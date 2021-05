Cómo fue la reapertura de los free shops en la frontera y qué nuevos desafíos afronta el sector

La reapertura de los free shops de frontera el pasado lunes 24 de mayo es una buena noticia para empresarios y trabajadores del sector. Luego de dos meses de cierre, el retorno les da un alivio pero también representa un desafío: con base en los protocolos sanitarios y la vacunación, mantener un buen status sanitario en los departamentos involucrados.

Carlos Calabuig, presidente de la Asociación de Free Shops del Chuy, dijo que El Observador que fue una vuelta “muy ansiada” y que genera una cuota de “felicidad” dentro de la tristeza que genera la situación sanitaria actual.

Por su parte, la presidente de la Asociación de Free Shops de Rivera, María Lina Varela, resaltó que “cambió el ánimo de la gente” y que hay “optimismo“, tanto en trabajadores como en empresarios y en la población de la ciudad en general. “La gente salió a la calle con otra cara, cambió el espíritu”, agregó.

En Chuy, según Calabuig, reabrieron el lunes los 23 free shops habilitados. Se reintegraron a trabajar aproximadamente 520 empleados, que son la totalidad de los que estaban antes del cierre del 22 de marzo, de todas formas no se ha alcanzado el número de trabajadores prepandemia, que estaba cerca de los 750.

No obstante, el empresario afirmó que hoy por hoy reabrieron todos los free shops pero que mantenerse así será un proceso con muchas dificultades. “Este cierre trajo consecuencias graves en lo económico y las empresas deberán ver cómo hace frente a toda la nueva operativa de recomponer la cadena de pagos y reestructurarse nuevamente. Se deben licencias, se debe dinero a los trabajadores y eso hay que pagarlo”, recordó.

Por su parte, en Rivera, este lunes reabrieron los 53 free shops habilitados pero, a diferencia de en Chuy, se reintegró únicamente el 30% de los cerca de 1.400 empleados que estaban operativos antes del cierre.

“Por esta semana, por ser fin de mes y sumado la situación económica complicada que se vive en la zona, no se reintegró ni la mitad del personal. Sin embargo, a partir del 1º de junio, van a haber más incorporaciones”, proyectó la presidente de la Asociación de Free Shops de Rivera.

En el Chuy no hubo un gran boom de visitantes brasileños.

La vacunación en el sector

En el Chuy, aproximadamente el 65% de los trabajadores del área de free shops se encuentran con las dos dosis de la vacuna contra covid-19 más los 15 días posteriores para alcanzar el pico de inmunidad. El porcentaje restante tiene únicamente la primera dosis o está en agenda esperando que se le asigne día, hora y lugar.

“En este período de cierre insistimos a los trabajadores de que si bien la vacunación no es una obligación, sí es una necesidad para poder estar protegidos ellos, sus compañeros y también de los visitantes que llegan de afuera, algunos sin vacunar”, dijo Calabuig. Asimismo, indicó que su gremial se comprometió en intensificar al máximo la vacunación de los funcionaros, para lo cual ya se habló con el MSP para contar con vacunatorios adicionales.

En Rivera, por su parte, el sector comercio alcanza el 80% de su personal vacunado. Dentro de este, los free shops tienen cerca del 90% de sus trabajadores completamente inoculados.

“Soy muy optimista con alanzar el 100% de nuestro personal vacunado”, afirmó Varela, quien explicó que desde la Asociación de Free Shops de Rivera están realizando, al igual que en Chuy, campañas para promover la vacunación en el departamento y particularmente en el sector.

“Estamos tratando de coordinar con el MSP para que el próximo viernes (28), en el marco de la campaña de vacunación pueblo a pueblo, pueda instalarse un vacunatorio en el centro de la ciudad, de esa forma generar las mejores condiciones para que los trabajadores del comercio en general que no estén agendados todavía, puedan vacunarse”, informó la empresaria.

La situación actual y los desafíos tras la reapertura

“Tenemos que ser delicados con esta apertura pero a su vez rígidos desde lo sanitario”, reconoció Calabuig. El presidente de la Asociación de Free Shops del Chuy explicó que el movimiento en la ciudad se ve limitado por la escasa llegada de ciudadanos brasileños y que esto se explica por el control que tiene el municipio brasileño limítrofe, Santa Vitória do Palmar, para con sus habitantes, impidiendo la llegada de grandes cantidades de personas a la zona fronteriza con Uruguay.

La presidenta de la Asociación de Free Shops de Rivera, señaló que de momento ha estado todo “muy ordenado” en la ciudad en cuanto al flujo de personas pero que solicitó a la intendencia comprometerse con la fiscalización y el cumplimiento de los protocolos de cara al día 3 de junio, ya que en Brasil es feriado nacional por la celebración de la festividad del Corpus Christi. “Es una fecha crítica, los brasileños van a tener ganar de salir y tenemos que extremar los cuidados”, alertó.

Varela también reclamo por las medidas de apoyo anunciadas por el ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el pasado 20 de abril para los sectores más afectados por la pandemia, ya que todavía no están operativas.

Por otro lado, anunció que solicitarán al MEF una prórroga en el pago de los cánones de las mercaderías que llegaron cuando los free shops estaban cerrados. “Ahora nos encontramos con la sorpresa de que los plazos se restablecieron pero que no hubo prórroga, o sea que tomaron desde la fecha de llegada de mercadería aunque estuviéramos cerrados. Estamos pidiendo apoyo en ese sentido, las empresas están abriendo después de dos meses cerrados, queremos reintegrar gente, volver a trabajar, y no podemos hacer frente a todo este mes. Así no van a resistir mucho las empresas”, aseguró.