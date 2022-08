Cómo entender el metaverso, la red social del futuro: la explicación de un uruguayo

Gonzalo Ordeix trabaja en Globant, una empresa que brinda servicios tecnológicos a las empresas de videojuegos más importantes del mundo. En la compañía, trabaja en desarrollos de metaversos para clientes cada vez más interesados en ingresar a un mundo nuevo y revolucionario.

En una entrevista con Cromo, el especialista anticipó en cuánto tiempo se popularizará el concepto en Uruguay, cómo impactará la realidad virtual y qué influencia tendrán las criptomonedas.

¿Qué lugar tiene el metaverso hoy en el mundo?

En auge y creciendo. Están empezando a hacerse las primeras experiencias reales con el nombre metaverso, pero enfocado en lo que eran las experiencias que ya se venían manejando, como Second Life –videojuego que permite a los usuarios interactuar a través de un avatar– y experiencias de interacción social dentro de un contexto virtual.

¿Cuáles son los ejemplos concretos en los que encaja el concepto de metaverso y en cuáles no?

The Sandbox, Decentraland, Roblox, Minecraft, Fortnite. Todos esos son ejemplos de metaversos, independientemente de que tengan componentes de otras cosas.

¿Por qué los podemos llamar de esa manera?

Porque son mundos virtuales en los cuales interactúa gente. Tienen su propio concepto de expresión de emociones. Pueden comunicarse con otros y pueden realizar actividades dentro de esos metaversos.

¿A qué cosas no podemos llamar metaverso?

En general, cada vez que uno piensa en NFT –un activo digital único que no puede ser suplantado en la virtualidad– o piensa en mundo virtual, piensa en un metaverso. Si no hay interacción entre los distintos participantes o no se dedica a generar una red evolucionada, no es un metaverso. Tal vez pueda ser simplemente una experiencia virtual o una billetera electrónica, o algún otro concepto que puede estar relacionado, pero no es un metaverso en toda su extensión.

¿Cómo está adoptando Uruguay este concepto y qué tipo de desarrollo se observa?

Estamos muy lejos de su auge. Todavía nos falta muchísimo en l criptomonedas y blockchain como uso generalizado. Ya mucha más gente se está animando a invertir, pero estamos lejos de animarnos a ir hacia ese lado. Eso es lo que nos mantiene un poquito alejados o frenados por el miedo a lo nuevo.

¿Podemos pensar en un metaverso sin blockchain o criptomonedas?

Probablemente no. El metaverso de alguna manera va a llegar a monetizar y eso va a estar muy relacionado conla digitalización de los métodos de pago. Y en el futuro va a estar relacionado con blockchain y cripto.

¿El crecimiento de metaverso y blockchain tiene que ir más o menos a la par?

No necesariamente, porque blockchain viene mucho más avanzado respecto a los conceptos de metaverso, pero sí es algo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar contratos digitales, vamos a necesitar moneda digital, y realmente la forma que tenemos en este momento de hacerlo, y lo que se ve a futuro, está relacionado con blockchain. Capaz que no el mismo blockchain que tenemos hoy en día, sino algo más evolucionado, pero sí va a estar relacionado con el concepto.

¿Hay una confusión con respecto al tema del metaverso y realidad virtual? ¿Cuál es el vínculo entre ambos mundos?

No es que haya una confusión, sino que todo el mundo piensa que se va a meter en realidad virtual, lo cual no necesariamente es así. Pero sí, la realidad virtual va a tender a ser la forma de interacción en el futuro, si es que queremos experiencias realmente inmersivas. Genera un grado de inmersión mucho más amplio y por lo tanto habrá experiencias de realidad virtual en estos metaversos. O nuevos metaversos que sean específicamente de realidad virtual, porque la inmersión es una de las bases de los metaversos para que la gente se involucrara y se mantuviera motivada para estar en ellos.

¿Quién va a llevar la delantera en todo esto? ¿Existirá una gran puerta de entrada a todos los metaversos que puedan existir?

Probablemente existan algunos pocos. Lo mismo que pasó con las redes sociales: surgieron un montón y después se empezó a reducir el número. Hoy se accede a las distintas redes sociales por una sola, que es la que autentica y genera el hub para las demás. Para esto va a pasar lo mismo. Seguramente tengamos una empresa grande que diga: “Bueno, yo soy la que brinda la infraestructura para tus metaversos”. ¿Quién va a ser? Hay varios a la cabeza.

Facebook nació en 2004 y en Uruguay empezó a usarse con masividad en 2008 o 2009. El concepto de metaverso empezó a cobrar trascendencia el año pasado. ¿Podemos pensar que en cinco años habrá un uso generalizado de metaversos en el país?

Dentro de cinco años es muy probable que empecemos a tener metaversos ya establecidos. O sea, que empecemos a verlos como redes sociales y podamos interactuar de esa manera. Conociendo qué es un metaverso, va a demorar un poco más en generarse lo que refiere a realidad virtual. Se necesita más hardware y más tecnología en general para llegar a alguno de los conceptos que hay por detrás. Lo mismo que va a costar la mentalidad de pasar a una economía digital, porque de momento todo el mundo muchas veces cuando va a ahorrar dice: “Bueno, voy a meter en la cuenta tantos dólares” y no estamos pensando en invertir en cripto o poner en monedas digitales o hacer inversiones en NFT en lugar de inversiones inmobiliarias.

¿Qué tipo de interacciones se ven y se van a poder ver en este nuevo concepto tecnológico?

Todo lo que tiene que ver con los sentimientos y experiencias que lleven una interacción entre personas va a tener su equivalente en el metaverso, llegado el momento. Por ahora, los que más sentido tienen son aquellos donde la interacción es un poco más limitada. Hoy hay interacciones comunes entre los participantes: pueden chatear, poner emojis, tener bailecitos. Pero eso va a empezar a profundizarse para poder expresar más y más cosas, y a partir de ahí generar más interacción entre la gente. Todo lo que hace que los participantes interactúen tendrá su equivalente seguro en el metaverso.

¿Las interacciones seguirán limitadas por mucho tiempo?

De momento, sí. Hay acciones predeterminadas, capaz que preprogramadas, emoticones y una cantidad limitada de expresiones. Eso deberá cambiar, y cuanto más en realidad virtual y más hardware tengamos para generar interacción, va a ser mejor. Los chalecos con force feedback (un dispositivo vestible que permite, por ejemplo, recibir un disparo y percibirlo como si fuera real) o los guantes que te generan la sensación de que estás tocando cosas, eso nos va a ayudar también a tener otro tipo de feeling, otro tipo de contacto, y vas a tener feedback también de tocar a la otra persona, de poder tener contacto físico, que de momento no lo tenemos.

En una charla dijeron que un show de DJ Sanata podría tener cabida en un metaverso. ¿Se puede pensar en otros ejemplos, como un partido de fútbol?

Sí. Para los deportes es genial porque vas a poder comprar un palco para la NBA y participar en ese palco virtual con tus amigos desde Uruguay. Es muy costoso viajar hasta allá y conseguir un palco. Va a ser más accesible porque habrá palcos virtuales para ver todo en realidad virtual, vas a tener tu espacio y las interacciones con tus amigos, que es genial y ahora no lo tenemos.

¿O sea que nuestra vinculación con el metaverso va estar más vinculada con la realidad virtual que simplemente encontrarlo en internet, como hoy sucede con muchos de ellos?

No necesariamente, pero sí va a haber un componente mayor porque va a evolucionar la tecnología y vamos a poder interactuar, y es algo que la gente también necesita. Con la pandemia necesitábamos comunicarnos con gente y no teníamos forma de estar con nuestros amigos en un asado. Entonces, nos juntábamos en un juego y teníamos conversaciones; directamente desde ahí nos juntamos con la excusa de: “Vamos a jugar a tal cosa”, pero en realidad lo que estábamos haciendo era charlar y tener esa juntada que no estábamos pudiendo tener en la realidad.

Los lentes de realidad virtual generan fatiga si se usan durante un tiempo prolongado. ¿Eso va a modificarse en el futuro?

Seguramente. Los cascos que se están diseñando son cada vez más livianos. También se está pensando en que el casco no puede ser cerrado, no puede ser de realidad virtual, sino de realidad aumentada. Entonces seguramente tengas un casco (o lentes) que se pueda opacar o transparentar más dependiendo de las circunstancias. Entonces, tal vez puedas tener un casco más cerrado, y más enfocado en un mundo virtual, o uno más enfocado en aumentar la realidad que tenés a tu alrededor. En este caso, podrías ver sobre la mesa elementos 3D con los cuales puedas interactuar directamente desde el casco.

¿A quién está orientado el metaverso?

Los usuarios más sabios son los nativos digitales. Obviamente las generaciones nuevas tienen mucha más facilidad para entender y sentirse identificados con un mundo virtual. Las generaciones anteriores tenemos más problemas para sentirnos identificados y ser totalmente útiles dentro de ese mundo. Algunos de los metaversos están enfocados en la interacción, en que haya muchísima gente interactuando dentro de ellos. Otros están más enfocados en nichos particulares. Por ejemplo, a un metaverso que está enfocado en arte va a ir gente que tenga más poder adquisitivo. También será un público de mayor edad, porque obviamente los jóvenes no van a tener capacidad económica para poder entrar en esos metaversos.