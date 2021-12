¿Cómo fue el viaje de Lorena Ponce De León a Catar y Dubái y quién lo pagó?

La esposa del presidente Luis Lacalle Pou, Lorena Ponce de León, viajó la semana pasada a Catar y Emiratos Árabes Unidos y su presencia en la Expo Dubái generó reacciones en redes sociales por su participación en un video promocional.

Ponce de León aseguró que la invitación al evento, en la que inauguró el stand del programa Sembrando, fue una iniciativa de Emiratos Árabes Unidos, que, de acuerdo a su versión, se encargó de los costos.

"La invitación a Expo Dubai fue de Emiratos Árabes (EAU). Todo el costo que generó mi ida fue pagado por EAU. Así se quedan tranquilos todos los que están pidiendo investigaciones. Ya estuvieron pidiendo explicaciones en la Torre. Todos los que tengan dudas pueden dormir tranquilos", dijo a radio Sarandí.

Sin embargo, Presidencia pagó el pasaje de Ponce De León a Catar, lugar desde donde viajó a Dubái, por casi US$ 12 mil dólares. De ese viaje participó como parte de la misión oficial del presidente, un hecho habitual también en administraciones anteriores.

Por el pasaje Montevideo-San Pablo-Doha (solo ida), Presidencia debió desembolsar US$ 11.930. También se contrató un seguro de viaje por US$ 25, según consta en una resolución publicada en el sitio web de Presidencia. El documento muestra una autorización que la asigna como parte de la comitiva uruguaya que acompañó al presidente en su misión los días 12 y 13 de diciembre a la ciudad de Doha.

Los traslados de Montevideo a Doha, que necesariamente hacen una escala en San Pablo o Madrid, cuestan en primera clase aproximadamente entre US$ 8.172 y US$ 10.645, de acuerdo a lo que indica el sitio oficial de Qatar Airways. Los costos varían según la fecha. Para el próximo sábado, por ejemplo, el precio base es de US$ 9.865 en primera clase; en tanto para el lunes y martes de la semana siguiente el máximo varía entre US$ 10.097 y US$ 10.662 por pasajero.

Fuentes de Presidencia aseguraron a El Observador que los gastos de traslado de la primera dama desde Dubai a Catar, la estadía de dos noches y el pasaje de vuelta hacia Montevideo no fueron pagos por el Estado.

Sembrando, la iniciativa que lidera Ponce de León, es un plan que apoya emprendedores y pequeños proyectos en Uruguay para que logren insertarse en el mercado, convirtiendo "grandes ideas en negocios sostenibles", señala el comunicado de la Expo Dubái.

Durante la presentación de su programa, la paisajista apareció bailando, según muestran videos oficiales. A su recorrido fue acompañada por el embajador de Uruguay en los Emiratos Árabes, Álvaro Ceriani, el comisario general de Uruguay en la Expo, Sebastián Risso, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, la directora del programa Sembrando, Andrea Bellolio, la cónsul de Uruguay en los Emiratos Árabes, Fiorella Prado, entre otros.