos más vendidos en los últimos años, cuesta US$ 1.149 el cero kilómetro. El seminuevo se consigue por US$ 749.

Cuando lo compran, los distribuidores analizan “todo” el producto, explicó Stereinstein. La cámara, el wifi, GPS, el reconocimiento facial, la batería, la pantalla son algunos de los principales.

Si bien cuentan con un software para saber si el dispositivo presenta alguna anomalía, siempre tiene que haber una persona atrás que verifique con mayor detalle las características del aparato.

“Veo un desarrollo grande en esta temática”, concluyó Sterenstein.

El plan de recambio de Samsung en Uruguay

En Uruguay, Samsung cuenta con un programa de retoma de celulares que consiste en la entrega de un equipo, sin importar marca y estado, obteniendo a cambio un voucher de descuento desde US$ 100 para la compra de un nuevo Galaxy. "El valor del voucher que recibirá la persona por parte de Samsung dependerá del modelo del nuevo equipo a ser adquirido, en un rango que varía desde US$ 100 a US$ 220", informaron desde la compañía.

Galaxy S22.

Si la persona quiere entregar más celulares, Samsung entregará una suma adicional en el voucher de US$ 15 por cada equipo adicional presentado, no pudiendo superar la cifra de dos celulares adicionales.

En todos los casos se realiza un único voucher que sumará el valor de los dos o tres equipos entregados y que será válido solamente para comprar los modelos anteriormente mencionados.

Entregando un celular, los bonos son los siguientes para cada modelo:

Galaxy S20 FE 5G y Galaxy S21 E 5G - USD 100

Galaxy S22, Galaxy S22+ y Galaxy S22 Ultra - USD 200

Galaxy Z Flip3 y Galaxy ZFold3 - USD 220

El Plan Recambio de Celulares está disponible en las tres tiendas Samsung: